Без газу та прописки: у Луцьку жителі ЖК на Шевченка кілька років б'ють на сполох
Сьогодні, 21:16
Мешканці багатоповерхівки на вулиці Шевченка в Луцьку вже п’ятий рік чекають, коли їхній будинок введуть в експлуатацію. Через це люди не можуть укласти договори з постачальниками комунальних послуг, оформити прописку та субсидії, а частина квартир досі залишається без газу.
Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
У будинку проживає близько 140 сімей. За словами мешканців, газопостачання немає приблизно у 30% квартир.
«Зима наступає. У мене зять воює на фронті, а дочка з дитиною має ночувати в холоді. За що він там воює?» – обурюється мешканець.
Інша жінка розповіла, що через відсутність зареєстрованого місця проживання не може оформити субсидію та навіть стикається з труднощами під час звернення до лікарні.
«Я пенсіонерка і хочу мати прописку. Я громадянка України й маю право на субсидію, як усі, але її не отримую. Пенсії вистачає лише на комунальні послуги. Хочу лягти в лікарню, а мені потрібна довідка про місце проживання. Я тут живу вже майже чотири роки», – каже лучанка.
Представник забудовника пояснив, що для введення будинку в експлуатацію необхідно владнати два земельні питання. Одне з них стосується оренди ділянки під багатоповерхівкою, інше – трохи більш як двох соток землі під трансформаторною підстанцією. Без цього енергетики нібито не можуть взяти підстанцію на баланс і перевести мешканців на житловий тариф.
На зустріч із людьми прийшли представники Луцької міської ради та депутати. Секретар міськради Андрій Разумовський заявив, що проблеми виникли через порушення, яких забудовник припустився ще на початку робіт.
«Якби забудовник будував за проєктом, будинок уже давно ввели б в експлуатацію. Тут добудували цокольний поверх і ще один поверх зверху – через це й виникли всі проблеми. Документи почали змінювати вже після будівництва, а не до нього. До забудовника є багато запитань», – сказав Андрій Разумовський.
Депутатка Алла Надточій також наголосила, що мешканці стали заручниками помилок забудовника.
«Не міська рада винна, а забудовник, який припустився стількох помилок, що сьогодні не може здати будинок в експлуатацію. Люди стали заручниками того, як він роками вирішував ці питання. Наша фракція підтримає законне рішення, якщо воно справді допоможе мешканцям», – зазначила Алла Надточій.
Остаточно питання планують винести на розгляд сесії Луцької міської ради 30 вересня. До того часу сторони мають підготувати необхідні документи та гарантійні листи. Мешканці сподіваються, що цього разу справа завершиться не черговими обіцянками, а введенням будинку в експлуатацію.
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Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
У будинку проживає близько 140 сімей. За словами мешканців, газопостачання немає приблизно у 30% квартир.
«Зима наступає. У мене зять воює на фронті, а дочка з дитиною має ночувати в холоді. За що він там воює?» – обурюється мешканець.
Інша жінка розповіла, що через відсутність зареєстрованого місця проживання не може оформити субсидію та навіть стикається з труднощами під час звернення до лікарні.
«Я пенсіонерка і хочу мати прописку. Я громадянка України й маю право на субсидію, як усі, але її не отримую. Пенсії вистачає лише на комунальні послуги. Хочу лягти в лікарню, а мені потрібна довідка про місце проживання. Я тут живу вже майже чотири роки», – каже лучанка.
Представник забудовника пояснив, що для введення будинку в експлуатацію необхідно владнати два земельні питання. Одне з них стосується оренди ділянки під багатоповерхівкою, інше – трохи більш як двох соток землі під трансформаторною підстанцією. Без цього енергетики нібито не можуть взяти підстанцію на баланс і перевести мешканців на житловий тариф.
На зустріч із людьми прийшли представники Луцької міської ради та депутати. Секретар міськради Андрій Разумовський заявив, що проблеми виникли через порушення, яких забудовник припустився ще на початку робіт.
«Якби забудовник будував за проєктом, будинок уже давно ввели б в експлуатацію. Тут добудували цокольний поверх і ще один поверх зверху – через це й виникли всі проблеми. Документи почали змінювати вже після будівництва, а не до нього. До забудовника є багато запитань», – сказав Андрій Разумовський.
Депутатка Алла Надточій також наголосила, що мешканці стали заручниками помилок забудовника.
«Не міська рада винна, а забудовник, який припустився стількох помилок, що сьогодні не може здати будинок в експлуатацію. Люди стали заручниками того, як він роками вирішував ці питання. Наша фракція підтримає законне рішення, якщо воно справді допоможе мешканцям», – зазначила Алла Надточій.
Остаточно питання планують винести на розгляд сесії Луцької міської ради 30 вересня. До того часу сторони мають підготувати необхідні документи та гарантійні листи. Мешканці сподіваються, що цього разу справа завершиться не черговими обіцянками, а введенням будинку в експлуатацію.
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