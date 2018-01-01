«Добре, що не в бою»: волинські танкісти про «сирі» Т-84 «Оплот»

брали участь у міжнародних змаганнях Strong Europe Tank Challenge на полігоні 7-ї армії США в Баварії.



Командир танкового взводу Роман Багаєв в інтерв’ю без прикрас розповів, що цього року виступ його команди був провальним через «сирі» танки Т-84, - пише



На підтвердження своїх слів офіцер надав ексклюзивні відеозаписи зі змагань – ті самі, де зафіксовано, як клинить механізм заряджання Т-84, іскрить проводка та ходить ходором гармата.



Багаєв вибачається за нецензурну лексику в кадрі, але, мабуть, на таку ситуацію в армії інакше й не відреагуєш. «А якби в бою?» – резонне питання між матюками. Це не «розгін зради» – це сигнал для роботи над помилками, яку слід обов’язково провести.



– Романе, у скількох членів нашої команди був досвід минулорічних змаганнях?



– Із дванадцяти людей лише п’ять брали участь у Strong Europe Tank Challenge 2017. Більшість їхала вперше.



– Які найважливіші етапи були на змаганнях? Що вдалося і не вдалося на цих етапах?



– Ключові – це «танковий взвод у наступі» і «танковий взвод в обороні». За них можна було набрати по 500 балів. А нічого не вдалося зробити. Ми поїхали на чотирьох Т-84. Під час «операції в наступі» вистрілив лише один танк. На решті трьох снаряд або не до кінця загрузився в гармату, або не спрацювали датчики. Система показала, що танк не до кінця зарядився, тому гармата з гідростопора не знялася. Хоча насправді він зарядився, але пустий лоток не до кінця опустився – на одному танку вручну опускали. На інших довелося вручну розштопорювати прицілом-дублером, тобто знімали гармату з гідроштопора через дубль.







Також у двох танках підвела система керування вогнем – не було стабілізації гармати. Після кожного пострілу вона була рухома: пульт керування не чіпаєш, а вона трясеться. Як із цим влучати на 1,5 км?…











– Несправності почалися відразу?



– Так, це сталося в перший же день. Ми набрали 208 балів із 500.



На кожен танк давали по десять снарядів, всього на чотири танки – сорок. Ми змогли вистрілити лише 16 снарядів із 40. На інших етапах змагання ми набрали багато балів, але стрільба нас підвела, а це було найголовніше.



– Виходить, провина за невдачу лежить насамперед на харківському заводі імені Малишева, де готували ваші Т-84. Представники заводу були з вами на змаганні? Намагалися ремонтувати?



– Були. Робили те, що могли. Але спочатку вони нам не вірили, казали, що не може такого бути. Та під час наступної стрільби я зняв усе на відео, і вони намагалися ремонтувати. Але механізм заряджання так і не вдалося відремонтувати. Датчики постійно «вилітали» через кожні п’ять пострілів.







П’ять пострілів – це ще добре, бо може зробити і два. Так було на етапі «операція в обороні». Там було 28 мішені. Ми вибили 21, а один танк залишили на прикриття – надіялися, що він вистрілить наприкінці. І от всі танки відстрілялися, підіймають три останні мішені – а в танка, на який ми сподівалися, «вилітає» механізм заряджання і він не може стріляти. Мішені ми обстріляли з кулеметів, але це не рахується…



В результаті дві країни вибили по 24 мішені, одна – 22, ми – 21, решта – по 20.



– Коли ви почали готуватися до змагань? На яких танках?



– У січні ми вже були в Харкові на полігоні. Дізналися, що виступатимемо на Т-84. Техніку прийняли нескоро. Один танк дали в березні. Ми з нього вистрілили п’ять разів, МЗ вийшов з ладу, його забрали на завод.



На заводі навчати нас не хотіли – сказали, що навчання не проплачене. Раз допустили на тренажери.



– У чому тоді полягали тренування?



– Якщо минулого року ми не знали програму змагань і тренували стрільбу, то тепер зосереджувалися на інших вправах. У листопаді місяць вчили англійську у Львівській академії Сухопутних військ. Звісно, це мало для англійської, але проблем з іноземною вже не було. Ми мали лише одного перекладача, і це було більш ніж достатньо. За весь час тренувань ми один раз стріляли усім взводом. Решту часу – не було чотири готових танки, щоб взводом могли поїхали тренуватися. Можливо, тому злагодженість екіпажу була, але злагодженості взводу не було. Є один танк, і всі на ньому стріляють. Але кожен має звикнути до свого танка.



– Тобто танки не встигли обкатати?



– Останній танк ми прийняли, вже коли грузилися на трали і їхали в Німеччину. З двох танків ми встигли постріляти. Настріл машин станом на квітень: перший танк – 40 снарядів, другий – 99, третій 26, четвертий – 36, п’ятий – 13 снарядів. Із другого танка 50 снарядів стріляли не ми, а комісія, що випробовувала тепловізор. Решту стріляли ми.



– Ви зарано виїхали до Німеччини, тому що там перед конкурсом ще відбувалися міжнародні навчання НАТО Combined Resolve X. Із цих маневрів надходили дуже позитивні звіти про дії наших танкістів – «рейд після дводенної оборони», «вражаючий бій у місті», «підбили кілька «Абрамсів»… Там була можливість постріляти з Т-84 не віртуально, а реально, щоб звикнути до них?



– Постріляти ні, але змогли покататися. І вже тоді щодня в одного-двох танків відмовляли системи управління вогнем, хоча ми насправді ще не стріляли. На одному блоки погоріли – довозили з України. Перед самими змаганнями була пристрілка, всі танки стріляли. Але в перший же день все пішло шкереберть.







– У вашій бригаді на озброєнні стоять випробувані Т-64БВ. Чому на змагання потрібно було їхати на Т-84У – попередній, не надто надійній версії «Оплоту»?



– Можливо, «згори» була задача показати нові танки «Оплот». Таких танків, як у нас (Т-84У «Оплот» – попередня версія Т-84 БМ «Оплот» – «Н») у 2001 році виготовили десять штук. Зараз залишилося шість, де ще чотири – не знаю. Вони зберігалися на заводі, на базі зберігання, декілька в 92-й бригаді. Насправді, коли ми були на заводі, нам казали: «У нас «Оплоти» на Таїланд, зачекайте». За цей час БРЕМ «Атлет» з нуля зібрали, а до наших танків ніхто не мав діла. Ми ходили на завод і просили, щоб їх подивилися. Зрештою їх подивилися «загально».



Систему керування вогнем ніхто не дивився – запускається, і добре. А те, що відбувається після пострілу, нікого не цікавило. У нас навіть не було запасних деталей – брали їх із шостого танка, який перебуває на заводі. Варто було б передивитися всі блоки, систему керування, паливну систему. Бо на навчаннях паливо у нас текло рікою. Танки 17 років стояли сухі – баки полущилися, полопалися гумові патрубки, що з’єднують паливну систему. Довелося по ходу замінювати.



Правда, зробили модернізацію – встановили тепловізор, встановили ЕОП (електронно-оптичний перетворювач – «Н») третього покоління на приціл командира.



Це агрегат, який повністю входить в систему керування вогнем. Він може дублювати навідника, якщо з ним щось сталося, він може стріляти зі свого місця. Їх встигли встановити лише на два танки. Також камеру заднього виду і драбинки, щоб заходити на танк. Але все, що вони модернізували, можна було б зробити після змагань і відправити танки на Донбас.



– Ця модернізація стане в нагоді в бою?



– Тепловізор в бою знадобиться. Драбинки – це дрібниця. Камера заднього виду – це понт, який не потрібен нікому. Вона стоїть збоку, вихлопні гази йдуть якраз на неї – коли машина рухається назад, нічого не видно. ЕОП на приціл командира з нічним баченням – корисно, але потрібно бодай якесь освітлення, хоча б від місяця. Ми були в лісі – і там нічого не було видно. GPS встановили.



– Чим ці танки кращі в бойових умовах, ніж Т-64?



– Набагато кращий двигун. Він настільки потужний, що ми «Абрамсів» і «Леклерків» доганяли. І рух заднім ходом швидкий. Також на Т-84 є енергоагрегат. Він тихо працює, можна вести вогонь, не запускаючи двигун. Є модернізації для нічного бою. Водночас, коли я дивився в нічний приціл «Абрамсів», то наш крок вперед здається невеличким.



Насправді, якщо систему керування вогнем налагодити, то вона буде хороша. Наш танк найнижчий. І в нас на танку є лопата для риття окопу.



У них танки не можуть стріляти, коли їдуть вперед, а гармата дивиться назад. Наш може. І для бойової готовності їм треба більше часу.



– Як прокоментували іноземні команди провал наших танків?



– Казали, що механізм заряджання – це і добре, і погано. У «Леопардах», «Абрамсах» немає механізму заряджання. У них є заряджаючий – додаткова людина в екіпажі.



– Представники від заводу зробили якісь висновки після змагань?



– Вони робили доповіді на завод. Немає запасних запчастин на ці танки, тому не знають, як їх ремонтувати. А якщо в бойових умовах зламається, то лишати один і розбирати на деталі для інших?..



– Які результати ви показали на етапах, де танки не використовували?



– На них максимально можна було набрати 100 балів. Ідентифікацію техніки ми здали 24 з 30. На момент завершення були другі з чотирьох.



У розвідці набрали 42 бали з 45 і на фініші мали перше місце. За медичну допомогу і відновлення пошкодженої техніки були на третьому місці: правильно сказали координати, зробили дев’ять рівнів доповіді за стандартами НАТО, викликали вертоліт. Якби ми набрали свої бали за стрільбу, як у минулому році з Т-64, то в трійку переможців точно увійшли б.



У минулому році ми в обороні набили більше, ніж теперішній переможець. З іншого боку, на Т-64 ми б втратили 50 балів на водінні. Одна з вимог вправи – це їхати на повній швидкості заднім ходом. Т-84 заднім ходом може їхати 35 км/год, а Т-64 – до 4 км/год. У водінні зараз ми зайняли четверте місце, але з першим різниця була незначна – 20 секунд. «Челленджери» та «Леклерки» – це швидкі танки, але чомусь відстали від нас. У радіаційному та хімічному зараженні у нас був другий результат.



– Ці Т-84 тепер ваші? Стануть на озброєння 14 омбр?



– Їх ще не привезли з Німеччини. Але так, п’ять танків вважаються в нас на озброєнні. Дадуть ще один.



– Це буде шість нових танків. А яка потреба?



– У підрозділі мають бути всі однотипні танки. Потрібно ще чотири.



Але якщо попередні так довго робили, то навіть не знаю, коли з нуля решту зроблять. У мене два взводи на Т-84, а один – на Т-64. Вони не зможуть виконувати разом бойові завдання через різні швидкості танків.



– Якщо ці шість танків відремонтують і вони будуть у бригаді, коли поїдуть на Донбас?



– Думаю, що після параду на День Незалежності вони будуть на Донбасі. Спершу їх на заводі мають налагодити, а потім випробуємо боєм. Якраз там і виникне проблема, що у взводах різні танки. Єдиний варіант – одному взводу на Т-64 ставити окремі завдання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Другий рік поспіль українські танкісти з 14 окремої механізованої бригади з Володимира-ВолинськогоStrong Europe Tank Challenge на полігоні 7-ї армії США в Баварії.Командир танкового взводув інтерв’ю без прикрас розповів, що цього року виступ його команди був провальним через «сирі» танки Т-84, - пише Вісник і К із посиланням на Новинарню.На підтвердження своїх слів офіцер надав ексклюзивні відеозаписи зі змагань – ті самі, де зафіксовано, як клинить механізм заряджання Т-84, іскрить проводка та ходить ходором гармата.Багаєв вибачається за нецензурну лексику в кадрі, але, мабуть, на таку ситуацію в армії інакше й не відреагуєш. «А якби в бою?» – резонне питання між матюками. Це не «розгін зради» – це сигнал для роботи над помилками, яку слід обов’язково провести.– Із дванадцяти людей лише п’ять брали участь у Strong Europe Tank Challenge 2017. Більшість їхала вперше.– Ключові – це «танковий взвод у наступі» і «танковий взвод в обороні». За них можна було набрати по 500 балів. А нічого не вдалося зробити. Ми поїхали на чотирьох Т-84. Під час «операції в наступі» вистрілив лише один танк. На решті трьох снаряд або не до кінця загрузився в гармату, або не спрацювали датчики. Система показала, що танк не до кінця зарядився, тому гармата з гідростопора не знялася. Хоча насправді він зарядився, але пустий лоток не до кінця опустився – на одному танку вручну опускали. На інших довелося вручну розштопорювати прицілом-дублером, тобто знімали гармату з гідроштопора через дубль.Також у двох танках підвела система керування вогнем – не було стабілізації гармати. Після кожного пострілу вона була рухома: пульт керування не чіпаєш, а вона трясеться. Як із цим влучати на 1,5 км?…– Так, це сталося в перший же день. Ми набрали 208 балів із 500.На кожен танк давали по десять снарядів, всього на чотири танки – сорок. Ми змогли вистрілити лише 16 снарядів із 40. На інших етапах змагання ми набрали багато балів, але стрільба нас підвела, а це було найголовніше.– Були. Робили те, що могли. Але спочатку вони нам не вірили, казали, що не може такого бути. Та під час наступної стрільби я зняв усе на відео, і вони намагалися ремонтувати. Але механізм заряджання так і не вдалося відремонтувати. Датчики постійно «вилітали» через кожні п’ять пострілів.П’ять пострілів – це ще добре, бо може зробити і два. Так було на етапі «операція в обороні». Там було 28 мішені. Ми вибили 21, а один танк залишили на прикриття – надіялися, що він вистрілить наприкінці. І от всі танки відстрілялися, підіймають три останні мішені – а в танка, на який ми сподівалися, «вилітає» механізм заряджання і він не може стріляти. Мішені ми обстріляли з кулеметів, але це не рахується…В результаті дві країни вибили по 24 мішені, одна – 22, ми – 21, решта – по 20.– У січні ми вже були в Харкові на полігоні. Дізналися, що виступатимемо на Т-84. Техніку прийняли нескоро. Один танк дали в березні. Ми з нього вистрілили п’ять разів, МЗ вийшов з ладу, його забрали на завод.На заводі навчати нас не хотіли – сказали, що навчання не проплачене. Раз допустили на тренажери.– Якщо минулого року ми не знали програму змагань і тренували стрільбу, то тепер зосереджувалися на інших вправах. У листопаді місяць вчили англійську у Львівській академії Сухопутних військ. Звісно, це мало для англійської, але проблем з іноземною вже не було. Ми мали лише одного перекладача, і це було більш ніж достатньо. За весь час тренувань ми один раз стріляли усім взводом. Решту часу – не було чотири готових танки, щоб взводом могли поїхали тренуватися. Можливо, тому злагодженість екіпажу була, але злагодженості взводу не було. Є один танк, і всі на ньому стріляють. Але кожен має звикнути до свого танка.– Останній танк ми прийняли, вже коли грузилися на трали і їхали в Німеччину. З двох танків ми встигли постріляти. Настріл машин станом на квітень: перший танк – 40 снарядів, другий – 99, третій 26, четвертий – 36, п’ятий – 13 снарядів. Із другого танка 50 снарядів стріляли не ми, а комісія, що випробовувала тепловізор. Решту стріляли ми.– Постріляти ні, але змогли покататися. І вже тоді щодня в одного-двох танків відмовляли системи управління вогнем, хоча ми насправді ще не стріляли. На одному блоки погоріли – довозили з України. Перед самими змаганнями була пристрілка, всі танки стріляли. Але в перший же день все пішло шкереберть.– Можливо, «згори» була задача показати нові танки «Оплот». Таких танків, як у нас (Т-84У «Оплот» – попередня версія Т-84 БМ «Оплот» – «Н») у 2001 році виготовили десять штук. Зараз залишилося шість, де ще чотири – не знаю. Вони зберігалися на заводі, на базі зберігання, декілька в 92-й бригаді. Насправді, коли ми були на заводі, нам казали: «У нас «Оплоти» на Таїланд, зачекайте». За цей час БРЕМ «Атлет» з нуля зібрали, а до наших танків ніхто не мав діла. Ми ходили на завод і просили, щоб їх подивилися. Зрештою їх подивилися «загально».Систему керування вогнем ніхто не дивився – запускається, і добре. А те, що відбувається після пострілу, нікого не цікавило. У нас навіть не було запасних деталей – брали їх із шостого танка, який перебуває на заводі. Варто було б передивитися всі блоки, систему керування, паливну систему. Бо на навчаннях паливо у нас текло рікою. Танки 17 років стояли сухі – баки полущилися, полопалися гумові патрубки, що з’єднують паливну систему. Довелося по ходу замінювати.Правда, зробили модернізацію – встановили тепловізор, встановили ЕОП (електронно-оптичний перетворювач – «Н») третього покоління на приціл командира.Це агрегат, який повністю входить в систему керування вогнем. Він може дублювати навідника, якщо з ним щось сталося, він може стріляти зі свого місця. Їх встигли встановити лише на два танки. Також камеру заднього виду і драбинки, щоб заходити на танк. Але все, що вони модернізували, можна було б зробити після змагань і відправити танки на Донбас.– Тепловізор в бою знадобиться. Драбинки – це дрібниця. Камера заднього виду – це понт, який не потрібен нікому. Вона стоїть збоку, вихлопні гази йдуть якраз на неї – коли машина рухається назад, нічого не видно. ЕОП на приціл командира з нічним баченням – корисно, але потрібно бодай якесь освітлення, хоча б від місяця. Ми були в лісі – і там нічого не було видно. GPS встановили.– Набагато кращий двигун. Він настільки потужний, що ми «Абрамсів» і «Леклерків» доганяли. І рух заднім ходом швидкий. Також на Т-84 є енергоагрегат. Він тихо працює, можна вести вогонь, не запускаючи двигун. Є модернізації для нічного бою. Водночас, коли я дивився в нічний приціл «Абрамсів», то наш крок вперед здається невеличким.Насправді, якщо систему керування вогнем налагодити, то вона буде хороша. Наш танк найнижчий. І в нас на танку є лопата для риття окопу.У них танки не можуть стріляти, коли їдуть вперед, а гармата дивиться назад. Наш може. І для бойової готовності їм треба більше часу.– Казали, що механізм заряджання – це і добре, і погано. У «Леопардах», «Абрамсах» немає механізму заряджання. У них є заряджаючий – додаткова людина в екіпажі.– Вони робили доповіді на завод. Немає запасних запчастин на ці танки, тому не знають, як їх ремонтувати. А якщо в бойових умовах зламається, то лишати один і розбирати на деталі для інших?..– На них максимально можна було набрати 100 балів. Ідентифікацію техніки ми здали 24 з 30. На момент завершення були другі з чотирьох.У розвідці набрали 42 бали з 45 і на фініші мали перше місце. За медичну допомогу і відновлення пошкодженої техніки були на третьому місці: правильно сказали координати, зробили дев’ять рівнів доповіді за стандартами НАТО, викликали вертоліт. Якби ми набрали свої бали за стрільбу, як у минулому році з Т-64, то в трійку переможців точно увійшли б.У минулому році ми в обороні набили більше, ніж теперішній переможець. З іншого боку, на Т-64 ми б втратили 50 балів на водінні. Одна з вимог вправи – це їхати на повній швидкості заднім ходом. Т-84 заднім ходом може їхати 35 км/год, а Т-64 – до 4 км/год. У водінні зараз ми зайняли четверте місце, але з першим різниця була незначна – 20 секунд. «Челленджери» та «Леклерки» – це швидкі танки, але чомусь відстали від нас. У радіаційному та хімічному зараженні у нас був другий результат.– Їх ще не привезли з Німеччини. Але так, п’ять танків вважаються в нас на озброєнні. Дадуть ще один.– У підрозділі мають бути всі однотипні танки. Потрібно ще чотири.Але якщо попередні так довго робили, то навіть не знаю, коли з нуля решту зроблять. У мене два взводи на Т-84, а один – на Т-64. Вони не зможуть виконувати разом бойові завдання через різні швидкості танків.– Думаю, що після параду на День Незалежності вони будуть на Донбасі. Спершу їх на заводі мають налагодити, а потім випробуємо боєм. Якраз там і виникне проблема, що у взводах різні танки. Єдиний варіант – одному взводу на Т-64 ставити окремі завдання.

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