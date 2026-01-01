На Волині 20-річний хлопець вкоротив собі віку
Сьогодні, 14:51
У Шацьку на горищі знайшли повішеним 20-річного хлопця.
Факт трагедії підтвердили у пресслужбі поліції Волині, передає Район.Шацьк.
Відомо, що трагедія сталася 3 листопада: у власному помешканні виявили тіло 20-річного хлопця.
За попередніми даними, хлопець вчинив самогубство. Його тіло знайшла бабуся та повідомила у поліцію.
На місці події працювали правоохоронці, слідів насильницької смерті не виявили. Передсмертної записки правоохоронці не знайшли. Причини та обставини, що призвели до такого вчинку, наразі встановлюються. Відомості за цим фактом зареєстровано в ЄРДР.
Відомо, що хлопець проживав сам у будинку, його мама померла, а батько зник безвісти на війні.
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Факт трагедії підтвердили у пресслужбі поліції Волині, передає Район.Шацьк.
Відомо, що трагедія сталася 3 листопада: у власному помешканні виявили тіло 20-річного хлопця.
За попередніми даними, хлопець вчинив самогубство. Його тіло знайшла бабуся та повідомила у поліцію.
На місці події працювали правоохоронці, слідів насильницької смерті не виявили. Передсмертної записки правоохоронці не знайшли. Причини та обставини, що призвели до такого вчинку, наразі встановлюються. Відомості за цим фактом зареєстровано в ЄРДР.
Відомо, що хлопець проживав сам у будинку, його мама померла, а батько зник безвісти на війні.
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