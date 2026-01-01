З Києва запустили додатковий Інтерсіті до Луцька: коли курсуватиме

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті 755/756.Як розповіли у перевізника, він курсуватиме з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, і дозволить пасажирам вирушити в подорож з Києва до Волині та в зворотному напрямку на вихідні.Поїзд відправлятиметься з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00.У зворотному напрямку старт з Луцька о 16:17, прибуття до Києва о 21:41.На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.