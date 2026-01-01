Як надіслати гроші, коли не працює банківський застосунок





Чому не працює застосунок банку

Якщо застосунок не відкривається або зависає на екрані входу, це ще не означає, що з вашим рахунком чи банком щось не так. Карткові операції обробляє процесинговий центр, і його робота не залежить від того, чи вдалося вам увійти в застосунок, тому гроші на рахунку нікуди не зникають.



Про масштабні збої банки повідомляють на сайті й у соцмережах, тож там за хвилину можна з'ясувати, чи проблема загальна, чи стосується лише вашого пристрою. Те саме підкаже оператор гарячої лінії, номер якої надрукований на звороті картки.



Найчастіше увійти в застосунок не вдається з причин, які не мають стосунку до рахунку:



Розрядився смартфон, а під рукою лише кнопковий телефон або чужий комп'ютер.

Мобільний інтернет не ловить у дорозі, за містом чи в укритті.

SMS-код для входу надходить із запізненням або не приходить зовсім.

Банк проводить планові технічні роботи й на певний час вимикає застосунок.

Гроші треба відправити з картки літнього родича, який не користується смартфоном і ніколи не встановлював банківський застосунок.



У будь-якому з цих випадків картка й далі працює: нею можна розраховуватися в магазинах, платити онлайн через інші сервіси й знімати готівку в банкоматі.



Як перекинути гроші з карти на карту онлайн

Запасним варіантом може стати незалежний всеукраїнський платіжний сервіс, який відкривається у звичайному браузері. Такий сайт працює на ноутбуці, планшеті чи телефоні колеги, тож застосунок банку для переказу не потрібен.



Як перевірити надійність платіжного сервісу

Головний ризик — підроблені сторінки оплати. Шахраї копіюють дизайн справжніх сервісів і поширюють посилання на свої копії в месенджерах. Тому перед введенням даних картки звірте адресу в браузері з офіційним сайтом і переконайтеся, що з'єднання захищене (адреса починається з https).



Сам сервіс має бути внесений до реєстру надавачів платіжних послуг Національного банку. Сертифікат PCI DSS підтверджує, що дані карток захищені за тим самим міжнародним стандартом, що й у банках. CVV-код такі сервіси взагалі не зберігають, бо правила платіжних систем прямо це забороняють.



Фінансовий моніторинг таких переказів відбувається за тими самими правилами, що й для платежів із банківського застосунку. Якщо сума велика, у вас можуть попросити документи про походження коштів.



Переказ з картки на картку покроково

Такі сервіси створені саме для переказів між людьми. На їхніх сайтах можна



Не потрібно нічого встановлювати чи реєструватися.

Потрібні лише номер вашої картки, термін її дії, CVV-код, номер картки отримувача й телефон для зв'язку.

Підходять картки Visa, Mastercard і ПРОСТІР, випущені українськими банками.

Переказ відбувається лише в гривнях.

Оскільки застосунок не працює, баланс перед переказом можна перевірити в найближчому банкоматі. Переказ займає три кроки, і для жодного з них не потрібен вхід у застосунок банку:



1. Відкрийте розділ грошових переказів і введіть номер своєї картки, термін її дії та CVV-код.



2. Вкажіть номер картки отримувача, суму та телефон для зв'язку.



3. Звірте підсумок разом із комісією й підтвердіть операцію кодом із SMS.



Отримувачу нічого робити не потрібно, тому навіть літній родич без смартфона отримає гроші так само швидко. Для зарахування не потрібні ні CVV-код його картки, ні код із SMS. Якщо хтось просить ці дані, це шахрай, який намагається вкрасти гроші.



Зазвичай гроші надходять миттєво, але в окремих випадках зарахування може тривати до трьох робочих днів. Номер картки отримувача сайт перевіряє ще до відправлення, тож помилка в одній цифрі не дасть надіслати гроші. Проте інші помилки алгоритм може не помітити, тому номер однаково перевірте двічі. Збережіть номер операції або скриншот сторінки з результатом, щоб у разі затримки звернутися до служби підтримки сервісу.



Що робити, якщо переказ не проходить

Код підтвердження надсилає банк, який випустив вашу картку. Деякі банки надсилають його не в SMS, а в застосунок, і якщо застосунок не працює, код не прийде. Тому заздалегідь з'ясуйте, чи є у вашого банку резервний спосіб підтвердження.



Якщо SMS затримується, найчастіше винні слабкий сигнал або роумінг. Перевірте зв'язок і запросіть код ще раз — кожен новий запит надсилає нове повідомлення.



Якщо платіж однаково не проходить, перевірте, чи не обмежено для вашої картки оплату в інтернеті. Такий ліміт блокує операції на сторонніх сайтах.



Комісія за переказ з картки на картку

Комісія зазвичай становить 1% від суми плюс 5 грн, і її розмір видно ще до підтвердження. Наприклад, за переказ 2 000 грн доведеться заплатити 25 грн комісії. Банк, який випустив вашу картку, може додати власну плату, якщо так передбачають його тарифи.



Ліміти на перекази з картки на картку в 2026 році

Національний банк не продовжив власний ліміт на карткові перекази фізичних осіб ще 1 квітня 2025 року. Натомість діють ліміти, які банки запровадили згідно з Меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг, підписаним за підтримки регулятора. З 1 червня 2025 року ці правила посилилися й залишаються чинними у 2026-му.



Для клієнтів, які не підтвердили доходи документами, місячний ліміт залежить від рівня ризику, який їм присвоїв банк:



100 000 грн — за низького або середнього рівня ризику.

50 000 грн — якщо банк відніс людину до групи високого ризику.

Оновлену редакцію Меморандуму банки підписали 14 травня 2026 року. Для фізичних осіб ліміти в ній не змінилися, а нові обмеження стосуються ФОП і компаній.



Суму рахують разом за всіма вашими рахунками в одному банку. Перекази між власними рахунками в цьому ж банку, а також оплата товарів і комунальних послуг під ліміти не підпадають.



Окремий ліміт встановлює сам платіжний сервіс відповідно до закону про запобігання відмиванню доходів. Без перевірки даних платника з однієї картки можна надіслати до 29 999,99 грн за день, а після перевірки — до 400 000 грн.



Місячні ліміти контролює банк, який випустив вашу картку. Платіжний сервіс лише передає запит на списання, тому обійти ліміти через нього не вийде.



Відмова через вичерпаний ліміт схожа на звичайну помилку платежу, тож причину з'ясовуйте в підтримці свого банку, а не сервісу. Плануючи великий переказ наприкінці місяця, порахуйте, скільки ви вже переказали з усіх своїх рахунків у цьому банку.



Як збільшити ліміт на перекази

Законний спосіб переказувати більші суми — підтвердити банку свій дохід. Коли банк отримує податкову декларацію, довідку з місця роботи чи інший документ про офіційний заробіток, він знімає стандартні ліміти або підвищує їх до рівня підтверджених доходів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збій у банківському застосунку не блокує ваші кошти, а лише тимчасово закриває один зі шляхів до них. Надіслати гроші іншій людині можна й без застосунку, якщо знати робочі способи та чинні ліміти.Якщо застосунок не відкривається або зависає на екрані входу, це ще не означає, що з вашим рахунком чи банком щось не так. Карткові операції обробляє процесинговий центр, і його робота не залежить від того, чи вдалося вам увійти в застосунок, тому гроші на рахунку нікуди не зникають.Про масштабні збої банки повідомляють на сайті й у соцмережах, тож там за хвилину можна з'ясувати, чи проблема загальна, чи стосується лише вашого пристрою. Те саме підкаже оператор гарячої лінії, номер якої надрукований на звороті картки.Найчастіше увійти в застосунок не вдається з причин, які не мають стосунку до рахунку:Гроші треба відправити з картки літнього родича, який не користується смартфоном і ніколи не встановлював банківський застосунок.У будь-якому з цих випадків картка й далі працює: нею можна розраховуватися в магазинах, платити онлайн через інші сервіси й знімати готівку в банкоматі.Запасним варіантом може стати незалежний всеукраїнський платіжний сервіс, який відкривається у звичайному браузері. Такий сайт працює на ноутбуці, планшеті чи телефоні колеги, тож застосунок банку для переказу не потрібен.Головний ризик — підроблені сторінки оплати. Шахраї копіюють дизайн справжніх сервісів і поширюють посилання на свої копії в месенджерах. Тому перед введенням даних картки звірте адресу в браузері з офіційним сайтом і переконайтеся, що з'єднання захищене (адреса починається з https).Сам сервіс має бути внесений до реєстру надавачів платіжних послуг Національного банку. Сертифікат PCI DSS підтверджує, що дані карток захищені за тим самим міжнародним стандартом, що й у банках. CVV-код такі сервіси взагалі не зберігають, бо правила платіжних систем прямо це забороняють.Фінансовий моніторинг таких переказів відбувається за тими самими правилами, що й для платежів із банківського застосунку. Якщо сума велика, у вас можуть попросити документи про походження коштів.Такі сервіси створені саме для переказів між людьми. На їхніх сайтах можна перекинути гроші з картки на картку без встановлення програм і реєстрації, а вся форма вміщується на одному екрані. У цього способу є кілька переваг, бо він не прив'язаний до конкретного банку:Оскільки застосунок не працює, баланс перед переказом можна перевірити в найближчому банкоматі. Переказ займає три кроки, і для жодного з них не потрібен вхід у застосунок банку:1. Відкрийте розділ грошових переказів і введіть номер своєї картки, термін її дії та CVV-код.2. Вкажіть номер картки отримувача, суму та телефон для зв'язку.3. Звірте підсумок разом із комісією й підтвердіть операцію кодом із SMS.Отримувачу нічого робити не потрібно, тому навіть літній родич без смартфона отримає гроші так само швидко. Для зарахування не потрібні ні CVV-код його картки, ні код із SMS. Якщо хтось просить ці дані, це шахрай, який намагається вкрасти гроші.Зазвичай гроші надходять миттєво, але в окремих випадках зарахування може тривати до трьох робочих днів. Номер картки отримувача сайт перевіряє ще до відправлення, тож помилка в одній цифрі не дасть надіслати гроші. Проте інші помилки алгоритм може не помітити, тому номер однаково перевірте двічі. Збережіть номер операції або скриншот сторінки з результатом, щоб у разі затримки звернутися до служби підтримки сервісу.Код підтвердження надсилає банк, який випустив вашу картку. Деякі банки надсилають його не в SMS, а в застосунок, і якщо застосунок не працює, код не прийде. Тому заздалегідь з'ясуйте, чи є у вашого банку резервний спосіб підтвердження.Якщо SMS затримується, найчастіше винні слабкий сигнал або роумінг. Перевірте зв'язок і запросіть код ще раз — кожен новий запит надсилає нове повідомлення.Якщо платіж однаково не проходить, перевірте, чи не обмежено для вашої картки оплату в інтернеті. Такий ліміт блокує операції на сторонніх сайтах.Комісія зазвичай становить 1% від суми плюс 5 грн, і її розмір видно ще до підтвердження. Наприклад, за переказ 2 000 грн доведеться заплатити 25 грн комісії. Банк, який випустив вашу картку, може додати власну плату, якщо так передбачають його тарифи.Національний банк не продовжив власний ліміт на карткові перекази фізичних осіб ще 1 квітня 2025 року. Натомість діють ліміти, які банки запровадили згідно з Меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг, підписаним за підтримки регулятора. З 1 червня 2025 року ці правила посилилися й залишаються чинними у 2026-му.Для клієнтів, які не підтвердили доходи документами, місячний ліміт залежить від рівня ризику, який їм присвоїв банк:Оновлену редакцію Меморандуму банки підписали 14 травня 2026 року. Для фізичних осіб ліміти в ній не змінилися, а нові обмеження стосуються ФОП і компаній.Суму рахують разом за всіма вашими рахунками в одному банку. Перекази між власними рахунками в цьому ж банку, а також оплата товарів і комунальних послуг під ліміти не підпадають.Окремий ліміт встановлює сам платіжний сервіс відповідно до закону про запобігання відмиванню доходів. Без перевірки даних платника з однієї картки можна надіслати до 29 999,99 грн за день, а після перевірки — до 400 000 грн.Місячні ліміти контролює банк, який випустив вашу картку. Платіжний сервіс лише передає запит на списання, тому обійти ліміти через нього не вийде.Відмова через вичерпаний ліміт схожа на звичайну помилку платежу, тож причину з'ясовуйте в підтримці свого банку, а не сервісу. Плануючи великий переказ наприкінці місяця, порахуйте, скільки ви вже переказали з усіх своїх рахунків у цьому банку.Законний спосіб переказувати більші суми — підтвердити банку свій дохід. Коли банк отримує податкову декларацію, довідку з місця роботи чи інший документ про офіційний заробіток, він знімає стандартні ліміти або підвищує їх до рівня підтверджених доходів.

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