Підтвердили загибель воїні з Волині Віктора Савчука, який півтора року вважався зниклим безвісти

Віктор Савчук.



Про це повідомив Ковельський голова Ігор Чайка.



"Півтора року вважався зниклим безвісти солдат Савчук Віктор Володимирович (28.11.1976 р.н.), сапер 1-го інженерно-саперного відділення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А2582. Захисник повертається додому «на щиті». Його життя обірвалося 23 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олешня Суджанського району Курської області рф", - йдеться у повідомленні.



Прощання з бійцем відбудеться у п’ятницю, 23 жовтня, о 10:30 годині в храмі блаженного Миколая Чарнецького Української Греко-Католицької церкви (м. Ковель, вул. Олени Пчілки, 23).



Поховають Віктора Савчука на Алеї Героїв міського кладовища.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після півтора року невідомості до рідної домівки повертається воїн-захисник з ВолиніПро це повідомив Ковельський голова"Півтора року вважався зниклим безвісти солдат Савчук Віктор Володимирович (28.11.1976 р.н.), сапер 1-го інженерно-саперного відділення 1-го десантно-штурмового батальйону військової частини А2582. Захисник повертається додому «на щиті». Його життя обірвалося 23 березня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Олешня Суджанського району Курської області рф", - йдеться у повідомленні.Прощання з бійцем відбудеться у п’ятницю, 23 жовтня, о 10:30 годині в храмі блаженного Миколая Чарнецького Української Греко-Католицької церкви (м. Ковель, вул. Олени Пчілки, 23).Поховають Віктора Савчука на Алеї Героїв міського кладовища.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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