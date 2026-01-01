Через Волинь поляк хотів провезти партію підігрівачів для електронних сигарет

Волинські митники на посту Устилуг припинили протиправний намір громадянина Польщі ввезти на територію України без оподаткування комерційну партію підігрівачів для електронних сигарет. Майже 3 тисячі деталей картриджа в заводських упаковках виявили в багажному відділенні його авто: без ознак приховування, втім на «зеленому коридорі» пункту пропуску.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці."Вибір цієї смуги руху - є заявою про те, що переміщувані через кордон товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та/або обмеження. Водночас не підлягають письмовому декларуванню та не оподатковуються операції з ввезення в Україну товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, фізичною особою, яка була відсутня в Україні більше, ніж 24 години та яка в'їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин", - йдеться в повідомленні.Щодо порушника митних правил складено адмінпротокол за ознаками ч. 2 статті 471 Митного кодексу України. Недекларування товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.Орієнтовно тимчасово вилучена на склад митниці партія підігрівачів оцінена у 340 тис. грн. Точну вартість встановить товарозназнавча експертиза, яку проведуть додатково, у ході провадження справи.