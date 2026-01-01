Волинянка під час тихого полювання знайшла 155 білих грибів

Ніна Остапчук поділилась із



Загалом жінка знайшла 155 білих грибів.



Зазначимо, білий гриб — поживний продукт, багатий на білок, клітковину, вітаміни групи B, калій, фосфор та антиоксиданти.



Він може підтримувати нормальну роботу нервової системи та імунітету. Водночас гриби варто вживати помірно й лише після правильної термічної обробки.

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