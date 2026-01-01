З Києва запустили додатковий Інтерсіті до Луцька: коли курсуватиме
Сьогодні, 22:12
Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті 755/756.
Як розповіли у перевізника, він курсуватиме з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, і дозволить пасажирам вирушити в подорож з Києва до Волині та в зворотному напрямку на вихідні.
Поїзд відправлятиметься з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00.
У зворотному напрямку старт з Луцька о 16:17, прибуття до Києва о 21:41.
На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.
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Як розповіли у перевізника, він курсуватиме з пʼятниці по неділю, 18-20 та 25-27 вересня, і дозволить пасажирам вирушити в подорож з Києва до Волині та в зворотному напрямку на вихідні.
Поїзд відправлятиметься з Києва о 7:26 та прибуватиме до Луцька о 13:00.
У зворотному напрямку старт з Луцька о 16:17, прибуття до Києва о 21:41.
На маршруті передбачені зупинки у Фастові, Бердичеві, Шепетівці, Здолбунові, Рівному.
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