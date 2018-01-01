Андрій Харченко: «Завдання луцького «Адреналіна» в дитячо-юнацькій лізі України – трійка призерів»

Приємні новини надійшли з Києва – цього сезону від Волині на всеукраїнському рівні гратиме чотири представники дитячо-юнацького футболу. Абсолютним дебютантом змагань такого ранку стане ФК «Адреналін» із Луцька, який почне змагання в першій лізі ДЮФЛ України у вікових категоріях U-15 та U-17. Також «адреналінівці» - єдиний учасник від Волині у віковій групі U-19. Тож чого чекати від новачків? Про це наша розмова із президентом луцького дитячо-юнацького клубуДуже тяжко це вдавалося, проте мрія здійснилася завдяки нашому новому колективу. До нас прийшов досвідчений тренер, до нас прийшла виконавчий директор, яка займається всіма питанням функціонування клубу. Вважаю, що ця жива кров зробила можливим вихід до першої ліги ДЮФЛУ, з ними ми побачили нові перспективи. Разом із тим, «Адреналіну» вже дев’ять років, він пройшов горнила всіх можливих всеукраїнських та міжнародних змагань, тож десь дозріли до підвищення.За час існування всі свої зобов’язання перед федерацією футболу ми завжди виконували, турніри проводили на належному рівні, казусів не траплялося, тому репутацію маємо хорошу. Відтак виконком прийняв рішення допустити нас до змагань першої ліги ДЮФЛУ. Зізнаюся, неодноразово нас терзали сумніви – вдасться чи не вдасться. Слава Богу, що все вдалося, тому назад шляху нема. Зараз ми підшуковуємо поля та партнерів для фінансування.Передовсім хочу сказати, що є клуб, є клубна дисципліна, є певні правила, за якими існує той-таки ДЮФК, бо мусимо розвиватися у єдиному напрямку. Тому це питання було практично одноголосним. Уже навіть в минулі роки до нас батьки самі підходили й запитували про подальший розвиток хлопців, про змагання вищого калібру. Самі хлопці так само, конкуруючи на внутрішній обласній арені з «Волинню», також прагнули і свою команду бачити на всеукраїнській арені. А перша ліга – то оптимальний варіант перспективи, бо ж краще тут грати, ніж сидіти, приміром, у глибокому резерві «Динамо», «Шахтаря» чи «Дніпра» у лізі вищій. Бо ж лише практика дозволяє всебічно розвивати професійні навики. Отак батьки та діти ходили й питали, що ми сіли, порахували витрати та й зважилися.Так, ця команда буде (Сміється. – Авт.). Хлопці виросли й гратимуть у категорії U-19 під наставництвом Андрія Петрова. Його помічником, ймовірно, працюватиме, хоча це ще не остаточно. Про тренерський штаб 17-річних поки що нічого сказати не можу, бо ми в клубі ще не визначилися. А U-15 вестиме відомий в минулому футболіст, а нині тренер «Адреналіна»Що стосується гравців, то тут також селекційна робота ще триває. Є чимало добротних юних футболістів, які ніяк не можуть заграти у вищій лізі, то чому їх не спробувати у першій? Та залюбки! Від цього майбутнє волинського футболу тільки виграє. Хоча наголошу, що кістяк у командах будуть становити вихованці ДЮФК «Адреналін».Команди гостей вікових груп U-15 й U-17 будемо приймати в селі Лище, а от по 19-річних ще вирішуємо. Кілька ігор зіграємо на реконструйованому стадіоні в Підгайцях, де є душові з гарячою водою. Ведемо перемовини ще з кількома аренами, зокрема, Боратином. Також переконаний, що це питання вирішиться найближчим часом. Тренувальний процес проводитимо в селах Лище та Липини.Мусимо показувати хороший результат. Бо якщо на першість U-19 є можливість заявлятися хоч щороку, то в U-15 та U-17 можна, не дай Боже, й вилетіти. Завдання ставимо амбітні, проте у той же час цілком реальні – у всіх трьох вікових категоріях потрапляння в трійку. Для нас не повинно бути серед суперників авторитетів чи поблажок. Виходимо і показуємо все, на що здатні, викладаємося по максимуму що в домашніх, що у виїзних поєдинках. Понад те, для підтримки команди я сам особисто їздитиму на всі ігри. Не жартую – одягатиму кепку та куртку з логотипом «Адреналіна» та сідатиму із командами в автобус. Повірте, це додатково мотивуватиме як тренерів, так і гравців.Розмовляв