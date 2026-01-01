Суд відправив під арешт підозрювану, яка закликала перекинути автобус у Петропавлівській Борщагівці





Про це повідомило



“Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід четвертій підозрюваній у справі про заворушення у Петропавлівській Борщагівці - це 22-річна жителька Київщини Валерія Ладика. Суд призначив їй тримання під вартою на 59 днів з можливістю внесення застави 66 тисяч гривень”, - ідеться у повідомленні .



Ладиці правоохоронці інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних cил України та інших військових формувань - ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.



“В автобусі були військовослужбовці Нацгвардії. Автобус зазнав технічних механічних пошкоджень”, - підкреслила прокурорка Олена Федь.



“Сторона обвинувачення просила для Ладики тримання під вартою без права на заставу. Інакше підозрювана може переховуватися від слідства і впливати на свідків”, - зазначила прокурорка.



За словами адвоката підозрюваної Сергія Бідного, Ладика спонтанно приїхала до будинку в Петропавлівській Борщагівці після того, як дізналася із соцмереж про нібито незаконне утримання військових.



“Ладика ні з ким не координувала дії, нікого не знала. Вона спонтанно приїхала на місце коли побачила в соцмережах і ЗМІ про утримання людей. Вона просто сприйняла інформацію, яка була поширена всюди. На місці вона була хвилин 40 і поїхала додому”, - заявив адвокат.



Він просив суд відмовити у задоволенні клопотання прокурора і не призначати Ладиці ані тримання під вартою, ані застави.



Сама Ладика заявила, що не їхала туди з наміром комусь нашкодити і не знала, що будівля була військовим об'єктом.



“Ми приїхали і потрапили у той натовп. Там всі щось кричали, може і я щось крикнула. Може була просто чимось голосніше. Я той автобус потримала секунд 20, потім пішла і ні до чого більше не лізла. Ми не знали, що там військовий об'єкт, просто будинок. Якби я знала, те що зараз, то у жодному разі туди б не пішла. Я дуже шкодую”, - повідомила Ладика.



“Суд вирішив частково задовольнити клопотання сторони обвинувачення і застосувати для Ладики тримання під вартою на 59 днів і із заставою у 20 прожиткових мінімумів працездатних осіб - ₴66 тисяч. Якщо заставу внесуть, то підозрювана не має відлучатися за межі Києва та Вишневого, здати закордонний паспорт. Адвокат сказав, що апеляцію на рішення суду не подаватимуть”, - ідеться у повідомленні.



Як раніше повідомила речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак, 22-річний жінці, яка закликала перекинути автобус з нацгвардійцями під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада, повідомили про підозру.



За даними слідства, жінка долучилася до блокування підрозділу Національної гвардії України у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району.



Разом з іншими особами вона блокувала входи та виходи із приміщення підрозділу, а також рух службового транспорту. Це перешкоджало пересуванню військовослужбовців та виконанню ними службових завдань, зазначили у прокуратурі.



Там додали, що перебуваючи біля службового автобуса, всередині якого були нацгвардійці, підозрювана закликала присутніх перекинути його. Вона також особисто долучилася до цих дій - разом з іншими розхитувала транспортний засіб, намагаючись його перекинути.



"Унаслідок протиправних дій службовий транспорт зазнав значних механічних пошкоджень. Блокування підрозділу та його транспорту створило перешкоди для належного виконання покладених на військовослужбовців завдань", - заявила Колтак.



За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури 22-річній жительці Київщини повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Солом'янський райсуд Києва відправив під варту 22-річну підозрювану, яка закликала перекинути автобус з нацгвардійцями в Петропавлівській Борщагівці Київської області.Про це повідомило “Суспільне” “Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід четвертій підозрюваній у справі про заворушення у Петропавлівській Борщагівці - це 22-річна жителька Київщини. Суд призначив їй тримання під вартою на 59 днів з можливістю внесення застави 66 тисяч гривень”, - ідеться у повідомленні .Ладиці правоохоронці інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних cил України та інших військових формувань - ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.“В автобусі були військовослужбовці Нацгвардії. Автобус зазнав технічних механічних пошкоджень”, - підкреслила прокурорка Олена Федь.“Сторона обвинувачення просила для Ладики тримання під вартою без права на заставу. Інакше підозрювана може переховуватися від слідства і впливати на свідків”, - зазначила прокурорка.За словами адвоката підозрюваної Сергія Бідного, Ладика спонтанно приїхала до будинку в Петропавлівській Борщагівці після того, як дізналася із соцмереж про нібито незаконне утримання військових.“Ладика ні з ким не координувала дії, нікого не знала. Вона спонтанно приїхала на місце коли побачила в соцмережах і ЗМІ про утримання людей. Вона просто сприйняла інформацію, яка була поширена всюди. На місці вона була хвилин 40 і поїхала додому”, - заявив адвокат.Він просив суд відмовити у задоволенні клопотання прокурора і не призначати Ладиці ані тримання під вартою, ані застави.Сама Ладика заявила, що не їхала туди з наміром комусь нашкодити і не знала, що будівля була військовим об'єктом.“Ми приїхали і потрапили у той натовп. Там всі щось кричали, може і я щось крикнула. Може була просто чимось голосніше. Я той автобус потримала секунд 20, потім пішла і ні до чого більше не лізла. Ми не знали, що там військовий об'єкт, просто будинок. Якби я знала, те що зараз, то у жодному разі туди б не пішла. Я дуже шкодую”, - повідомила Ладика.“Суд вирішив частково задовольнити клопотання сторони обвинувачення і застосувати для Ладики тримання під вартою на 59 днів і із заставою у 20 прожиткових мінімумів працездатних осіб - ₴66 тисяч. Якщо заставу внесуть, то підозрювана не має відлучатися за межі Києва та Вишневого, здати закордонний паспорт. Адвокат сказав, що апеляцію на рішення суду не подаватимуть”, - ідеться у повідомленні.Як раніше повідомила речниця Київської обласної прокуратури, 22-річний жінці, яка закликала перекинути автобус з нацгвардійцями під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці 2 листопада, повідомили про підозру.За даними слідства, жінка долучилася до блокування підрозділу Національної гвардії України у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського району.Разом з іншими особами вона блокувала входи та виходи із приміщення підрозділу, а також рух службового транспорту. Це перешкоджало пересуванню військовослужбовців та виконанню ними службових завдань, зазначили у прокуратурі.Там додали, що перебуваючи біля службового автобуса, всередині якого були нацгвардійці, підозрювана закликала присутніх перекинути його. Вона також особисто долучилася до цих дій - разом з іншими розхитувала транспортний засіб, намагаючись його перекинути."Унаслідок протиправних дій службовий транспорт зазнав значних механічних пошкоджень. Блокування підрозділу та його транспорту створило перешкоди для належного виконання покладених на військовослужбовців завдань", - заявила Колтак.За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури 22-річній жительці Київщини повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу).

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