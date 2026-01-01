Волинянка під час тихого полювання знайшла 155 білих грибів

Волинянка під час тихого полювання знайшла 155 білих грибів
Волинянка Ніна Остапчук поділилась із "Новою добою" результатом тихого полювання поблизу Маневич 10 вересня.

Загалом жінка знайшла 155 білих грибів.

Зазначимо, білий гриб — поживний продукт, багатий на білок, клітковину, вітаміни групи B, калій, фосфор та антиоксиданти.

Він може підтримувати нормальну роботу нервової системи та імунітету. Водночас гриби варто вживати помірно й лише після правильної термічної обробки.

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Теги: гриби, Полісся
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