На кордоні України і Молдови змінять порядок контролю на трьох КПП





Про це повідомляє



Молдова змінює роботу трьох КПП



Наразі спільний молдовсько-український контроль встановлено на пунктах пропуску через кордон:



- Джурджулешти - Рені,

- Бричені - Россошань,

- Крива - Мамалига.



На території України здійснюють контрольну діяльність співробітники Прикордонної поліції та Митної служби Республіки Молдова, зазначили у відомстві.



"У контексті зміни безпекової ситуації поблизу молдовсько-українського кордону, починаючи з 12 вересня, 08:00, протягом 90 днів, організація контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску буде тимчасово скоригована", - уточнили у Прикордонній поліції.



Таким чином, з міркувань безпеки, персонал контрольних органів Республіки Молдова повернеться на національну територію та здійснюватиме свою діяльність в Молдові.



"Цей захід не впливає на функціональність пунктів пропуску через кордон або транскордонне переміщення людей і транспортних засобів", - кажуть у відомстві.



Ці заходи мають тимчасовий та превентивний характер і прийняті через повітряні атаки РФ на інфраструктуру в Україні, зокрема поблизу кордону з Молдовою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Організація контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску на кордоні Молдови та України буде тимчасово скоригована. Йдеться про безпеку персоналу КПП через російські обстріли.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Прикордонної поліції Республіки Молдова.Наразі спільний молдовсько-український контроль встановлено на пунктах пропуску через кордон:- Джурджулешти - Рені,- Бричені - Россошань,- Крива - Мамалига.На території України здійснюють контрольну діяльність співробітники Прикордонної поліції та Митної служби Республіки Молдова, зазначили у відомстві."У контексті зміни безпекової ситуації поблизу молдовсько-українського кордону, починаючи з 12 вересня, 08:00, протягом 90 днів, організація контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску буде тимчасово скоригована", - уточнили у Прикордонній поліції.Таким чином, з міркувань безпеки, персонал контрольних органів Республіки Молдова повернеться на національну територію та здійснюватиме свою діяльність в Молдові."Цей захід не впливає на функціональність пунктів пропуску через кордон або транскордонне переміщення людей і транспортних засобів", - кажуть у відомстві.Ці заходи мають тимчасовий та превентивний характер і прийняті через повітряні атаки РФ на інфраструктуру в Україні, зокрема поблизу кордону з Молдовою.

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