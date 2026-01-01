На Волині п'яний студент викрав авто з чужого подвір'я





Про це журналісти інтернет-видання



Згідно з матеріалами справи, восени минулого року студент напідпитку переліз через паркан на територію чужого господарства та помітив незачинений мікроавтобус 2017-го року випуску. У кабіні авто були залишені ключі запалювання. Скориставшись цим, зловмисник завів двигун та виїхав з подвір’я. Вартість викраденого транспортного засобу оцінили у понад 700 тисяч гривень.



У Головному управлінні Національної поліції у Волинській області повідомляли, що у ніч на 3-тє листопада до поліції Ковельщини звернулася 46-річна жителька села Дубечне. Жінка заявила, що напередодні з її подвір’я невідомий викрав незачинений автомобіль «Renault Master». Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, менш ніж за добу встановила особу зловмисника. Ним виявився 24-річний житель села Ниці Ковельського району.



Апеляційний суд призначив хлопцю 5 років позбавлення волі, але звільнив від реального терміну, призначивши 3 роки випробувального строку. Протягом цього часу засуджений повинен регулярно відмічатися у поліції пробації та повідомляти про зміну місця проживання, навчання чи роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нетверезий чоловік викрав із чужого подвір’я мікроавтобус «Renault Master» за 720 тисяч гривень. Оперативники знайшли крадія менш ніж за добу. Ним виявився студент ЛНТУ.Про це журналісти інтернет-видання «БУГ» дізналися з вироку Волинського апеляційного суду від 4 листопада 2026-го року.Згідно з матеріалами справи, восени минулого року студент напідпитку переліз через паркан на територію чужого господарства та помітив незачинений мікроавтобус 2017-го року випуску. У кабіні авто були залишені ключі запалювання. Скориставшись цим, зловмисник завів двигун та виїхав з подвір’я. Вартість викраденого транспортного засобу оцінили у понад 700 тисяч гривень.У Головному управлінні Національної поліції у Волинській області повідомляли, що у ніч на 3-тє листопада до поліції Ковельщини звернулася 46-річна жителька села Дубечне. Жінка заявила, що напередодні з її подвір’я невідомий викрав незачинений автомобіль «Renault Master». Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, менш ніж за добу встановила особу зловмисника. Ним виявився 24-річний житель села Ниці Ковельського району.Апеляційний суд призначив хлопцю 5 років позбавлення волі, але звільнив від реального терміну, призначивши 3 роки випробувального строку. Протягом цього часу засуджений повинен регулярно відмічатися у поліції пробації та повідомляти про зміну місця проживання, навчання чи роботи.

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