Луцька новобудова підкорила Європу*

На міжнародному конкурсі «Кришталева Цеглина» визначили найкращий житловий комплекс Луцька.ЖК «Яровиця» отримав одну з найкращих нагород житлових новобудов, а саме ІІ місце в конкурсі «Дім 2018» за найкращу інвестицію в будівництво по обидві сторони східного кордону ЄС.Напередодні конкурсу експертна комісія з питань архітектури (м. Люблін) приїжджала до Луцька та особливо відзначила практичні та архітектурні рішення житлового комплексу Яровиця: створення комфортного енергозберігаючого житла, зручної інфраструктури для жильців та якість виконання будівельних робіт. Організатори конкурсу, відзначивши кращі інвестиції, просування передового досвіду у будівельній галузі, охорону навколишнього середовища нагородили основних партнерів процесу будівництва – компанію інвестора «Єврохолдінг», підрядника компанію «Алкан Плюс» та проектну організацію «Спецпроект».Конкурс «Кришталева цеглина» відбувся 14 грудня в м. Люблін (Польща). Нагадуємо, що захід проводься 18 років поспіль і є найбільшим оглядом досягнень в архітектурі і будівельних конструкціях, реконструкції та реставрації об'єктів у Східній Європі, а статуетка Кришталева Цеглина сприймається в інвестиційному середовищі як вираження визнання досягнень та особливої форми рекомендації, підвищення довіри і зміцнення своїх позицій на ринку.Конкурс став доброю традицією для архітекторів та будівельників. Він організовується Польським Житловим Товариством (Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe) і спрямований на підвищення якості та естетики будівель, збереження культурної спадщини та поверненню містам їх минулої краси. Партнерами конкурсу є представники урядів, установ, будівельних організацій та охорони навколишнього середовища, технічних університетів, галузевих організацій та товариств.Ми пишаємось, що Яровиця має Європейське визнання! Пишаємось колективом - командою професіоналів, надійними партнерами, завдяки яким можна успішно реалізовувати проекти.Такий масштаб ще більше спонукає нас нових досягнень в області архітектурних ідей, до освоєння технологій, що позитивним чином впливатимуть на якість будівництва та підвищуватимуть стандарти просторової забудови.