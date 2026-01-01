Український пілот зміг збити дев’ять російських ударних дронів за один бойовий виліт

Український пілот зміг збити дев’ять російських ударних дронів за один бойовий виліт
Один з українських пілотів, що літає на винищувачах F-16, зміг збити дев’ять російських ударних дронів за один бойовий виліт.

Про це командир української ескадрильї F-16, на позивний Фантом, сказав на Міжнародній конференції винищувальної авіації (IFC), цитують його журналісти Гарет Дженнігс та Крейг Гойл, пше Громадське.

За словами Фантома, загалом за жовтень F-16 збили 1100 безпілотників. При цьому основною зброєю проти них лишаються бортові гармати.

«Один пілот установив рекорд — знищив вісім дронів за один виліт, використавши 400 снарядів, і повернувся зі 100 снарядами. Кілька днів тому він побив власний рекорд: збив дев’ять дронів і повернувся з 80 снарядами. Один із молодших пілотів спочатку просто наробив дірок у небі й ні в що не влучив, але після тренувань на симуляторі згодом вилетів і збив п’ять цілей», — розповів Фантом на IFC.

Він додав, що найбільший виклик Повітряних сил України, — це забезпечення боєздатності авіапарку. Водночас розширювати його іншими типами літаків, зокрема французькими винищувачами Rafale, буде складно, вважає він.

«Ми запропонували нашому керівництву обмежитися не більш ніж двома типами літаків: F-16 (на мою думку, найкращий варіант) і Gripen (контракт на які ми вже підписали)», — сказав український пілот.

Раніше Фантом розповідав іншим медіа про дефіцит ракет «повітря — повітря» в українських F-16, які в таких умовах змушені покладатися на вбудовані гармати M61A1 Vulcan. Спеціалізовані мілітарні видання вважають, що застосування гармати проти повітряної цілі є ризикованою: у травні 2025 року Повітряні сили розповідали, що пілот, який застосував гармату, був змушений катапультуватися.

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Теги: Росія, війна
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