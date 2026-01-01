Світло в приватному будинку під час блекауту: як зібрати 12-вольтове освітлення від зарядної станції

Світло в приватному будинку під час блекауту: як зібрати 12-вольтове освітлення від зарядної станції
Зарядна станція в приватному будинку вже нікого не дивує. Часто її використовують вузько: підзарядити телефон, тримати роутер і ввімкнути одну лампу в розетку. Якщо трохи допрацювати схему, та сама станція освітить кілька кімнат і протримає заряд довше.

Чому для світла краще лишатися на 12 В


Енергія в станції лежить у батареї. Звичні 220 В у розетці з’являються лише після інвертора, а кожне перетворення забирає частину заряду. Увімкнений інвертор витрачає енергію навіть тоді, коли навантаження майже немає.

LED-світло на 12 В бере живлення зі станції напряму, без цього зайвого кроку. Той самий запас батареї тоді тримається довше, а в будинку світліше. Є й другий виграш: низька напруга сильно знижує ризик удару струмом, тож таку лінію може зібрати домашній майстер без великого досвіду в електриці.

Що підключають до виходу 12 В


У більшості сучасних станцій є вихід 12 В — гніздо автоприкурювача або DC-роз’єм. Від нього живлять те, що й так розраховане на низьку напругу:

  • LED-стрічки та LED-лампи на 12 В — основа освітлення;

  • роутер: більшість моделей працює саме від 12 В, це написано на блоці живлення;

  • невеликий вентилятор, датчики й камеру відеоспостереження.

    • Перед складанням схеми подивіться в характеристиках станції максимальний струм виходу 12 В і складіть споживання всіх приладів. Сума має лишатися нижче цього ліміту, інакше вихід піде в захист або перегріється.

    Орієнтовне споживання типових 12-вольтових приладів наведене нижче. Точні цифри беріть із маркування конкретної моделі.

    Прилад
    Потужність
    Струм при 12В
    Де зручно використовувати
    LED-стрічка, 1 м
    5–14 Вт
    0,4–1,2 А
    кухня, коридор, сходи
    LED-лампа 12В
    3–10 Вт
    0,25–0,8 А
    кімната, ванна
    Роутер
    6–12 Вт
    0,5–1 А
    зв'язок під час блекауту
    Вентилятор 12В
    2–5 Вт
    0,2–0,4 А
    спальня, провітрювання
    Камера відеоспостереження
    3–6 Вт
    0,25–0,5 А
    двір, гараж

    Три метри стрічки по 5 Вт/м і роутер на 10 Вт разом дають близько 25 Вт, тобто приблизно 2 А. Для більшості зарядних станцій це спокійне навантаження.

    З чого збирають систему


    Набір невеликий і недорогий. Кожна позиція закриває свою задачу: довести живлення від станції, розвести його по кімнатах і захистити лінії.

  • кабель-адаптер до 12-вольтового виходу станції;

  • дріт достатнього перерізу: на 12 В при тій самій потужності струм вищий, ніж на 220 В, тому тонкий провід тут не підходить;

  • запобіжник на кожну лінію;

  • клеми для надійного з’єднання;

  • вимикачі на кожну лінію.

    • Усі ці компоненти — тумблери, клеми, запобіжники — можна зібрати в одному місці, наприклад у київському магазині радіокомпонентів Relcoma, щоб не шукати кожну позицію окремо. Без запасу за перерізом і без запобіжників схема формально засвітиться, але на довгій лінії провід грітиметься, а коротке замикання вимкне одразу все.

    Окремий вимикач на кожну лінію


    Найзручніше розбити освітлення на незалежні гілки: кухня, коридор, кімната, роутер. У кожної гілки свій вимикач. Світло тоді горить лише там, де воно потрібне, і заряд не йде на порожні кімнати. Якщо на одній лінії з’явиться несправність, її вимикають, не гасячи решту будинку.

    Для такого керування добре підходить тумблер на 12 В: він компактний, чітко фіксує положення і ставиться в корпус, на панель або просто на стіну. Під час вибору дивіться не на зовнішній вигляд, а на те, чи витримає він вашу лінію:

  • номінальний струм саме для постійної напруги (DC). У багатьох тумблерів допустимий струм на постійному струмі нижчий, ніж на змінному, тож орієнтир — значення DC;

  • кількість положень: для простого «увімкнено / вимкнено» вистачає двох;

  • тип монтажу: під отвір у панелі чи в корпусі.

    • Тумблер, підібраний за струмом DC і способом кріплення, працює роками і не підводить саме тоді, коли світла в мережі немає.

    Як зібрати схему так, щоб вона не підвела


    Надійність тут тримається на кількох простих правилах, а не на складній електроніці. Їх варто закласти ще до того, як тягнути дріт по кімнатах:

  • беріть провід із запасом за перерізом, особливо на довгих лініях: світло лишиться яскравим, а жила не грітиметься;

  • ставте запобіжник на кожну лінію;

  • стежте за полярністю: для LED-стрічок і роутера плюс і мінус мають значення;

  • не перевищуйте струм виходу станції;

  • з’єднуйте жили клемами, а не скрутками: контакт тоді тримається довго.

    • Якщо переріз, полярність і захист звірені до вмикання, лінія працює передбачувано, а заряд витрачається на світло, а не на нагрів проводів.

    Де закінчується самостійна робота


    Автономна лінія на 12 В — посильне завдання для власника будинку. Усе, що стосується домашньої мережі 220 В, щитка чи врізання станції в проводку будинку, краще віддати електрику. Тоді низьковольтне світло і домашня мережа працюють окремо і не заважають одне одному.

    Освітлення на 12 В — простий спосіб взяти від зарядної станції більше, ніж одну лампу в розетці. Кілька LED-стрічок, дріт потрібного перерізу, клеми й окремий вимикач на кожну лінію дають світло саме там, де воно потрібне, і розтягують заряд на довше.


    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    • Статус коментування: премодерація для всіх
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Син луцького нардепа від «Слуги Народу» Валерія Стернійчука пропонував бронювання за 1000 доларів. ВІДЕО
    «Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
    Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    Чому в п’ятницю 13-го не можна прати та прибирати: народні прикмети, які не варто ігнорувати
    Сьогодні, 05:17
    Курс валют на 13 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
    Сьогодні, 03:11
    Світло в приватному будинку під час блекауту: як зібрати 12-вольтове освітлення від зарядної станції
    Сьогодні, 02:38
    Чи очікувати магнітні бурі 13 листопада: прогноз
    Сьогодні, 01:30
    13 листопада на Волині: гортаючи календар
    Сьогодні, 00:00
    Медіа
    відео
    1/8