Земельні ігри, в які грають луцькі депутати. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Лучанин Володимир Ковалець отримав уже 13 відмов від луцьких депутатів.
Обранці не дозволяють приватизувати землю, яку ще в 1963 році отримала його мама за тяжку працю в колгоспі, - повідомляє "Волинь 24"
Депутати пояснюють: землі в Луцьку мало, і роздавати її треба в першу чергу атовцям. Чому ж тоді інші мешканці Вишкова, наприклад, родина Кльоців-Кондратюків чи Дерев'янчуків отримала дозвіл від депутатів?
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Обранці не дозволяють приватизувати землю, яку ще в 1963 році отримала його мама за тяжку працю в колгоспі, - повідомляє "Волинь 24"
Депутати пояснюють: землі в Луцьку мало, і роздавати її треба в першу чергу атовцям. Чому ж тоді інші мешканці Вишкова, наприклад, родина Кльоців-Кондратюків чи Дерев'янчуків отримала дозвіл від депутатів?
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