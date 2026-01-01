На Волині на вулиці у чоловіка зупинилося серце: медики повернули його до життя





Про це



На порятунок миттєво вирушила бригада відділу медицини катастроф Луцьк-7, у складі парамедиків Олександра Литвицького, Олександра Багнюка та екстреного медичного техніка Олександра Рицка.



"У таких ситуаціях кожна секунда – це межа між життям і смертю. Поки швидка мчала на виклик, диспетчер «103» залишалася на лінії та безперервно координувала дії оточуючих, надаючи чіткі телефонні вказівки з домедичної допомоги. Рятівний ланцюжок спрацював бездоганно, люди розпочали непрямий масаж серця ще до прибуття фахівців", - йдеться в повідомленні.



Прибувши на місце події, бригада ЕМД миттєво перехопила ініціативу та продовжила серцево-легеневу реанімацію.



"Завдяки злагодженості дій, серце пацієнта забилося знову – у чоловіка відновився спонтанний кровообіг! Медики його доставили до закладу охорони здоров’я для подальшого лікування. Щиро дякуємо людям за небайдужість, а нашим парамедикам – за професіоналізм та врятоване життя!" - наголошують у медзакладі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 листопада на лінію «103» відділу оперативно-диспетчерської служби надійшов критичний виклик з одного із сіл поблизу Луцька. Стривожена жінка повідомила, що на вулиці лежить чоловік без свідомості та не дихає.Про це повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.На порятунок миттєво вирушила бригада відділу медицини катастроф Луцьк-7, у складі парамедиківта екстреного медичного техніка"У таких ситуаціях кожна секунда – це межа між життям і смертю. Поки швидка мчала на виклик, диспетчер «103» залишалася на лінії та безперервно координувала дії оточуючих, надаючи чіткі телефонні вказівки з домедичної допомоги. Рятівний ланцюжок спрацював бездоганно, люди розпочали непрямий масаж серця ще до прибуття фахівців", - йдеться в повідомленні.Прибувши на місце події, бригада ЕМД миттєво перехопила ініціативу та продовжила серцево-легеневу реанімацію."Завдяки злагодженості дій, серце пацієнта забилося знову – у чоловіка відновився спонтанний кровообіг! Медики його доставили до закладу охорони здоров’я для подальшого лікування. Щиро дякуємо людям за небайдужість, а нашим парамедикам – за професіоналізм та врятоване життя!" - наголошують у медзакладі.

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