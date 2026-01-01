Найскладніша ситуація - на вулиці Кравчука: десять житлових будинків у Луцьку залишаються без тепла
Сьогодні, 13:59
Із початком опалювального сезону, через витоки на зовнішніх інженерних мережах теплоносій не було подано до 22 житлових будинків.
Про це повідомили в комунальному підприємстві «Луцьктепло».
"Впродовж тижня ремонтні бригади підприємства займалися ліквідацією витоків, що дало змогу відновити подачу опалення для споживачів 12 будинків.
Втім, роботи досі тривають на шести об’єктах, а теплоносій досі не було подано для 10 житлових будинків.
Зокрема, найскладніша ситуація на вул. Кравчука, де в ході виконання робіт з’ясувалося, що для пуску опалення слід замінити 100 м трубопроводів діаметром 159 мм. Через витік тут без опалення залишаються споживачі будинків на вул. Кравчука, 15, 19-Б, вул. Конякіна, 29, 29-Б, 31.
Через витоки на теплових мережах теплоносій також не подається до житлових будинків на вул. Винниченка, 20, просп. Волі, 35, вул. Героїв-Добровольців, 8, вул. Захисників України, 10, вул. Хурсенка, 50", - йдеться в повідомленні.
Роботи з ліквідації витоків організовано на всіх об’єктах, і триватимуть й на вихідних до відновлення опалення для всіх споживачів.
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Про це повідомили в комунальному підприємстві «Луцьктепло».
"Впродовж тижня ремонтні бригади підприємства займалися ліквідацією витоків, що дало змогу відновити подачу опалення для споживачів 12 будинків.
Втім, роботи досі тривають на шести об’єктах, а теплоносій досі не було подано для 10 житлових будинків.
Зокрема, найскладніша ситуація на вул. Кравчука, де в ході виконання робіт з’ясувалося, що для пуску опалення слід замінити 100 м трубопроводів діаметром 159 мм. Через витік тут без опалення залишаються споживачі будинків на вул. Кравчука, 15, 19-Б, вул. Конякіна, 29, 29-Б, 31.
Через витоки на теплових мережах теплоносій також не подається до житлових будинків на вул. Винниченка, 20, просп. Волі, 35, вул. Героїв-Добровольців, 8, вул. Захисників України, 10, вул. Хурсенка, 50", - йдеться в повідомленні.
Роботи з ліквідації витоків організовано на всіх об’єктах, і триватимуть й на вихідних до відновлення опалення для всіх споживачів.
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