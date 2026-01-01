Бійці 81 окремої аеромобільної Слобожанської бригади Десантно-штурмових військ отримали потужний генератор від волонтерів «Української команди».Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.«Українська команда» передала ще один великий і потужний генератор десантникам 81 аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ. Ці хлопці з першого дня повномасштабного вторгнення вели бої на Сумщині, Луганщині, Харківщині. А сьогодні б’ють ворога на Слов'янському і Краматорському напрямках на Донеччині», - йдеться у повідомленні.Керівник «Української команди»наголосив, що волонтерська допомога підсилює бойові спроможності бригади.«Генераторів на фронті багато не буває. Упевнений, що наша підтримка посилить бойові спроможності бригади і збереже життя наших героїв», - сказав Палатний.Бійці подякували волонтерам і всім, хто допомагає війську.«Від себе особисто та від командування бригади хочу подякувати за оперативну допомогу. Жодного разу нам не відмовили. Тільки спільно ми можемо перемогти цього потужного ворога», - сказав представник 81 ОАеМБр.Як повідомлялося, «Українська команда» передала на передову вже понад 600 генераторів та зарядних станцій, сотню автівок, 4000 дронів та інше необхідне обладнання. Загалом – майже 2000 тон допомоги на понад пів мільярда гривень.