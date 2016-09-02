Луцьк – портове місто: історія судноплавства на річці Стир. ФОТО

Човен-довбанка. Фото зі статті М. Мордовського та Г.Шаповалова з наукового збірника «Волинський музейний вісник», 2010

Замок Любарта над річкою Глушець. Поштова листівка початку ХХ століття. Зображення з Національної цифрової бібліотеки Польщі

Пристань на Стиру. Поштівка видавництва Шмуля Ґроховського, 1915-1917. З Національної цифрової бібліотеки Польщі

Пароплав на річці Стир. Фото міжвоєнного часу. З книги «Вулиці і майдани Луцька» В. Пясецького, Ф. Мандзюка

Пристань біля мосту Бена. Зображення з книги «Луцьк у старовинній листівці, гравюрі та фотографії» Віктора Літевчука

Головна пристань Луцька. Зображення з Національної цифрової бібліотеки Польщі

Веслярська пристань. Була на місці нинішнього міського пляжу. З національної цифрової бібліотеки Польщі

Пароплав «Некрасов» на старій пристані. Фото 1950 року з книги Ірини Левчанівської «Луцьк колись і тепер»

Катер №91 у п'ятдесятих роках. Фото з газети «Радянська Волинь»

Теплохід на річці Стир у шістдесятих. Поштова картка

Динаміка перевезень пасажирів з кінця сорокових років Стир-Горинським управлінням. На осі абсцис - час у роках, на осі ординат - кількість пасажирів у тисячах

Теплохід «Перепел». Зображення на поштовій картці