10 цікавих історичних пам’яток України







Зібрали 10 пам’яток, які допомагають краще зрозуміти історію різних регіонів України.



1. Софія Київська



Софійський собор у Києві — одна з головних пам’яток часів Київської Русі. Його історія починається в XI столітті.



Особливо вражають давні мозаїки та фрески. Найвідоміший образ — Богоматір Оранта, мозаїка XI століття, яка збереглася до наших днів. Поруч із собором розташована дзвіниця, з якої відкривається краєвид на центр Києва.



2. Кам’янець-Подільська фортеця



Старий Кам’янець-Подільський важко уявити без фортеці. Вона стоїть над каньйоном річки Смотрич і багато століть виконувала оборонну функцію.



Фортеця складається з кількох веж і потужних мурів. Деякі вежі мають власні назви та історії. Наприклад, Польська й Водяна вежі були частиною складної системи укріплень міста.



Цікаво, що сама фортеця — лише частина історичної спадщини Кам’янця. Навколо неї збереглося старе місто з храмами, ратушею та давніми вулицями.



3. Хортиця



Острів Хортиця в Запоріжжі тісно пов’язаний з історією українського козацтва. Тут існувала Запорозька Січ, а сам острів був важливим місцем для козаків.



Сьогодні на Хортиці можна побачити відтворені козацькі споруди, старовинні кургани та природні ландшафти Дніпра. Це місце цікаве тим, що тут історія поєднується з природою.





4. Хотинська фортеця



На березі Дністра стоїть одна з найвідоміших фортець України — Хотинська. Її історія налічує багато століть, а за контроль над цією територією свого часу точилися серйозні битви.



Високі кам’яні мури та вежі добре збереглися. Через це фортеця й сьогодні виглядає так, ніби з неї щойно вийшов середньовічний гарнізон.



До речі, Хотинська фортеця не раз ставала декорацією для історичних фільмів. Її вигляд настільки кінематографічний, що додаткових декорацій майже не потрібно.



5. Історичний центр Львова



Львів цікавий тим, що тут історична пам’ятка — фактично ціле місто. Центральна частина Львова зберегла середньовічне планування, старі площі, храми та міські будинки різних епох.



Особливо варто пройтися площею Ринок, побачити міську ратушу та Вірменський квартал. За одну прогулянку тут можна побачити архітектуру кількох століть.



6. Батурин



Батурин на Чернігівщині має особливе значення для історії українського козацтва. У XVII–XVIII століттях він був гетьманською столицею.



Сьогодні тут працює Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». Серед найвідоміших об’єктів — палац Кирила Розумовського, Цитадель Батуринської фортеці та Воскресенська церква.



Батурин добре показує, яким було життя української козацької держави та її керівників.



7. Острозький замок



Острог на Рівненщині був одним із важливих культурних центрів України. Саме тут у XVI столітті працювала Острозька академія — один із найдавніших освітніх осередків Східної Європи.



Острозький замок розташований на пагорбі та складається з кількох історичних споруд. Поруч можна побачити Луцьку вежу й інші пам’ятки старого міста.



8. Херсонес Таврійський



На території сучасного Севастополя розташований античний Херсонес Таврійський — археологічна пам’ятка, історія якої починається ще в давнину.



Тут збереглися залишки стародавніх вулиць, оборонних споруд, житлових будинків та інших будівель. Херсонес дозволяє побачити, яким було античне місто на території сучасної України.



Пам’ятка перебуває на території тимчасово окупованого Криму, тому відвідати її зараз неможливо.



9. Історичні пам’ятки Черкащини



Черкащина теж має чимало місць, пов’язаних із важливими сторінками української історії. Особливе місце серед них займають пам’ятки, пов’язані з козацькою добою, а також історичні місця Чигирина, Холодного Яру та Канева.



Наприклад, Чигирин був першою столицею Гетьманщини за часів Богдана Хмельницького. У Каневі розташована могила Тараса Шевченка на Тарасовій горі.



Тому



10. Золоті ворота Києва



Золоті ворота — ще одна пам’ятка Києва, яка переносить нас у часи Київської Русі. У минулому це був головний укріплений в’їзд до міста.



До наших днів первісна споруда не збереглася повністю, тому сучасний павільйон є реконструкцією. Усередині працює музей, де можна дізнатися більше про історію укріплень давнього Києва.



Яку пам’ятку обрати для першої подорожі?

Якщо хочеться побачити козацьку історію, варто звернути увагу на Хортицю, Батурин, Чигирин і Черкащину.



Для знайомства з історією Київської Русі підійдуть Софія Київська та Золоті ворота.



А якщо більше цікавлять фортеці, варто запланувати поїздку до Кам’янця-Подільського або Хотина.



Не обов’язково намагатися побачити все за одну подорож. Кожен із цих об’єктів пов’язаний з окремим періодом української історії, тому навіть одна добре спланована поїздка може стати маленькою історичною експедицією.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна має чимало місць, де історію можна побачити не в підручнику, а буквально навколо себе. Стародавні городища, фортеці, козацькі столиці, печери та цілі історичні міста зберігають пам’ять про різні періоди українського минулого.Зібрали 10 пам’яток, які допомагають краще зрозуміти історію різних регіонів України.Софійський собор у Києві — одна з головних пам’яток часів Київської Русі. Його історія починається в XI столітті.Особливо вражають давні мозаїки та фрески. Найвідоміший образ — Богоматір Оранта, мозаїка XI століття, яка збереглася до наших днів. Поруч із собором розташована дзвіниця, з якої відкривається краєвид на центр Києва.Старий Кам’янець-Подільський важко уявити без фортеці. Вона стоїть над каньйоном річки Смотрич і багато століть виконувала оборонну функцію.Фортеця складається з кількох веж і потужних мурів. Деякі вежі мають власні назви та історії. Наприклад, Польська й Водяна вежі були частиною складної системи укріплень міста.Цікаво, що сама фортеця — лише частина історичної спадщини Кам’янця. Навколо неї збереглося старе місто з храмами, ратушею та давніми вулицями.Острів Хортиця в Запоріжжі тісно пов’язаний з історією українського козацтва. Тут існувала Запорозька Січ, а сам острів був важливим місцем для козаків.Сьогодні на Хортиці можна побачити відтворені козацькі споруди, старовинні кургани та природні ландшафти Дніпра. Це місце цікаве тим, що тут історія поєднується з природою.На березі Дністра стоїть одна з найвідоміших фортець України — Хотинська. Її історія налічує багато століть, а за контроль над цією територією свого часу точилися серйозні битви.Високі кам’яні мури та вежі добре збереглися. Через це фортеця й сьогодні виглядає так, ніби з неї щойно вийшов середньовічний гарнізон.До речі, Хотинська фортеця не раз ставала декорацією для історичних фільмів. Її вигляд настільки кінематографічний, що додаткових декорацій майже не потрібно.Львів цікавий тим, що тут історична пам’ятка — фактично ціле місто. Центральна частина Львова зберегла середньовічне планування, старі площі, храми та міські будинки різних епох.Особливо варто пройтися площею Ринок, побачити міську ратушу та Вірменський квартал. За одну прогулянку тут можна побачити архітектуру кількох століть.Батурин на Чернігівщині має особливе значення для історії українського козацтва. У XVII–XVIII століттях він був гетьманською столицею.Сьогодні тут працює Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». Серед найвідоміших об’єктів — палац Кирила Розумовського, Цитадель Батуринської фортеці та Воскресенська церква.Батурин добре показує, яким було життя української козацької держави та її керівників.Острог на Рівненщині був одним із важливих культурних центрів України. Саме тут у XVI столітті працювала Острозька академія — один із найдавніших освітніх осередків Східної Європи.Острозький замок розташований на пагорбі та складається з кількох історичних споруд. Поруч можна побачити Луцьку вежу й інші пам’ятки старого міста.На території сучасного Севастополя розташований античний Херсонес Таврійський — археологічна пам’ятка, історія якої починається ще в давнину.Тут збереглися залишки стародавніх вулиць, оборонних споруд, житлових будинків та інших будівель. Херсонес дозволяє побачити, яким було античне місто на території сучасної України.Пам’ятка перебуває на території тимчасово окупованого Криму, тому відвідати її зараз неможливо.Черкащина теж має чимало місць, пов’язаних із важливими сторінками української історії. Особливе місце серед них займають пам’ятки, пов’язані з козацькою добою, а також історичні місця Чигирина, Холодного Яру та Канева.Наприклад, Чигирин був першою столицею Гетьманщини за часів Богдана Хмельницького. У Каневі розташована могила Тараса Шевченка на Тарасовій горі.Тому історичні пам’ятки Черкащини — хороший варіант для тих, хто хоче за одну подорож побачити кілька місць, пов’язаних із козацькою історією та українською культурою.Золоті ворота — ще одна пам’ятка Києва, яка переносить нас у часи Київської Русі. У минулому це був головний укріплений в’їзд до міста.До наших днів первісна споруда не збереглася повністю, тому сучасний павільйон є реконструкцією. Усередині працює музей, де можна дізнатися більше про історію укріплень давнього Києва.Якщо хочеться побачити козацьку історію, варто звернути увагу на Хортицю, Батурин, Чигирин і Черкащину.Для знайомства з історією Київської Русі підійдуть Софія Київська та Золоті ворота.А якщо більше цікавлять фортеці, варто запланувати поїздку до Кам’янця-Подільського або Хотина.Не обов’язково намагатися побачити все за одну подорож. Кожен із цих об’єктів пов’язаний з окремим періодом української історії, тому навіть одна добре спланована поїздка може стати маленькою історичною експедицією.

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