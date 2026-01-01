У луцькому ТРЦ «ПортCity» влаштують осінній ярмарок
Сьогодні, 09:40
1 та 2 жовтня у луцькому ТРЦ ПортCity відбудеться осінній ярмарок. Відвідувачам запропонують подарунки, смаколики, творчі вироби та різноманітні тематичні дрібнички.
Ярмарок працюватиме на першому поверсі торгово-розважального центру.
На відвідувачів чекатимуть подарунки, цікаві дрібнички, смаколики, вироби ручної роботи та осінній декор.
Організатори зазначають, що на ярмарку можна буде підібрати особливий подарунок для тих, хто щодня навчає, надихає та підтримує.
Коли: 1–2 жовтня.
Де: ТРЦ «ПортCity», 1 поверх.
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Ярмарок працюватиме на першому поверсі торгово-розважального центру.
На відвідувачів чекатимуть подарунки, цікаві дрібнички, смаколики, вироби ручної роботи та осінній декор.
Організатори зазначають, що на ярмарку можна буде підібрати особливий подарунок для тих, хто щодня навчає, надихає та підтримує.
Коли: 1–2 жовтня.
Де: ТРЦ «ПортCity», 1 поверх.
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