У луцькому ТРЦ «ПортCity» влаштують осінній ярмарок

ТРЦ ПортCity відбудеться осінній ярмарок. Відвідувачам запропонують подарунки, смаколики, творчі вироби та різноманітні тематичні дрібнички.



Ярмарок працюватиме на першому поверсі торгово-розважального центру.



На відвідувачів чекатимуть подарунки, цікаві дрібнички, смаколики, вироби ручної роботи та осінній декор.



Організатори зазначають, що на ярмарку можна буде підібрати особливий подарунок для тих, хто щодня навчає, надихає та підтримує.



Коли: 1–2 жовтня.



Де: ТРЦ «ПортCity», 1 поверх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 та 2 жовтня у луцькомувідбудеться осінній ярмарок. Відвідувачам запропонують подарунки, смаколики, творчі вироби та різноманітні тематичні дрібнички.Ярмарок працюватиме на першому поверсі торгово-розважального центру.На відвідувачів чекатимуть подарунки, цікаві дрібнички, смаколики, вироби ручної роботи та осінній декор.Організатори зазначають, що на ярмарку можна буде підібрати особливий подарунок для тих, хто щодня навчає, надихає та підтримує.1–2 жовтня.ТРЦ «ПортCity», 1 поверх.

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