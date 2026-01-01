Волинянка під час тихого полювання знайшла 155 білих грибів
Сьогодні, 22:43
Волинянка Ніна Остапчук поділилась із "Новою добою" результатом тихого полювання поблизу Маневич 10 вересня.
Загалом жінка знайшла 155 білих грибів.
Зазначимо, білий гриб — поживний продукт, багатий на білок, клітковину, вітаміни групи B, калій, фосфор та антиоксиданти.
Він може підтримувати нормальну роботу нервової системи та імунітету. Водночас гриби варто вживати помірно й лише після правильної термічної обробки.
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Загалом жінка знайшла 155 білих грибів.
Зазначимо, білий гриб — поживний продукт, багатий на білок, клітковину, вітаміни групи B, калій, фосфор та антиоксиданти.
Він може підтримувати нормальну роботу нервової системи та імунітету. Водночас гриби варто вживати помірно й лише після правильної термічної обробки.
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