«Карфаген»: за посадовця Нацполіції Ценова внесли ₴15 мільйонів застави

Володимира Ценова внесли 15 млн грн застави.



Про це повідомила у коментарі Катерина Шипілова.



«За першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції внесли 15 млн грн застави», – сказала вона.



Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорцпційна прокуратура 4 листопада заявили про викриття схеми із надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів.



За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.



У Нацполіції повідомили про відсторонення від виконання службових обов'язків на час службового розслідування поліцейських, щодо яких НАБУ проводило процесуальні дії. Голова СБУ Олександр Поклад також звільнив із посад двох високопосадовців відомства, які стали фігурантами розслідування.



5 листопада ВАКС обрав першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимиру Ценову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 15 млн грн застави.



Також суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення форми застави Віталію Рибалку – іще одному фігуранту справи «Карфаген».



Перед цим, 4 вересня, НАБУ і САП заявили, що в межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, яка, за даними правоохоронців, системно одержувала хабарі від шахрайських колцентрів та відмивала отримані кошти.



Серед інших, тоді про підозру повідомили заступнику керівника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві. За версією слідства, він створив угруповання в середині 2025 року, залучивши до нього чинних прокурорів та близьких неофіційних осіб. За даними НАБУ, учасники вимагали хабарі за безперешкодну роботу тіньових колцентрів, які масово ошукували українців та іноземних громадян.



Після затримання працівників ОГП генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку. Президент звільнив Кравченка 15 вересня.

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