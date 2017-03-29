ТОП-5 книг: що подарувати до зимових свят
Сьогодні, 12:19
Якщо ви раптом ще сумнівається, що подарувати дорогим людям на зимові свята, то Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас п'ять книг з Книгарні «Є», які стануть хорошим подарунком і точно створять святковий настрій.
Галина Рис «Амстердам–Київ і трохи святого Миколая»
Тепла і легка книга для того, аби розслабитися і створити собі справжній святковий настрій. У книзі три сюжетні лінії, одна з них – історії про святого Миколая. Чоловік випадково знаходить у валізі рукопис, читає його і дізнається багато нового про чудотворця. Окрім того, чоловік прагне відшукати того, хто насправді є автором цього рукопису.
«13 Різдвяних історій»
Збірка вже не нова. У ній різні українські сучасні автори, усі, кого люблять справжні книголюби, діляться своїми історіями про зиму, Новий рік і Різдво. Чи не щороку книга стає «топом продажу» саме взимку і справді підійде для подарунка під подушку чи під ялинку.
Ульф Старк «Маленька книжечка про любов»
Ульф Старк – відомий дитячий письменник. Його книга для вдумливих дітей та дорослих. Події відбуваються на фоні Другої світової війни у маленькому містечку. Хлопчик разом з мамою чекає тата з фронту. У маленької людинки знаходяться сили не лише на моральну підтримку, а й на фізичну – він допомагає сусідам продавати ялинки. Автор обіцяє щасливу кінцівку, а чи виконає обіцянку – читайте у книзі.
Віталій Кіріченко, Галина Колос «Книга, яку потрібно прочитати до Дня святого Миколая»
Гарний подарунок, який познайомить дітей зі святим Миколаєм. Ця книга допоможе маленьким читачам глибше зрозуміти справжню суть свята, адже часто діти чекають лише подарунків, не розуміючи, чому чекають святого, чи заслуговують на подарунки.
Ярина Винницька «У країні сирних коників»
Це дуже зворушлива казка про дівчинку Варвару, яка вчинила не так, як усі діти. Вона не вимагала подарунків від Миколая, а вирішила сама приготувати щось святому. Цікаві ілюстрації створять святковий настрій і прикрасять довгі зимові вечори.
ТЕКСТ - Олена ЛАУЩЕНКО
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Галина Рис «Амстердам–Київ і трохи святого Миколая»
Тепла і легка книга для того, аби розслабитися і створити собі справжній святковий настрій. У книзі три сюжетні лінії, одна з них – історії про святого Миколая. Чоловік випадково знаходить у валізі рукопис, читає його і дізнається багато нового про чудотворця. Окрім того, чоловік прагне відшукати того, хто насправді є автором цього рукопису.
«13 Різдвяних історій»
Збірка вже не нова. У ній різні українські сучасні автори, усі, кого люблять справжні книголюби, діляться своїми історіями про зиму, Новий рік і Різдво. Чи не щороку книга стає «топом продажу» саме взимку і справді підійде для подарунка під подушку чи під ялинку.
Ульф Старк «Маленька книжечка про любов»
Ульф Старк – відомий дитячий письменник. Його книга для вдумливих дітей та дорослих. Події відбуваються на фоні Другої світової війни у маленькому містечку. Хлопчик разом з мамою чекає тата з фронту. У маленької людинки знаходяться сили не лише на моральну підтримку, а й на фізичну – він допомагає сусідам продавати ялинки. Автор обіцяє щасливу кінцівку, а чи виконає обіцянку – читайте у книзі.
Віталій Кіріченко, Галина Колос «Книга, яку потрібно прочитати до Дня святого Миколая»
Гарний подарунок, який познайомить дітей зі святим Миколаєм. Ця книга допоможе маленьким читачам глибше зрозуміти справжню суть свята, адже часто діти чекають лише подарунків, не розуміючи, чому чекають святого, чи заслуговують на подарунки.
Ярина Винницька «У країні сирних коників»
Це дуже зворушлива казка про дівчинку Варвару, яка вчинила не так, як усі діти. Вона не вимагала подарунків від Миколая, а вирішила сама приготувати щось святому. Цікаві ілюстрації створять святковий настрій і прикрасять довгі зимові вечори.
ТЕКСТ - Олена ЛАУЩЕНКО
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