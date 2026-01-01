З Києва запустили додатковий Інтерсіті до Луцька: коли курсуватиме

З Києва запустили додатковий Інтерсіті до Луцька: коли курсуватиме
Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті 755/756.

Як розповіли у перевізника, він курсуватиме з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, і дозволить пасажирам вирушити в подорож з Києва до Волині та в зворотному напрямку на вихідні.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00.

У зворотному напрямку старт з Луцька о 16:17, прибуття до Києва о 21:41.

На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.

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Теги: Інтерсіті, Луцьк, Київ, вихідні
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