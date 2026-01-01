У Луцьку п'яний водій скоїв аварію
Сьогодні, 15:27
У Луцьку нетверезий водій спричинив ДТП.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
"Учора на вулиці Рівненській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Mitsubishi та Skoda.
На місці події ми встановили, що водій Skoda не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з автомобілем Mitsubishi. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження", - йдеться в повідомленні.
Під час спілкування з 39-річним водієм Skoda інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці. Результат — 1,73 проміле.
На водія патрульні склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані спʼяніння) КУпАП. Від керування транспортним засобом його відсторонили.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
"Учора на вулиці Рівненській сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Mitsubishi та Skoda.
На місці події ми встановили, що водій Skoda не дотримався безпечного бокового інтервалу та допустив зіткнення з автомобілем Mitsubishi. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження", - йдеться в повідомленні.
Під час спілкування з 39-річним водієм Skoda інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці. Результат — 1,73 проміле.
На водія патрульні склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою у стані спʼяніння) КУпАП. Від керування транспортним засобом його відсторонили.
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