«СВІДОМІ» в обличчях: юрист Валентин Хаймик
Сьогодні, 17:00
Понад півтора роки в Луцьку діє Громадянський Рух «СВІДОМІ». Серед моїх знайомих важко знайти людей, які б не знали про роботу цього об'єднання. Хтось бував на їхніх заходах, хтось читав в інтернеті, а дехто й бував у приймальні на проспекті Волі.
У Луцьку «СВІДОМІ» асоціюються в першу чергу із засновниками Руху, а саме — бізнесменом та депутатом міськради Андрієм Покровським та продюсером і ведучим ток-шоу «Протилежний погляд» Тарасом Шкітером. Проте команда Руху насправді у рази більша і сформована з людей, які опікуються різними сферами та напрямками. Але увага ЗМІ до них — незначна, – пише Район.Луцьк.
Аби виправити цю несправедливість та познайомити лучан зі «СВІДОМИМИ», «Район.Луцьк» влаштував серію інтерв'ю з активістами Руху. Першою моєю «жертвою» став координатор проекту «Округи без депутатів» та юрист громадської приймальні Валентин Хаймик.
Отож, поїхали...
******
— Як у твоєму житті з'явився Громадянський Рух «СВІДОМІ»?
До створення Громадянського Руху я працював у консалтинговій компанії «ЛІСЕТ» з Андрієм Покровським на посаді юриста. Коли зароджувалася ідея створення «СВІДОМИХ», вона мені імпонувала, сподобалася, і я вирішив долучитися.
— Громадська діяльність ніколи не була дуже популярною, бо не приносить грошового доходу. Як твоя родина та друзі поставилися до рішення стати учасником ГР «СВІДОМІ»?
Позитивно поставилися, і я дуже вдячний їм за це. Стежать за діяльністю Руху, цікавляться нашими проектами.
Дійсно громадську діяльність не можна перевести у грошовий еквівалент, але для мене це виконання обов'язку перед громадою міста, в якому живу. Бо наша команда робить корисні речі для Луцька.
— Чи можеш пригадати враження від першого тижня роботи в громадській приймальні?
У 2015 році після того, як Андрія Покровського обрали депутатом, я почав працювати у його приймальні. В перший тиждень був здивований потоком людей, які зверталися з різними питаннями. Раніше я був юристом, який працює з договорами, а тепер доводилося орієнтуватися в питаннях комунальних послуг, земельних тощо. І довелося переналаштовуватися, цікавитися іншими галузями права.
— Чому, на твою думку, важливо надавати безкоштовну правову допомогу?
Є багато людей, які не можуть звернутися до юристів за платними консультаціями. Для них і створена безкоштовна правова допомога. Для мене це в певній мірі як соціальний обов’язок. Важливо, щоб такі люди знали, що їх не залишили осторонь і вони можуть розраховувати на підтримку від нашої команди.
— Часто в приймальню приходять люди, яким потрібно, щоб їх просто вислухали? Чи бували у вас так випадки?
В нас це нечасте явище. Люди звертаються з реальними проблемами. Десь вони почули, що ми ефективно працюємо і звертаються. Бувають і ті, хто хоче виговоритися, ми їх слухаємо.
— Як часто приходять люди, які просять про грошову допомогу?
Ми на початку діяльності задекларували, що наша приймальня надає лише консультативні послуги і люди це розуміють.
Зрідка звертаються і ті, хто шукає фінансової допомоги. Ми їх зорієнтовуємо, що є організації та відомства, які через відповідні програми можуть виділити кошти. Ви можете зробити перший, другий, третій крок і отримати допомогу, наприклад, на ремонт будинку. А від нас завжди можна розраховувати на кваліфіковану юридичну допомогу і підтримку.
— Чи створилося за час роботи приймальні коло людей, яких ти почав впізнавати?
Такі люди є. Це переважно мешканців будинків навколо «Сіті Парку», де й розташована наша приймальня. Вони побачили на власні очі ефективність роботи команди Андрій Покровського і йдуть до нас за порадою.
— Якими саме округами ти опікуєшся в рамках програми «Округи без депутатів»?
Я координатор програми і цікавлюся проблемами всіх 12-ти округів, що не мають свого представника. Учасники ГР «СВІДОМІ» допомагають і закріплені кожен за певним округом. Я зокрема несу відповідальність в районі вулиці Кравчука.
— Звідки найбільше звернень?
Вирішення проблем лучан залежить від них, а команда Андрія Покровського завжди готова допомогти. Навіть прийнята міськрадою програма «Округи без депутатів» передбачає, що мешканці самі мають звертатися в мерію. Де люди активніші — там більша кількість.
Це в першу чергу округ №35 на вулиці Кравчука. Найважче працювати в районі вулиць Ковельської-Львівської, де приватна забудова. Все-таки легше згуртувати людей, які живуть в багатоквартирному будинку.
— Звернень якої тематики найбільше?
ЖКГ, дороги, каналізації, дитячі та спортивні майданчики. Дуже багато звернень з ремонту дахів і під'їздів. Люди самостійно не можуть відремонтувати дах, що протікає. Ми консультуємо, розповідаємо, де можна взяти кошти, допомагаємо з паперами. На жаль, лучани не завжди знають, що можуть залучати гроші бюджету на свої потреби.
— На якому етапі програма «Округи без депутатів»?
Програма працює і діє не так, як нам хотілося, коли ми її задумували. Були зустрічі з мешканцями округів без депутатів, бо комісія, яка мала розділити 1,2 мільйона гривень, тривалий час не збиралася. Лише після активізації людей комісія почала працювати. На жаль, на програму так і не виділили обіцяні гроші і вона профінансована лише наполовину від запланованого рівня.
Зараз звернень більше, ніж коштів. На сьогодні 1,2 мільйона гривень уже розподілили, проте залишився найважливіший етап: профінансувати ці ініціативи з міського бюджету.
Сподіваюся, що у наступні роки програма працюватимеу повному обсязі.
— Ти в громадській організації з 2017 року, в команді Андрія Покровського з 2015 року. Як змінився Громадянський Рух «СВІДОМІ» за рік роботи?
Змінився і кількісно, і якісно. Якщо порівняти з початком, то значно збільшилося і коло людей, і кількість проектів, що реалізуються.
Це й «Школа свідомого громадянина», «Доступний кінотеатр для пенсіонерів», згадані «Округи без депутатів» тощо. Розвиток видно неозброєним оком.
— Чому обрав для здобуття вищої освіти Острозьку академію?
Я подавав документи в Луцьк і Острог.
Коли я приїхав туди і побачив академію, то вирішив, що маю тут навчитися. Влітку в Острозі надзвичайно зелено. Це такий український Гарвард чи Оксфорд.
— Яким ти був студентом: хуліганом чи науковцем?
Десь посередині. Не скажу, щоб був хуліганом, але й в бібліотеці не засиджувався. Був спортсменом, капітаном футбольної та волейбольної команд. Ми вигравали турніри, регулярно були в призерах.
П'ятий курс закінчив з червоним дипломом.
До речі, я й далі займаюся спортом. На території «Сіті Парку» облаштовані спортивні майданчики, і ми постійно граємо.
— Бачу ідея, що у здоровому тілі живе здоровий дух, тобі близька. Розкажи, які твої життєві принципи. Вони збігаються з цінностями Громадянського Руху «СВІДОМІ»?
Одним із моїх основних принципів є: «Мій вибір сьогодні – це те ким я є завтра». Він повністю відповідає цінностям нашої команди, адже діяльність Руху побудована на тому, що кожен свідомий громадянин несе відповідальність за своє майбутнє, майбутнє своєї сім’ї, свого міста і своєї країни в цілому.
— Дякую за цікаве спілкування.
Розмовляв Анатолій Котлюк
Фотографував Павло Березюк
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У Луцьку «СВІДОМІ» асоціюються в першу чергу із засновниками Руху, а саме — бізнесменом та депутатом міськради Андрієм Покровським та продюсером і ведучим ток-шоу «Протилежний погляд» Тарасом Шкітером. Проте команда Руху насправді у рази більша і сформована з людей, які опікуються різними сферами та напрямками. Але увага ЗМІ до них — незначна, – пише Район.Луцьк.
Аби виправити цю несправедливість та познайомити лучан зі «СВІДОМИМИ», «Район.Луцьк» влаштував серію інтерв'ю з активістами Руху. Першою моєю «жертвою» став координатор проекту «Округи без депутатів» та юрист громадської приймальні Валентин Хаймик.
Отож, поїхали...
******
— Як у твоєму житті з'явився Громадянський Рух «СВІДОМІ»?
До створення Громадянського Руху я працював у консалтинговій компанії «ЛІСЕТ» з Андрієм Покровським на посаді юриста. Коли зароджувалася ідея створення «СВІДОМИХ», вона мені імпонувала, сподобалася, і я вирішив долучитися.
— Громадська діяльність ніколи не була дуже популярною, бо не приносить грошового доходу. Як твоя родина та друзі поставилися до рішення стати учасником ГР «СВІДОМІ»?
Позитивно поставилися, і я дуже вдячний їм за це. Стежать за діяльністю Руху, цікавляться нашими проектами.
Дійсно громадську діяльність не можна перевести у грошовий еквівалент, але для мене це виконання обов'язку перед громадою міста, в якому живу. Бо наша команда робить корисні речі для Луцька.
— Чи можеш пригадати враження від першого тижня роботи в громадській приймальні?
У 2015 році після того, як Андрія Покровського обрали депутатом, я почав працювати у його приймальні. В перший тиждень був здивований потоком людей, які зверталися з різними питаннями. Раніше я був юристом, який працює з договорами, а тепер доводилося орієнтуватися в питаннях комунальних послуг, земельних тощо. І довелося переналаштовуватися, цікавитися іншими галузями права.
— Чому, на твою думку, важливо надавати безкоштовну правову допомогу?
Є багато людей, які не можуть звернутися до юристів за платними консультаціями. Для них і створена безкоштовна правова допомога. Для мене це в певній мірі як соціальний обов’язок. Важливо, щоб такі люди знали, що їх не залишили осторонь і вони можуть розраховувати на підтримку від нашої команди.
— Часто в приймальню приходять люди, яким потрібно, щоб їх просто вислухали? Чи бували у вас так випадки?
В нас це нечасте явище. Люди звертаються з реальними проблемами. Десь вони почули, що ми ефективно працюємо і звертаються. Бувають і ті, хто хоче виговоритися, ми їх слухаємо.
— Як часто приходять люди, які просять про грошову допомогу?
Ми на початку діяльності задекларували, що наша приймальня надає лише консультативні послуги і люди це розуміють.
Зрідка звертаються і ті, хто шукає фінансової допомоги. Ми їх зорієнтовуємо, що є організації та відомства, які через відповідні програми можуть виділити кошти. Ви можете зробити перший, другий, третій крок і отримати допомогу, наприклад, на ремонт будинку. А від нас завжди можна розраховувати на кваліфіковану юридичну допомогу і підтримку.
— Чи створилося за час роботи приймальні коло людей, яких ти почав впізнавати?
Такі люди є. Це переважно мешканців будинків навколо «Сіті Парку», де й розташована наша приймальня. Вони побачили на власні очі ефективність роботи команди Андрій Покровського і йдуть до нас за порадою.
— Якими саме округами ти опікуєшся в рамках програми «Округи без депутатів»?
Я координатор програми і цікавлюся проблемами всіх 12-ти округів, що не мають свого представника. Учасники ГР «СВІДОМІ» допомагають і закріплені кожен за певним округом. Я зокрема несу відповідальність в районі вулиці Кравчука.
— Звідки найбільше звернень?
Вирішення проблем лучан залежить від них, а команда Андрія Покровського завжди готова допомогти. Навіть прийнята міськрадою програма «Округи без депутатів» передбачає, що мешканці самі мають звертатися в мерію. Де люди активніші — там більша кількість.
Це в першу чергу округ №35 на вулиці Кравчука. Найважче працювати в районі вулиць Ковельської-Львівської, де приватна забудова. Все-таки легше згуртувати людей, які живуть в багатоквартирному будинку.
— Звернень якої тематики найбільше?
ЖКГ, дороги, каналізації, дитячі та спортивні майданчики. Дуже багато звернень з ремонту дахів і під'їздів. Люди самостійно не можуть відремонтувати дах, що протікає. Ми консультуємо, розповідаємо, де можна взяти кошти, допомагаємо з паперами. На жаль, лучани не завжди знають, що можуть залучати гроші бюджету на свої потреби.
— На якому етапі програма «Округи без депутатів»?
Програма працює і діє не так, як нам хотілося, коли ми її задумували. Були зустрічі з мешканцями округів без депутатів, бо комісія, яка мала розділити 1,2 мільйона гривень, тривалий час не збиралася. Лише після активізації людей комісія почала працювати. На жаль, на програму так і не виділили обіцяні гроші і вона профінансована лише наполовину від запланованого рівня.
Зараз звернень більше, ніж коштів. На сьогодні 1,2 мільйона гривень уже розподілили, проте залишився найважливіший етап: профінансувати ці ініціативи з міського бюджету.
Сподіваюся, що у наступні роки програма працюватимеу повному обсязі.
— Ти в громадській організації з 2017 року, в команді Андрія Покровського з 2015 року. Як змінився Громадянський Рух «СВІДОМІ» за рік роботи?
Змінився і кількісно, і якісно. Якщо порівняти з початком, то значно збільшилося і коло людей, і кількість проектів, що реалізуються.
Це й «Школа свідомого громадянина», «Доступний кінотеатр для пенсіонерів», згадані «Округи без депутатів» тощо. Розвиток видно неозброєним оком.
— Чому обрав для здобуття вищої освіти Острозьку академію?
Я подавав документи в Луцьк і Острог.
Коли я приїхав туди і побачив академію, то вирішив, що маю тут навчитися. Влітку в Острозі надзвичайно зелено. Це такий український Гарвард чи Оксфорд.
— Яким ти був студентом: хуліганом чи науковцем?
Десь посередині. Не скажу, щоб був хуліганом, але й в бібліотеці не засиджувався. Був спортсменом, капітаном футбольної та волейбольної команд. Ми вигравали турніри, регулярно були в призерах.
П'ятий курс закінчив з червоним дипломом.
До речі, я й далі займаюся спортом. На території «Сіті Парку» облаштовані спортивні майданчики, і ми постійно граємо.
— Бачу ідея, що у здоровому тілі живе здоровий дух, тобі близька. Розкажи, які твої життєві принципи. Вони збігаються з цінностями Громадянського Руху «СВІДОМІ»?
Одним із моїх основних принципів є: «Мій вибір сьогодні – це те ким я є завтра». Він повністю відповідає цінностям нашої команди, адже діяльність Руху побудована на тому, що кожен свідомий громадянин несе відповідальність за своє майбутнє, майбутнє своєї сім’ї, свого міста і своєї країни в цілому.
— Дякую за цікаве спілкування.
Розмовляв Анатолій Котлюк
Фотографував Павло Березюк
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