Що робили Балабеники «з гарячих 90-тих» на скандальній сесії Луцькради

Що робили сумнозвісні Балабеники на скандальній сесії Луцької міської ради?



Під час скандальної сесії Луцької міської ради, на якій в останній день зими фірмі депутата-перебіжчика Сергія Були і його товариша, заступника міського голови Костянтина Петрочука безплатно віддали майже два гектари комунальної землі, до сесійної зали завітала компанія чоловіків спортивної статури. Не правоохоронців. Не активістів. Не політиків. А представників тих соціальних прошарків, яких називають «родом з гарячих 90-х».





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«ТІТУШКИ» І «УКРОП»



28 лютого на сесії було гаряче. Опозиція і активісти блокували президію. Раз по раз виникали штовханина і бійки. Видно було, що питання принципове і тим, і іншим: «укропівська» більшість затято проштовхувала вигідне «своїм» рішення, опозиція і активісти не менш рішуче цьому протидіяли. Тож аргумент сили з кожною хвилиною ставав все потрібнішим...



...Несподівані гості з’явилися у сесійній залі ближче до півночі. У словесні перепалки не втручалися, але своїх симпатій не приховували. Промовисто стояли на боці «захисників президії», інколи у штовханині допомагаючи їм.



Важко сказати, наскільки вирішальну роль ці «тітушки» зіграли в ухваленні сумнівного рішення – хоча журналісти й помітили, що з появою «спортсменів» на сесії УКРОП став вести себе ще більш зухвало. Але промовистими є самі особи «гостей». Виявляється, про їхнього очільника розповідають, як про – немало небагато – кримінального авторитета!



Олександр Балабаш (ліворуч у білому светрі) разом із зятем (праворуч у синьому светрі)



«БАНДА» БАЛАБЕНИКІВ



Керівника «групи підтримки» звуть Олександр Балабаш. Уродженець Любомльського району. Більш відомий як «Балабеник» і очільник так званої «банди Балабеників».



Як писала газета «Волинь-нова» у квітні 2005 року, ця банда свого часу займалася вимаганням грошей у підприємців. Ось уривок зі статті в цій газеті «Рекетири відбулися легким переляком»:



«Свою «діяльність» брати Балабаші розпочали ще у 1991 році. Група «Балабеників» долучилася до «розподілу» сфер впливу обласного центру Волині. Близько 10 років група злочинців, яка складалася майже із 20 чоловік, п’ятеро із яких уже засуджені, під керівництвом братів наганяли жах, тримаючи у своїх руках підприємців і змушуючи їх платити за «дахування».



…Час від часу когось із групи вдавалося притягнути до кримінальної відповідальності. Так, на початку зародження і процвітання рекету на Волині обоє братів Балабашів були засуджені до 5 і 7 років позбавлення волі за розбій, вимагання грошей і хуліганство. Проте, звільнившись із в’язниці, вони знову поверталися до звичної справи, створювали нові групи…



…До працівників міліції постійно надходила інформація, що група осіб на чолі із братами Балабашами систематично вимагають гроші у тих, хто займається підприємницькою діяльністю, власників кіосків та барів...



...На жаль, тільки вимагання грошей, підпал і розбійний напад вдалося довести та поставити у вину злочинній групі «Балабеників». Згідно із вироком підтверджено скоєння злочинів у складі організованої злочинної групи. Хоча і так зрозуміло, що це лише мізерна частка того, чим вони «заробляли на життя». Адже коштів, отриманих за «дах», не вистачило б навіть на кишенькові витрати. Та це провина не лише наших правоохоронних органів, а також і тих “свідомих” громадян, які не бажають звертатися за допомогою...»



1 квітня 2005 року Луцький міськрайонний суд засудив Олександра Балабаша за ст. 189 ч.3 (вимагання) КК України до 3 років позбавлення волі із відтермінуванням виконання вироку на 1 рік.



А ось – уривок уже з іншої статті: публікації «Криміналітет став на захист «Варти порядку» видання «Волинське агентство розслідувань» від 8 вересня 2017 року:



«Журналістам вдалося з’ясувати, що 52-річний лучанин Олександр Балабаш мав судимості за шахрайство і рекет. Так, ще у 1990 році його арештували за скоєння злочину за статтею 144 ч.2 КК України (вимагання та рекет). За це він отримав три з половиною роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Відсидів Олександр свій термін у Миколаївській виправній колонії №50 Львівської області, звідки звільнився лише у 1994 році...



Знову серед фігурантів гучних кримінальних справ він «засвітився» вже у 2012 році. Так, на Олександра Балабаша («Балабеника») було заведено кілька кримінальних справ за шахрайство. Зокрема, на нього заявляли у правоохоронні органи та прокуратуру директор ТзОВ «ЕКОР» Республіки Польща Ромуад Буковскі, чернівчанин Андрій Григоряк та бізнесмен з міста Боярка Віталій Сатіра. Олександра Балабаша звинувачували у шахрайстві через товариство «Альфа-Магістраль», до якого він мав причетність».







БАЛАБЕНИК І «УКРОП»



Після останнього суду Балабеник пробує займатись більш респектабельним бізнесом і якимось чином стає головою обласного осередку УНСО.



В аплуа націоналіста і громадського активіста колишній рекетир Балабеник починає тісно співпрацювати з місцевими політиками. Зокрема, критикує діяльність нардепа Ігоря Лапіна, який, як відомо, давно і системно опонує партії «УКРОП» та Ігорю Палиці. Також виступає на захист затриманого працівниками СБУ керівника «Варти порядку» Олександра Тиводара.



Як відомо, Тиводара неодноразово називали очільником силового блоку фінансово-олігархічної групи, яку очолює на Волині Ігор Палиця. У серпні минулого року Тиводара затримали і звинуватили в побитті людей і стеженні за політиками та активістами.



Окрім того, Олександр Балабаш, згідно з інформацією ресурсу «Посіпаки-2» (відкрита база помічників депутатів обласних та міських рад, складена активістами) є помічником депутата Луцької міської ради від партії «УКРОП» Юрія Безпятка.



Юрій Безпятко - крайній зліва



БАЛАБЕНИК-ЗЯТЬ



Разом з Балабеником 28 лютого до сесійної зали прийшов і його зять – Олег Петрович Балабаш. Від нього пахло перегаром, він недобрим поглядом дивився на тих, хто перешкоджав віддати комунальну землю у приватні руки.



Автору цього тексту вдалося поспілкуватися з людьми, які мають стосунок до кримінального середовища Волині. З’ясувався цікавий факт: колишнє прізвище Балабеникового зятя – Дуткевич. Балабашем він став через... намагання сховатися від кредиторів.



За інформацією джерел, Олег – відомий спритник, який заборгував великі суми «серйозним людям». Ховаючись за широкою спиною свого тестя, уродженець села Переспа Сокальського району Львівської області Олег Дуткевич став за документами Балабашем.



Більше того, знайомлячись із людьми, Олег Дуткевич-Балабаш задля конспірації рекомендується… Денисом. Подейкують, сьогодні сфера його інтересів – бурштин.







***



І знову повернемося до згаданої публікації газети «Волинь-нова». Журналістка Анастасія Калиновська пише: «Під час судового процесу група «Балабеників» вела себе надто впевнено та зухвало, оскільки користувалася підтримкою досить впливових людей. Вони спільно святкували дні народження, разом відпочивали у саунах, ресторанах... Чи не такі зв’язки допомогли Балабашам та їхнім спільникам уникнути справедливого покарання?»



Дозволимо і собі поставити запитання: з якими впливовими людьми Балабеники товаришують сьогодні, аби і далі уникати правосуддя, а заодно допомагати цим людям у їх не менш каламутних справах?







Текст - Сергій ШАПОВАЛ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час скандальної сесії Луцької міської ради, на якій в останній день зими фірмі депутата-перебіжчикаі його товариша, заступника міського головибезплатно віддали майже два гектари комунальної землі, до сесійної зали завітала компанія чоловіків спортивної статури. Не правоохоронців. Не активістів. Не політиків. А представників тих соціальних прошарків, яких називають «родом з гарячих 90-х».28 лютого на сесії було гаряче. Опозиція і активісти блокували президію. Раз по раз виникали штовханина і бійки. Видно було, що питання принципове і тим, і іншим: «укропівська» більшість затято проштовхувала вигідне «своїм» рішення, опозиція і активісти не менш рішуче цьому протидіяли. Тож аргумент сили з кожною хвилиною ставав все потрібнішим......Несподівані гості з’явилися у сесійній залі ближче до півночі. У словесні перепалки не втручалися, але своїх симпатій не приховували. Промовисто стояли на боці «захисників президії», інколи у штовханині допомагаючи їм.Важко сказати, наскільки вирішальну роль ці «тітушки» зіграли в ухваленні сумнівного рішення – хоча журналісти й помітили, що з появою «спортсменів» на сесії УКРОП став вести себе ще більш зухвало. Але промовистими є самі особи «гостей». Виявляється, про їхнього очільника розповідають, як про – немало небагато – кримінального авторитета!Керівника «групи підтримки» звуть. Уродженець Любомльського району. Більш відомий як «Балабеник» і очільник так званої «банди Балабеників».Як писала газета «Волинь-нова» у квітні 2005 року, ця банда свого часу займалася вимаганням грошей у підприємців. Ось уривок зі статті в цій газеті «Рекетири відбулися легким переляком»:«Свою «діяльність» брати Балабаші розпочали ще у 1991 році. Група «Балабеників» долучилася до «розподілу» сфер впливу обласного центру Волині. Близько 10 років група злочинців, яка складалася майже із 20 чоловік, п’ятеро із яких уже засуджені, під керівництвом братів наганяли жах, тримаючи у своїх руках підприємців і змушуючи їх платити за «дахування».…Час від часу когось із групи вдавалося притягнути до кримінальної відповідальності. Так, на початку зародження і процвітання рекету на Волині обоє братів Балабашів були засуджені до 5 і 7 років позбавлення волі за розбій, вимагання грошей і хуліганство. Проте, звільнившись із в’язниці, вони знову поверталися до звичної справи, створювали нові групи……До працівників міліції постійно надходила інформація, що група осіб на чолі із братами Балабашами систематично вимагають гроші у тих, хто займається підприємницькою діяльністю, власників кіосків та барів......На жаль, тільки вимагання грошей, підпал і розбійний напад вдалося довести та поставити у вину злочинній групі «Балабеників». Згідно із вироком підтверджено скоєння злочинів у складі організованої злочинної групи. Хоча і так зрозуміло, що це лише мізерна частка того, чим вони «заробляли на життя». Адже коштів, отриманих за «дах», не вистачило б навіть на кишенькові витрати. Та це провина не лише наших правоохоронних органів, а також і тих “свідомих” громадян, які не бажають звертатися за допомогою...»1 квітня 2005 року Луцький міськрайонний суд засудив Олександра Балабаша за ст. 189 ч.3 (вимагання) КК України до 3 років позбавлення волі із відтермінуванням виконання вироку на 1 рік.А ось – уривок уже з іншої статті: публікації «Криміналітет став на захист «Варти порядку» видання «Волинське агентство розслідувань» від 8 вересня 2017 року:«Журналістам вдалося з’ясувати, що 52-річний лучанин Олександр Балабаш мав судимості за шахрайство і рекет. Так, ще у 1990 році його арештували за скоєння злочину за статтею 144 ч.2 КК України (вимагання та рекет). За це він отримав три з половиною роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Відсидів Олександр свій термін у Миколаївській виправній колонії №50 Львівської області, звідки звільнився лише у 1994 році...Знову серед фігурантів гучних кримінальних справ він «засвітився» вже у 2012 році. Так, на Олександра Балабаша («Балабеника») було заведено кілька кримінальних справ за шахрайство. Зокрема, на нього заявляли у правоохоронні органи та прокуратуру директор ТзОВ «ЕКОР» Республіки Польща Ромуад Буковскі, чернівчанин Андрій Григоряк та бізнесмен з міста Боярка Віталій Сатіра. Олександра Балабаша звинувачували у шахрайстві через товариство «Альфа-Магістраль», до якого він мав причетність».Після останнього суду Балабеник пробує займатись більш респектабельним бізнесом і якимось чином стає головою обласного осередку УНСО.В аплуа націоналіста і громадського активіста колишній рекетир Балабеник починає тісно співпрацювати з місцевими політиками. Зокрема, критикує діяльність нардепа Ігоря Лапіна, який, як відомо, давно і системно опонує партії «УКРОП» та Ігорю Палиці. Також виступає на захист затриманого працівниками СБУ керівника «Варти порядку» Олександра Тиводара.Як відомо, Тиводара неодноразово називали очільником силового блоку фінансово-олігархічної групи, яку очолює на Волині Ігор Палиця. У серпні минулого року Тиводара затримали і звинуватили в побитті людей і стеженні за політиками та активістами.Окрім того, Олександр Балабаш, згідно з інформацією ресурсу «Посіпаки-2» (відкрита база помічників депутатів обласних та міських рад, складена активістами) є помічником депутата Луцької міської ради від партії «УКРОП»Разом з Балабеником 28 лютого до сесійної зали прийшов і його зять – Олег Петрович Балабаш. Від нього пахло перегаром, він недобрим поглядом дивився на тих, хто перешкоджав віддати комунальну землю у приватні руки.Автору цього тексту вдалося поспілкуватися з людьми, які мають стосунок до кримінального середовища Волині. З’ясувався цікавий факт: колишнє прізвище Балабеникового зятя – Дуткевич. Балабашем він став через... намагання сховатися від кредиторів.За інформацією джерел, Олег – відомий спритник, який заборгував великі суми «серйозним людям». Ховаючись за широкою спиною свого тестя, уродженець села Переспа Сокальського району Львівської області Олег Дуткевич став за документами Балабашем.Більше того, знайомлячись із людьми, Олег Дуткевич-Балабаш задля конспірації рекомендується… Денисом. Подейкують, сьогодні сфера його інтересів – бурштин.***І знову повернемося до згаданої публікації газети «Волинь-нова». Журналістка Анастасія Калиновська пише: «Під час судового процесу група «Балабеників» вела себе надто впевнено та зухвало, оскільки користувалася підтримкою досить впливових людей. Вони спільно святкували дні народження, разом відпочивали у саунах, ресторанах... Чи не такі зв’язки допомогли Балабашам та їхнім спільникам уникнути справедливого покарання?»Дозволимо і собі поставити запитання: з якими впливовими людьми Балабеники товаришують сьогодні, аби і далі уникати правосуддя, а заодно допомагати цим людям у їх не менш каламутних справах?

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