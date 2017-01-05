У Луцьку компанія ремонтує дороги ще до проведення тендеру: розслідування





Торік комунальники Луцька активно взялися за поточні ремонти невеликих вулиць за новою для міста технологією. Дві компанії, які в місті працюють з цією технологією, на тендерах Департаменту житлово-комунального господарства розіграли між собою понад 6 мільйонів гривень. І схоже, що одна з них дуже самовпевнена – виконує необхідні роботи ще до проведення конкурсу, – йдеться в матеріалі



Підрядники стверджують, що проблеми нема, працюють мовляв завжди в рамках закону. Втім юрист громадської ініціативи «За чесний тендер» Мирослава Примак має сумніви.



«Якщо роботи, послуги, товар виконуються/постачаються до укладення договору, то, явно, без відома замовника ніхто би не прийшов і безоплатно нічого не робив би», – пояснює експерт.



Передчасне виконання робіт в Департаменті ЖКГ – звичне явище. «Четверта влада» зафіксувала вже кілька ситуацій, коли лише «Луцька дорожня пересувна механізована колона» починала ремонт доріг хоч і після перемоги на тендері, проте до укладення самого договору підряду. І у всіх випадках мова йде про мільйони бюджетних гривень. У 2017 році Луцька міська рада на ремонт і реконструкцію вулиць і доріг міста загалом виділила понад 120 мільйонів гривень. Із цієї суми 26 мільйонів гривень пішло на поточні ремонти вулиць. Тепер до цих поточних ремонтів виникає чимало питань.



Комунальники торік відремонтували понад 20 вулиць з «ґрунтовим покриттям» у приватних секторах. Більшість ремонтували за технологією з напівпросочуванням бітумною емульсією.



Ця технологія передбачає укладання кількох шарів щебеню, які скріплюються бітумною емульсією, в результаті чого дорожники отримують однорідне дорожнє покриття схоже на асфальт. Директор Департаменту ЖКГ Юрій Крась пояснює, що ця технологія виправдовує себе на вулицях з невеликою кількістю транспорту, бо результат тривалий (5-7 років) і дешевший на 60-65%, ніж якби там клали асфальт.



Загалом у місті за цією технологією працює три компанії: «Луцька ДПМК», «Унідор сервіс» та міський дорожній гігант «Луцькавтодор». Із них лише дві останні виробляють саму бітумну емульсію, тоді як третя її купує.



«Луцькавтодор» бореться лише за мільйонні пропозиції, тому свої пропозиції на ремонти невеличких вулиць не подає. Інші ж дві місцеві компанії розіграли між собою торік 9 тендерів на ремонт 13 вулиць вартістю майже 6,5 мільйонів гривень.



Дотендерний ремонт доріг



Минулого літа «Четверта влада» зафіксувала підозрілий тендер за участі «Унідор сервісу» та «Луцької ДПМК».



Компанія «Луцька ДПМК» почала 10 липня підготовчі роботи для ремонту дороги на вулицях Олекси Ошуркевича та Софії Перовської. А лише через 10 днів Департамент ЖКГ провів аукціон по трьох лотах на загальну суму більше мільйона гривень.



Виявилося, що пропозиції надійшли лише від двох компаній: «Луцької ДПМК» та «Унідор сервісу». Фактично аукціону не було: учасники своїх пропозицій не понижували, а остаточна ціна майже не відрізнялася від встановленої комунальниками.



Через тиждень «Луцька ДПМК» починає роботи на ще одній вулиці – Гнідавській. Згодом керівництво міста проінспектувало виконання ремонтних робіт на всіх цих трьох вулицях. При цьому, ввечері того ж дня Департамент ЖКГ опублікував інформацію про переможця всіх лотів – «Луцьку ДПМК». І лише через два тижні комунальники уклали договори із переможцем тендеру на поточний ремонт. Підрядник, що передбачив свою перемогу, отримав 1 мільйон 74 тисячі гривень.



До слова, в день «інспектування» на сайті міської ради повідомили, що гарантійний термін для ремонтів - 3 роки. А в укладених договорах йдеться лише про 6 місяців.



Компанія, за цими договорами, мала б виконати роботи протягом серпня-вересня того року. Вона ж виконала практично всі роботи майже одразу. В середині серпня Департамент ЖКГ Луцькради повідомив на своїй сторінці у «Facebook», що роботи в приватному секторі поблизу тролейбусного депо завершені. А вже 18 серпня сторони підписали акти виконаних робіт.



Начальник Департаменту ЖКГ: Якщо у вас є факти – подайте в прокуратуру



Ситуацію з передчасним ремонтом доріг «Луцькою ДПМК» вважає нормальною начальник Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась. Він пояснив нам, що його відомство напередодні тендеру уклало тоді невеликий за сумою договір на деякі роботи по вулиці Олекси Ошуркевича. Тож насправді, за словами Крася, компанія виконувала там роботи саме за цим договором.



«Є законодавство! Кошти до 200 тисяч гривень можемо використовувати як я собі заволію! – помітно нервує під час нашої розмови комунальник Крась, – Спочатку ми клали каналізацію, дві труби кидали, одну оставили. Договір був на 50 тисяч гривень, а далі був тендер».



В той час, за його версією, грейдер випадково зачепив трубу, затопило кілька дворів, а тому компанія «Луцька ДПМК» почала ремонтувати ще дві дороги. «Вже закрили те кільце повністю, а почалося все з однієї вулички», – каже посадовець.



Натомість, як ми виявили, «Луцька ДПМК» проводила ще до аукціону масштабні ремонтні роботи, передбачені тендером, а не укладала каналізацію. Департамент ЖКГ не надав нам жодного договору по цих трьох об’єктах, бо їх забрали правоохоронці в рамках кримінального провадження стосовно порушень під час проведення держзакупівель Департаментом ЖКГ. А компанія, за інформацією порталу «Є-дата», взагалі не отримувала гроші за цю роботу.



Аби отримати «дотендерні» договори, ми звернулися й до «Луцької ДПМК». Представники компанії нам відмовили – у них теж вилучили документи. Правоохоронці ж не надали документи на запит журналіста посилаючись на таємницю слідства.



Конкуренти-колеги: «Раніше відкати були. Зараз такого немає» або «Роботи сьогодні хватає…»



Директор компанії «Унідор сервіс», яка програла більшість «дуелей» за підряди комунальників «Луцькій ДПМК», Сергій Жакун спокійно реагує на результати тендеру.



«Подаємо скрізь… Десь програємо, все виграти не можна, – каже Жакун, – визнали іншого переможцем, значить пішли далі. Треба йти вперед».



Директор компанії «Луцька дорожня пересувна механізована колона» Микола Слушаєв зізнається - його фірма працює переважно на малих об’єктах. Частину підрядів отримують на тендерах, а частину – за домовленостями і за хороше ім’я.



«В нас немає конкурентів, у нас є колеги», – роз'яснює ситуацію з ремонтними тендерами в Луцьку Слушаєв. Коли конкурентам не вистачає техніки чи сировини для роботи, за його словами, то вони допомагають одне одному: продають, здають їх в оренду.



Передчасний ремонт вулиць керівник компанії-підрядника Слушаєв обгрунтовує, як і начальник Департаменту ЖКГ Крась – дотендерним договором.



«Якби ця стаття, яку ви напишете, дійшла до верху до когось, я би виклався. Але це глас «вопіющего в пустинє», – каже Микола Слушаєв, – Там мала бути якась дотендерна поточка, а вже вийшло, що треба на тендер йти. Там мало бути на 50 тисяч, а вийшло бозна наскільки».



А згодом керівник «Луцької ДПМК» Слушаєв передумав – роботу, за його словами, вони почали після акцепту (визначення переможця торгів), але до підписання договору.



«Тоді була погода хороша. Вирішили, оскільки ми вже були переможцями, на свій страх і ризик почати роботу, – пояснює ризиковість ремонту доріг власною фірмою Слушаєв, – Якщо б хтось оскаржив - влетіли б ми».



Щодо можливості оскаржень результатів тендерів, то Микола Слушаєв переконаний, що в Луцьку це нереально. «Ми в житті ніколи ні на кого не подамо до суду і в Луцьку ніхто ні на кого не подасть, бо це нереально. Ми ж один одного всі знаємо, на нарадах сидимо поруч», – каже керівник «Луцької ДПМК».



Посадовець підтверджує, що на відремонтовані вулиці діє півроку гарантії, а не три роки як кажуть в Департаменті ЖКГ.



«Як такого слова «гарантія» в ДБН немає - є поняття міжремонтних і експлуатаційних періодів. На дороги з напівпросочуванням – рік часу, але це за умови правильної експлуатації. Це все для доріг капітально відремонтованих, для поточних йде півроку гарантії», – додає Слушаєв.



Експерт із «Prozorro»: Який підрядник почне ремонт, не будучи впевненим, що саме він переможе на тендері?



Юрист Громадської ініціативи «За чесний тендер», консультантка з питань публічних закупівель Мирослава Примак переконана, що в ситуації із ремонтом вулиць Олекси Ошуркевича, Софії Перовської та Гнідавської є якісь домовленості. «Мало який бізнес може дозволити собі «подарувати» місту мільйон і нічого за це не просити», – вважає Мирослава Примак. «Який підрядник ризикує почати ремонт, не будучи впевненим у тому, що саме він переможе на тендері? Той, який приведе на тендер свого технічного учасника і якому повезе, що більше ніхто на такий тендер не прийде» – додає вона.



За словами юриста, складно довести, що має місце порушення закону, адже договір укладено 10 серпня 2017 року, а оплачені роботи 19 серпня. Однак важко й повірити, що за 9 днів було виконано всі роботи і підписано акт виконаних робіт, на підставі якого здійснюються розрахунки.



Інші тендери «Унідор сервісу» та «Луцької ДПМК»



Після виявленої ситуації із ремонтом вулиць Ошуркевича, Перовської і Гнідавської «Четверта влада» поцікавилася, які ж іще тендери розіграли між собою вищезгадані дві компанії.



Окрім тендеру на ремонт вулиць у приватному секторі поблизу тролейбусного депо, «Унідор сервіс» та «Луцька ДПМК» розіграли торік між собою ще 8 закупівель. Поточний ремонт вулиць Мисливська, Вишківська, Степова, Рилєєва, Волноваська, Новочерчицька, Трудова та Ставки загальною вартістю понад 4 мільйони гривень дістався «Луцькій дорожній пересувній механізованій колоні», а вулиць Чорновола та Марка Вовчка на 1,3 мільйона – «Унідор сервісу».



Під час цих ремонтів підприємці хоч і не починали робіт до проведення тендеру, але поширеними виявилися ситуації початку ремонту після акцепту пропозиції, але ще до укладення договорів. Що говорить про те, що переможець впевнений у тому, що інший учасник не буде оскаржувати результатів закупівлі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дороги – одна з найбільших проблем українців. Ще однією проблемою, зокрема в Луцьку, можна назвати тендери на ремонти цих доріг.Торік комунальники Луцька активно взялися за поточні ремонти невеликих вулиць за новою для міста технологією. Дві компанії, які в місті працюють з цією технологією, на тендерах Департаменту житлово-комунального господарства розіграли між собою понад 6 мільйонів гривень. І схоже, що одна з них дуже самовпевнена – виконує необхідні роботи ще до проведення конкурсу, – йдеться в матеріалі Четвертої влади Підрядники стверджують, що проблеми нема, працюють мовляв завжди в рамках закону. Втім юрист громадської ініціативи «За чесний тендер»має сумніви.«Якщо роботи, послуги, товар виконуються/постачаються до укладення договору, то, явно, без відома замовника ніхто би не прийшов і безоплатно нічого не робив би», – пояснює експерт.Передчасне виконання робіт в Департаменті ЖКГ – звичне явище. «Четверта влада» зафіксувала вже кілька ситуацій, коли лише «Луцька дорожня пересувна механізована колона» починала ремонт доріг хоч і після перемоги на тендері, проте до укладення самого договору підряду. І у всіх випадках мова йде про мільйони бюджетних гривень. У 2017 році Луцька міська рада на ремонт і реконструкцію вулиць і доріг міста загалом виділила понад 120 мільйонів гривень. Із цієї суми 26 мільйонів гривень пішло на поточні ремонти вулиць. Тепер до цих поточних ремонтів виникає чимало питань.Комунальники торік відремонтували понад 20 вулиць з «ґрунтовим покриттям» у приватних секторах. Більшість ремонтували за технологією з напівпросочуванням бітумною емульсією.Ця технологія передбачає укладання кількох шарів щебеню, які скріплюються бітумною емульсією, в результаті чого дорожники отримують однорідне дорожнє покриття схоже на асфальт. Директор Департаменту ЖКГпояснює, що ця технологія виправдовує себе на вулицях з невеликою кількістю транспорту, бо результат тривалий (5-7 років) і дешевший на 60-65%, ніж якби там клали асфальт.Загалом у місті за цією технологією працює три компанії: «Луцька ДПМК», «Унідор сервіс» та міський дорожній гігант «Луцькавтодор». Із них лише дві останні виробляють саму бітумну емульсію, тоді як третя її купує.«Луцькавтодор» бореться лише за мільйонні пропозиції, тому свої пропозиції на ремонти невеличких вулиць не подає. Інші ж дві місцеві компанії розіграли між собою торік 9 тендерів на ремонт 13 вулиць вартістю майже 6,5 мільйонів гривень.Минулого літа «Четверта влада» зафіксувала підозрілий тендер за участі «Унідор сервісу» та «Луцької ДПМК».Компанія «Луцька ДПМК» почала 10 липня підготовчі роботи для ремонту дороги на вулицях Олекси Ошуркевича та Софії Перовської. А лише через 10 днів Департамент ЖКГ провів аукціон по трьох лотах на загальну суму більше мільйона гривень.Виявилося, що пропозиції надійшли лише від двох компаній: «Луцької ДПМК» та «Унідор сервісу». Фактично аукціону не було: учасники своїх пропозицій не понижували, а остаточна ціна майже не відрізнялася від встановленої комунальниками.Через тиждень «Луцька ДПМК» починає роботи на ще одній вулиці – Гнідавській. Згодом керівництво міста проінспектувало виконання ремонтних робіт на всіх цих трьох вулицях. При цьому, ввечері того ж дня Департамент ЖКГ опублікував інформацію про переможця всіх лотів – «Луцьку ДПМК». І лише через два тижні комунальники уклали договори із переможцем тендеру на поточний ремонт. Підрядник, що передбачив свою перемогу, отримав 1 мільйон 74 тисячі гривень.До слова, в день «інспектування» на сайті міської ради повідомили, що гарантійний термін для ремонтів - 3 роки. А в укладених договорах йдеться лише про 6 місяців.Компанія, за цими договорами, мала б виконати роботи протягом серпня-вересня того року. Вона ж виконала практично всі роботи майже одразу. В середині серпня Департамент ЖКГ Луцькради повідомив на своїй сторінці у «Facebook», що роботи в приватному секторі поблизу тролейбусного депо завершені. А вже 18 серпня сторони підписали акти виконаних робіт.Ситуацію з передчасним ремонтом доріг «Луцькою ДПМК» вважає нормальною начальник Департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Юрій Крась. Він пояснив нам, що його відомство напередодні тендеру уклало тоді невеликий за сумою договір на деякі роботи по вулиці Олекси Ошуркевича. Тож насправді, за словами Крася, компанія виконувала там роботи саме за цим договором.«Є законодавство! Кошти до 200 тисяч гривень можемо використовувати як я собі заволію! – помітно нервує під час нашої розмови комунальник Крась, – Спочатку ми клали каналізацію, дві труби кидали, одну оставили. Договір був на 50 тисяч гривень, а далі був тендер».В той час, за його версією, грейдер випадково зачепив трубу, затопило кілька дворів, а тому компанія «Луцька ДПМК» почала ремонтувати ще дві дороги. «Вже закрили те кільце повністю, а почалося все з однієї вулички», – каже посадовець.Натомість, як ми виявили, «Луцька ДПМК» проводила ще до аукціону масштабні ремонтні роботи, передбачені тендером, а не укладала каналізацію. Департамент ЖКГ не надав нам жодного договору по цих трьох об’єктах, бо їх забрали правоохоронці в рамках кримінального провадження стосовно порушень під час проведення держзакупівель Департаментом ЖКГ. А компанія, за інформацією порталу «Є-дата», взагалі не отримувала гроші за цю роботу.Аби отримати «дотендерні» договори, ми звернулися й до «Луцької ДПМК». Представники компанії нам відмовили – у них теж вилучили документи. Правоохоронці ж не надали документи на запит журналіста посилаючись на таємницю слідства.Директор компанії «Унідор сервіс», яка програла більшість «дуелей» за підряди комунальників «Луцькій ДПМК»,спокійно реагує на результати тендеру.«Подаємо скрізь… Десь програємо, все виграти не можна, – каже Жакун, – визнали іншого переможцем, значить пішли далі. Треба йти вперед».Директор компанії «Луцька дорожня пересувна механізована колона»зізнається - його фірма працює переважно на малих об’єктах. Частину підрядів отримують на тендерах, а частину – за домовленостями і за хороше ім’я.«В нас немає конкурентів, у нас є колеги», – роз'яснює ситуацію з ремонтними тендерами в Луцьку Слушаєв. Коли конкурентам не вистачає техніки чи сировини для роботи, за його словами, то вони допомагають одне одному: продають, здають їх в оренду.Передчасний ремонт вулиць керівник компанії-підрядника Слушаєв обгрунтовує, як і начальник Департаменту ЖКГ Крась – дотендерним договором.«Якби ця стаття, яку ви напишете, дійшла до верху до когось, я би виклався. Але це глас «вопіющего в пустинє», – каже Микола Слушаєв, – Там мала бути якась дотендерна поточка, а вже вийшло, що треба на тендер йти. Там мало бути на 50 тисяч, а вийшло бозна наскільки».А згодом керівник «Луцької ДПМК» Слушаєв передумав – роботу, за його словами, вони почали після акцепту (визначення переможця торгів), але до підписання договору.«Тоді була погода хороша. Вирішили, оскільки ми вже були переможцями, на свій страх і ризик почати роботу, – пояснює ризиковість ремонту доріг власною фірмою Слушаєв, – Якщо б хтось оскаржив - влетіли б ми».Щодо можливості оскаржень результатів тендерів, то Микола Слушаєв переконаний, що в Луцьку це нереально. «Ми в житті ніколи ні на кого не подамо до суду і в Луцьку ніхто ні на кого не подасть, бо це нереально. Ми ж один одного всі знаємо, на нарадах сидимо поруч», – каже керівник «Луцької ДПМК».Посадовець підтверджує, що на відремонтовані вулиці діє півроку гарантії, а не три роки як кажуть в Департаменті ЖКГ.«Як такого слова «гарантія» в ДБН немає - є поняття міжремонтних і експлуатаційних періодів. На дороги з напівпросочуванням – рік часу, але це за умови правильної експлуатації. Це все для доріг капітально відремонтованих, для поточних йде півроку гарантії», – додає Слушаєв.Юрист Громадської ініціативи «За чесний тендер», консультантка з питань публічних закупівель Мирослава Примак переконана, що в ситуації із ремонтом вулиць Олекси Ошуркевича, Софії Перовської та Гнідавської є якісь домовленості. «Мало який бізнес може дозволити собі «подарувати» місту мільйон і нічого за це не просити», – вважає Мирослава Примак. «Який підрядник ризикує почати ремонт, не будучи впевненим у тому, що саме він переможе на тендері? Той, який приведе на тендер свого технічного учасника і якому повезе, що більше ніхто на такий тендер не прийде» – додає вона.За словами юриста, складно довести, що має місце порушення закону, адже договір укладено 10 серпня 2017 року, а оплачені роботи 19 серпня. Однак важко й повірити, що за 9 днів було виконано всі роботи і підписано акт виконаних робіт, на підставі якого здійснюються розрахунки.Після виявленої ситуації із ремонтом вулиць Ошуркевича, Перовської і Гнідавської «Четверта влада» поцікавилася, які ж іще тендери розіграли між собою вищезгадані дві компанії.Окрім тендеру на ремонт вулиць у приватному секторі поблизу тролейбусного депо, «Унідор сервіс» та «Луцька ДПМК» розіграли торік між собою ще 8 закупівель. Поточний ремонт вулиць Мисливська, Вишківська, Степова, Рилєєва, Волноваська, Новочерчицька, Трудова та Ставки загальною вартістю понад 4 мільйони гривень дістався «Луцькій дорожній пересувній механізованій колоні», а вулиць Чорновола та Марка Вовчка на 1,3 мільйона – «Унідор сервісу».Під час цих ремонтів підприємці хоч і не починали робіт до проведення тендеру, але поширеними виявилися ситуації початку ремонту після акцепту пропозиції, але ще до укладення договорів. Що говорить про те, що переможець впевнений у тому, що інший учасник не буде оскаржувати результатів закупівлі.

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