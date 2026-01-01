На Волині 20-річний хлопець вкоротив собі віку





Факт трагедії підтвердили у пресслужбі поліції Волині, передає



Відомо, що трагедія сталася 3 листопада: у власному помешканні виявили тіло 20-річного хлопця.



За попередніми даними, хлопець вчинив самогубство. Його тіло знайшла бабуся та повідомила у поліцію.



На місці події працювали правоохоронці, слідів насильницької смерті не виявили. Передсмертної записки правоохоронці не знайшли. Причини та обставини, що призвели до такого вчинку, наразі встановлюються. Відомості за цим фактом зареєстровано в ЄРДР.



Відомо, що хлопець проживав сам у будинку, його мама померла, а батько зник безвісти на війні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Шацьку на горищі знайшли повішеним 20-річного хлопця.Факт трагедії підтвердили у пресслужбі поліції Волині, передає Район.Шацьк Відомо, що трагедія сталася 3 листопада: у власному помешканні виявили тіло 20-річного хлопця.За попередніми даними, хлопець вчинив самогубство. Його тіло знайшла бабуся та повідомила у поліцію.На місці події працювали правоохоронці, слідів насильницької смерті не виявили. Передсмертної записки правоохоронці не знайшли. Причини та обставини, що призвели до такого вчинку, наразі встановлюються. Відомості за цим фактом зареєстровано в ЄРДР.Відомо, що хлопець проживав сам у будинку, його мама померла, а батько зник безвісти на війні.

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