Земельні ігри, в які грають луцькі депутати. ВІДЕО

Володимир Ковалець отримав уже 13 відмов від луцьких депутатів.



Обранці не дозволяють приватизувати землю, яку ще в 1963 році отримала його мама за тяжку працю в колгоспі, - повідомляє



Депутати пояснюють: землі в Луцьку мало, і роздавати її треба в першу чергу атовцям. Чому ж тоді інші мешканці Вишкова, наприклад, родина Кльоців-Кондратюків чи Дерев'янчуків отримала дозвіл від депутатів?





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанинотримав уже 13 відмов від луцьких депутатів.Обранці не дозволяють приватизувати землю, яку ще в 1963 році отримала його мама за тяжку працю в колгоспі, - повідомляє "Волинь 24" Депутати пояснюють: землі в Луцьку мало, і роздавати її треба в першу чергу атовцям. Чому ж тоді інші мешканці Вишкова, наприклад, родина Кльоців-Кондратюків чи Дерев'янчуків отримала дозвіл від депутатів?

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