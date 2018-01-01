«СВІДОМІ» в обличчях: юрист Валентин Хаймик

Понад півтора роки в Луцьку діє Громадянський Рух «СВІДОМІ». Серед моїх знайомих важко знайти людей, які б не знали про роботу цього об'єднання. Хтось бував на їхніх заходах, хтось читав в інтернеті, а дехто й бував у приймальні на проспекті Волі.У Луцьку «СВІДОМІ» асоціюються в першу чергу із засновниками Руху, а саме — бізнесменом та депутатом міськрадита продюсером і ведучим ток-шоу «Протилежний погляд». Проте команда Руху насправді у рази більша і сформована з людей, які опікуються різними сферами та напрямками. Але увага ЗМІ до них — незначна, – пише Район.Луцьк.Аби виправити цю несправедливість та познайомити лучан зі «СВІДОМИМИ», «Район.Луцьк» влаштував серію інтерв'ю з активістами Руху. Першою моєю «жертвою» став координатор проекту «Округи без депутатів» та юрист громадської приймальніОтож, поїхали...******До створення Громадянського Руху я працював у консалтинговій компанії «ЛІСЕТ» з Андрієм Покровським на посаді юриста. Коли зароджувалася ідея створення «СВІДОМИХ», вона мені імпонувала, сподобалася, і я вирішив долучитися.Позитивно поставилися, і я дуже вдячний їм за це. Стежать за діяльністю Руху, цікавляться нашими проектами.Дійсно громадську діяльність не можна перевести у грошовий еквівалент, але для мене це виконання обов'язку перед громадою міста, в якому живу. Бо наша команда робить корисні речі для Луцька.У 2015 році після того, як Андрія Покровського обрали депутатом, я почав працювати у його приймальні. В перший тиждень був здивований потоком людей, які зверталися з різними питаннями. Раніше я був юристом, який працює з договорами, а тепер доводилося орієнтуватися в питаннях комунальних послуг, земельних тощо. І довелося переналаштовуватися, цікавитися іншими галузями права.Є багато людей, які не можуть звернутися до юристів за платними консультаціями. Для них і створена безкоштовна правова допомога. Для мене це в певній мірі як соціальний обов’язок. Важливо, щоб такі люди знали, що їх не залишили осторонь і вони можуть розраховувати на підтримку від нашої команди.В нас це нечасте явище. Люди звертаються з реальними проблемами. Десь вони почули, що ми ефективно працюємо і звертаються. Бувають і ті, хто хоче виговоритися, ми їх слухаємо.Ми на початку діяльності задекларували, що наша приймальня надає лише консультативні послуги і люди це розуміють.Зрідка звертаються і ті, хто шукає фінансової допомоги. Ми їх зорієнтовуємо, що є організації та відомства, які через відповідні програми можуть виділити кошти. Ви можете зробити перший, другий, третій крок і отримати допомогу, наприклад, на ремонт будинку. А від нас завжди можна розраховувати на кваліфіковану юридичну допомогу і підтримку.Такі люди є. Це переважно мешканців будинків навколо «Сіті Парку», де й розташована наша приймальня. Вони побачили на власні очі ефективність роботи команди Андрій Покровського і йдуть до нас за порадою.Я координатор програми і цікавлюся проблемами всіх 12-ти округів, що не мають свого представника. Учасники ГР «СВІДОМІ» допомагають і закріплені кожен за певним округом. Я зокрема несу відповідальність в районі вулиці Кравчука.Вирішення проблем лучан залежить від них, а команда Андрія Покровського завжди готова допомогти. Навіть прийнята міськрадою програма «Округи без депутатів» передбачає, що мешканці самі мають звертатися в мерію. Де люди активніші — там більша кількість.Це в першу чергу округ №35 на вулиці Кравчука. Найважче працювати в районі вулиць Ковельської-Львівської, де приватна забудова. Все-таки легше згуртувати людей, які живуть в багатоквартирному будинку.ЖКГ, дороги, каналізації, дитячі та спортивні майданчики. Дуже багато звернень з ремонту дахів і під'їздів. Люди самостійно не можуть відремонтувати дах, що протікає. Ми консультуємо, розповідаємо, де можна взяти кошти, допомагаємо з паперами. На жаль, лучани не завжди знають, що можуть залучати гроші бюджету на свої потреби.Програма працює і діє не так, як нам хотілося, коли ми її задумували. Були зустрічі з мешканцями округів без депутатів, бо комісія, яка мала розділити 1,2 мільйона гривень, тривалий час не збиралася. Лише після активізації людей комісія почала працювати. На жаль, на програму так і не виділили обіцяні гроші і вона профінансована лише наполовину від запланованого рівня.Зараз звернень більше, ніж коштів. На сьогодні 1,2 мільйона гривень уже розподілили, проте залишився найважливіший етап: профінансувати ці ініціативи з міського бюджету.Сподіваюся, що у наступні роки програма працюватимеу повному обсязі.Змінився і кількісно, і якісно. Якщо порівняти з початком, то значно збільшилося і коло людей, і кількість проектів, що реалізуються.Це й «Школа свідомого громадянина», «Доступний кінотеатр для пенсіонерів», згадані «Округи без депутатів» тощо. Розвиток видно неозброєним оком.Я подавав документи в Луцьк і Острог.Коли я приїхав туди і побачив академію, то вирішив, що маю тут навчитися. Влітку в Острозі надзвичайно зелено. Це такий український Гарвард чи Оксфорд.Десь посередині. Не скажу, щоб був хуліганом, але й в бібліотеці не засиджувався. Був спортсменом, капітаном футбольної та волейбольної команд. Ми вигравали турніри, регулярно були в призерах.П'ятий курс закінчив з червоним дипломом.До речі, я й далі займаюся спортом. На території «Сіті Парку» облаштовані спортивні майданчики, і ми постійно граємо.Одним із моїх основних принципів є: «Мій вибір сьогодні – це те ким я є завтра». Він повністю відповідає цінностям нашої команди, адже діяльність Руху побудована на тому, що кожен свідомий громадянин несе відповідальність за своє майбутнє, майбутнє своєї сім’ї, свого міста і своєї країни в цілому.РозмовлявФотографував