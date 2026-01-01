Найскладніша ситуація - на вулиці Кравчука: десять житлових будинків у Луцьку залишаються без тепла





Про це



"Впродовж тижня ремонтні бригади підприємства займалися ліквідацією витоків, що дало змогу відновити подачу опалення для споживачів 12 будинків.



Втім, роботи досі тривають на шести об’єктах, а теплоносій досі не було подано для 10 житлових будинків.



Зокрема, найскладніша ситуація на вул. Кравчука, де в ході виконання робіт з’ясувалося, що для пуску опалення слід замінити 100 м трубопроводів діаметром 159 мм. Через витік тут без опалення залишаються споживачі будинків на вул. Кравчука, 15, 19-Б, вул. Конякіна, 29, 29-Б, 31.



Через витоки на теплових мережах теплоносій також не подається до житлових будинків на вул. Винниченка, 20, просп. Волі, 35, вул. Героїв-Добровольців, 8, вул. Захисників України, 10, вул. Хурсенка, 50", - йдеться в повідомленні.



Роботи з ліквідації витоків організовано на всіх об’єктах, і триватимуть й на вихідних до відновлення опалення для всіх споживачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із початком опалювального сезону, через витоки на зовнішніх інженерних мережах теплоносій не було подано до 22 житлових будинків.Про це повідомили в комунальному підприємстві «Луцьктепло»."Впродовж тижня ремонтні бригади підприємства займалися ліквідацією витоків, що дало змогу відновити подачу опалення для споживачів 12 будинків.Втім, роботи досі тривають на шести об’єктах, а теплоносій досі не було подано для 10 житлових будинків.Зокрема, найскладніша ситуація на вул. Кравчука, де в ході виконання робіт з’ясувалося, що для пуску опалення слід замінити 100 м трубопроводів діаметром 159 мм. Через витік тут без опалення залишаються споживачі будинків на вул. Кравчука, 15, 19-Б, вул. Конякіна, 29, 29-Б, 31.Через витоки на теплових мережах теплоносій також не подається до житлових будинків на вул. Винниченка, 20, просп. Волі, 35, вул. Героїв-Добровольців, 8, вул. Захисників України, 10, вул. Хурсенка, 50", - йдеться в повідомленні.Роботи з ліквідації витоків організовано на всіх об’єктах, і триватимуть й на вихідних до відновлення опалення для всіх споживачів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію