Ветеран орендував ставок на Волині та перетворив його на місце для відпочинку побратимів

Володимир Сапіга взяв в оренду 20 гектарів занедбаного ставка та зробив з нього рекреаційну зону для побратимів.



Під час бойового він завдання на Донеччині отримав важке поранення та втратив ногу. Після тривалої реабілітації Володимир вирішив зайнятися господарством і поступово перетворив водойму на простір для відпочинку та реабілітації побратимів.



Про історію Володимира Сапіги



До початку повномасштабної війни Володимир понад два десятиліття служив у війську. Спочатку він працював прикордонником на півдні України, згодом служив у Луцькому прикордонному загоні. У 2020 році чоловік підписав контракт із 14-ю окремою механізованою бригадою імені князя Романа Великого, а після початку повномасштабного вторгнення вирушив разом із підрозділом на Житомирсько-Київський напрямок.



Володимир служив у групі інженерного забезпечення. У квітні підрозділ перекинули на Донеччину, а вже у травні під час виконання бойового завдання поблизу Василівки Бахмутського району військовий отримав важке поранення. Після обстрілу він дістав численні осколкові поранення, зокрема травму ноги.



Спочатку лікарі намагалися врятувати кінцівку. Володимиру зробили кілька складних операцій, але згодом виникли ускладнення, і медики були змушені провести ампутацію, щоб зберегти йому життя.



Після цього на ветерана чекала тривала реабілітація, яка проходила, зокрема, у Польщі, де розглядали можливість остеоінтеграційного протезування.



Зрештою таке протезування виявилося для Володимира надто дорогим. Уже в Україні йому встановили вітчизняний протез, а після реабілітації чоловік почав думати, чим займатися далі.



Згодом Володимир вирішив знайти справу, яка була б і для душі, і для розвитку. На одному із сайтів він побачив оголошення про торги щодо оренди ставка в Березовичах, взяв участь і виграв.



Для розчищення ставка довелося залучати спеціальну техніку. Після цього Володимир зайнявся зарибненням водойми, куди запустили коропа, амура, товстолоба, карася та щуку. Узимку, щоб риба не потерпала від нестачі кисню, у ставку проводять аерацію.



Поступово змінилася не лише водойма, а й територія навколо неї. На березі з’явився будиночок, альтанки та гойдалка, а згодом тут оселилися різні тварини. На території живуть барани, кози, свині, нутрія та пес, а серед тварин є навіть дика свинка на ім’я Пепа, яку так назвали діти Володимира.



За словами ветерана, деяких тварин подарували йому побратими. Підбором тварин займається донька Володимира, вона ж придумує їм імена.



Постійно перебувати біля водойми родина не може, адже Володимир разом із дружиною працює – він продовжує службу у складі 14-ї ОМБр. Але попри це господарство поступово розвивається.



На території ставка Володимир облаштував рекреаційну зону, куди можуть приїжджати його побратими. Тут проводять благодійні рибальські турніри, під час яких збирають гроші на потреби рідного підрозділу. Один із таких турнірів у вересні планують присвятити пам’яті Сергія Лященка — військового 14-ї ОМБр, який загинув у ДТП.



Володимир також хоче, щоб побратими могли приїхати сюди просто відпочити.



Окреме місце тут відвели для відпочинку з бджолами. У спеціальному будиночку встановили два ліжка, а під ними розташовані вулики з бджолами. Володимир розповідає, що пробував такий спосіб відпочинку на собі й після цього краще засинав.



Сам ставок займає 20 гектарів, а його глибина становить від двох до чотирьох метрів. Цього року рівень води у водоймі знизився приблизно на метр, тому Володимир планує пробурити свердловину та за потреби наповнювати ставок за допомогою насосів. Для цього потрібно провести електроенергію, а вартість робіт і підключення він оцінює приблизно у 500 тисяч гривень.



Таких коштів у ветерана наразі немає, оскільки всі заощадження він уже вклав в облаштування території та зарибнення ставка. Володимир шукає грантові програми, які могли б допомогти реалізувати цей задум.



Поки що Володимир не знайшов відповідної підтримки, але труднощі не змушують його відмовитися від вдосконалення відпочинкової зони.

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