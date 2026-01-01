Свіжу штукатурку не варто сушити обігрівачем





Але штукатурка не просто сохне, як випрана білизна. Цемент і гіпс твердіють, вступаючи в реакцію з водою, і цій реакції потрібен час. Якщо воду з шару вигнати надто швидко, поверхня стане сухою на дотик раніше, ніж розчин набере міцність. Тому посвітліла суха стіна ще не означає, що вона вже готова до подальшого оздоблення. Недарма



Скільки чекати після гіпсу і після цементу

Гіпсова штукатурка готова до наступного кроку відносно швидко: на стартову P-02 гіпсову шпаклівку можна наносити вже через 24 години. З цементною все довше, і строки залежать від того, що буде зверху. Для цементної стартової P-11 графік такий:



через 6–18 годин — остаточне вирівнювання й загладжування поверхні;

через 2 доби — цементна шпаклівка;

через 7 діб — плитка, утеплювач або декоративне покриття;

через 28 діб — гіпсова шпаклівка.

Навіть остаточне загладжування в них різниться: гіпсову P-02 вирівнюють уже через 1,5–2 години після нанесення. Чотири тижні легко недооцінити, якщо планувати ремонт на око. А заявлені властивості суміші виробник гарантує лише тоді, коли технологію дотримано, зокрема й ці строки.



Чому тепло й протяг не допомагають

Усі ці строки розраховані на нормальні умови: близько +20 °C і відносну вологість повітря 60%. Самі роботи рекомендують виконувати, коли поверхня й повітря мають від +5 до +30 °C. Якщо умови інші, показники штукатурки можуть відхилятися від заявлених.



У технічних описах прямо перелічено, чого уникати: протягів, прямого сонця й дії нагрівальних приладів. Обігрівач біля стіни сушить передусім поверхню, тоді як у глибині шару вода ще потрібна для твердіння. Для цементних сумішей є навіть протилежна порада: за потреби поверхню зволожують.



Провітрювати при цьому можна. Для гіпсової штукатурки виробник радить забезпечити провітрювання й помірну вентиляцію. Різниця лише в силі потоку: свіже повітря в кімнаті допомагає, а протяг уздовж мокрої стіни — ні.



З якої кімнати почати

Якщо в одній квартирі будуть і цементні, і гіпсові штукатурки, порядок робіт має значення. Цементна штукатурка доречна там, де волого: P-11, наприклад, найкраще підходить саме для вологих приміщень. Плитку на P-11 можна класти через тиждень, а гіпсову шпаклівку на ту саму цементну основу — лише через 28 діб.



Тому ванну, кухню чи інші приміщення з цементною штукатуркою логічно робити першими. Поки цементна штукатурка твердіє, можна братися за житлові кімнати з гіпсом, де пауза між шарами вимірюється добою. Гіпсову P-02 виробник і так призначає для сухих приміщень, тож вона природно лягає саме туди. Найдовше чекання краще поставити на початок графіка. Тоді воно мине паралельно з рештою роботи, а не тоді, коли все інше вже готове.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Коли в квартирі вже тепло, а стіни щойно заштукатурені, з'являється спокуса допомогти їм висохнути: поставити поруч обігрівач, увімкнути теплову гармату чи відчинити вікна навстіж. Здається, що так ремонт піде швидше.Але штукатурка не просто сохне, як випрана білизна. Цемент і гіпс твердіють, вступаючи в реакцію з водою, і цій реакції потрібен час. Якщо воду з шару вигнати надто швидко, поверхня стане сухою на дотик раніше, ніж розчин набере міцність. Тому посвітліла суха стіна ще не означає, що вона вже готова до подальшого оздоблення. Недарма Siltek Україна в описах своїх штукатурок окремо застерігає від швидкого висихання і навіть пояснює, що саме його спричиняє.Гіпсова штукатурка готова до наступного кроку відносно швидко: на стартову P-02 гіпсову шпаклівку можна наносити вже через 24 години. З цементною все довше, і строки залежать від того, що буде зверху. Для цементної стартової P-11 графік такий:Навіть остаточне загладжування в них різниться: гіпсову P-02 вирівнюють уже через 1,5–2 години після нанесення. Чотири тижні легко недооцінити, якщо планувати ремонт на око. А заявлені властивості суміші виробник гарантує лише тоді, коли технологію дотримано, зокрема й ці строки.Усі ці строки розраховані на нормальні умови: близько +20 °C і відносну вологість повітря 60%. Самі роботи рекомендують виконувати, коли поверхня й повітря мають від +5 до +30 °C. Якщо умови інші, показники штукатурки можуть відхилятися від заявлених.У технічних описах прямо перелічено, чого уникати: протягів, прямого сонця й дії нагрівальних приладів. Обігрівач біля стіни сушить передусім поверхню, тоді як у глибині шару вода ще потрібна для твердіння. Для цементних сумішей є навіть протилежна порада: за потреби поверхню зволожують.Провітрювати при цьому можна. Для гіпсової штукатурки виробник радить забезпечити провітрювання й помірну вентиляцію. Різниця лише в силі потоку: свіже повітря в кімнаті допомагає, а протяг уздовж мокрої стіни — ні.Якщо в одній квартирі будуть і цементні, і гіпсові штукатурки, порядок робіт має значення. Цементна штукатурка доречна там, де волого: P-11, наприклад, найкраще підходить саме для вологих приміщень. Плитку на P-11 можна класти через тиждень, а гіпсову шпаклівку на ту саму цементну основу — лише через 28 діб.Тому ванну, кухню чи інші приміщення з цементною штукатуркою логічно робити першими. Поки цементна штукатурка твердіє, можна братися за житлові кімнати з гіпсом, де пауза між шарами вимірюється добою. Гіпсову P-02 виробник і так призначає для сухих приміщень, тож вона природно лягає саме туди. Найдовше чекання краще поставити на початок графіка. Тоді воно мине паралельно з рештою роботи, а не тоді, коли все інше вже готове.

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