На кордоні України і Молдови змінять порядок контролю на трьох КПП

На кордоні України і Молдови змінять порядок контролю на трьох КПП
Організація контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску на кордоні Молдови та України буде тимчасово скоригована. Йдеться про безпеку персоналу КПП через російські обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Прикордонної поліції Республіки Молдова.

Молдова змінює роботу трьох КПП

Наразі спільний молдовсько-український контроль встановлено на пунктах пропуску через кордон:

- Джурджулешти - Рені,
- Бричені - Россошань,
- Крива - Мамалига.

На території України здійснюють контрольну діяльність співробітники Прикордонної поліції та Митної служби Республіки Молдова, зазначили у відомстві.

"У контексті зміни безпекової ситуації поблизу молдовсько-українського кордону, починаючи з 12 вересня, 08:00, протягом 90 днів, організація контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску буде тимчасово скоригована", - уточнили у Прикордонній поліції.

Таким чином, з міркувань безпеки, персонал контрольних органів Республіки Молдова повернеться на національну територію та здійснюватиме свою діяльність в Молдові.

"Цей захід не впливає на функціональність пунктів пропуску через кордон або транскордонне переміщення людей і транспортних засобів", - кажуть у відомстві.

Ці заходи мають тимчасовий та превентивний характер і прийняті через повітряні атаки РФ на інфраструктуру в Україні, зокрема поблизу кордону з Молдовою.


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Теги: КПП, Молдова, зміна роботи
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