На Волині 20-річний хлопець вкоротив собі віку

На Волині 20-річний хлопець вкоротив собі віку
У Шацьку на горищі знайшли повішеним 20-річного хлопця.

Факт трагедії підтвердили у пресслужбі поліції Волині, передає Район.Шацьк.

Відомо, що трагедія сталася 3 листопада: у власному помешканні виявили тіло 20-річного хлопця.

За попередніми даними, хлопець вчинив самогубство. Його тіло знайшла бабуся та повідомила у поліцію.

На місці події працювали правоохоронці, слідів насильницької смерті не виявили. Передсмертної записки правоохоронці не знайшли. Причини та обставини, що призвели до такого вчинку, наразі встановлюються. Відомості за цим фактом зареєстровано в ЄРДР.

Відомо, що хлопець проживав сам у будинку, його мама померла, а батько зник безвісти на війні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, хлопець, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 20-річний хлопець вкоротив собі віку
Сьогодні, 14:51
«Карфаген»: за посадовця Нацполіції Ценова внесли ₴15 мільйонів застави
Сьогодні, 14:03
Найскладніша ситуація - на вулиці Кравчука: десять житлових будинків у Луцьку залишаються без тепла
Сьогодні, 13:59
На Волині зник безвісти 63-річний чоловік
Сьогодні, 13:09
На Волині на вулиці у чоловіка зупинилося серце: медики повернули його до життя
Сьогодні, 12:35
Медіа
відео
1/8