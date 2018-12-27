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Квасити можна все, – волинянин поділився секретами приготування хрумких смаколиків

Квасити можна все, – волинянин поділився секретами приготування хрумких смаколиків
Квашенина від Олега Галасуна на Волині вже стала своєрідним брендом. Той, хто хоч раз купував у нього капусту, солені огірки, помідори, не тільки сам обов’язково прийде знову, а й рекомендуватиме друзям і знайомим.

Чоловік охоче ділиться рецептами, - пише газета Волинь-нова.

"Мене якось запитував один чоловік: «Навіщо ти видаєш усі секрети?» Справа в тому, що є один головний секрет. Знаєте який? Оте все, що я розказую та показую, і все те, що до мене було, — ​все це треба робити. А робити це маєте ви самі. Тож головний секрет — ​чи хочете ви працювати", - розповів чоловік.

А от знаннями і досвідом, як досягти, аби квашена капуста вдалася хрумкою і смачною, Олег Галасун залюбки ділиться з усіма охочими братися до справи.

В літній кухні, де височить гірка білих головок, посередині приміщення — ​чимала ємність із шатківницею, збоку — ​дві бочки. Господар звично миє руки, одягає нарукавники. Зауважує, що робить це не постановочно на камеру, а давно взяв чистоту за правило і дотримується його завжди. Приміщення обкладене керамічною плиткою — ​за словами чоловіка, це дуже зручно, бо легко можна все помити.
Квасити можна все, – волинянин поділився секретами приготування хрумких смаколиків

"Нічого особливого тут немає. ​Просто пристосувався, щоб було напохваті. Котел із нержавійки — ​найкращий посуд. Шатківницю прилаштовую на опору, щоб вивільнити руки. Інструмент саморобний: фанера водостійка, а боковини з дуба — ​з твердого дерева, щоб не грало. Ножі я також замовляв на виробництві — ​з хорошої сталі, зі специфічним кутом заточки. Важливо правильно відрегулювати зазор, щоб капуста могла вільно спадати, щоб її не затискало. Ті шатківниці, що продаються, часто непридатні для роботи, бо виготовлені з шершавого матеріалу, капустина не ковзає", — ​скромно каже Олег Миколайович.

Головки для квашення використовує від 3 кілограмів, аби скоротити відходи. Знімає два верхні листки, вправно розрізає навпіл величезну капустину, і на дно ємності в результаті швидких ритмічних рухів спадають тоненькі ниточки. Дивуємося, що з такими обсягами замовлень варто було б мати шинкувальну машину, яка значно полегшила б роботу, але… господар розводить руками:

"Якісна коштує дорого. А неякісної я не хочу… — ​А вже за кілька хвилин, демонструючи тоненько нашатковану капусту, знаходить позитив у відсутності такої техніки: — ​Машинна нарізка не передбачає того, що головка буде повертатися, як я її повертаю при ручній, тож під кінець доведеться перебирати й відкидати великі шматки", - продовжує свою розповідь чоловік.
Квасити можна все, – волинянин поділився секретами приготування хрумких смаколиків

Нашинкована капуста має звисати тонкою локшиною білого кольору. Для цього годяться далеко не всі сорти. Олег Миколайович демонструє гібрид Мегатон, що має щільну структуру, тоненькі листочки і дуже маленький качан. Завдяки цьому, каже, вдається суттєво скоротити відходи, які становлять близько 7 відсотків. Для перших осінніх заготовок, окрім названого, підходить ще Мензанія — ​дуже солодка і м’яка капуста. З грудня переходить на пізніші сорти, хороша, приміром, Атрія.

"Звісно, заквасити можна все, що завгодно, будь–яку капусту. Але якщо ви прагнете отримати якісний кінцевий продукт, який захочеться з’їсти і за який людина готова заплатити гроші, то для цього потрібна хороша сировина. Якісну капусту й потовкати нічим не треба, соку і так буде достатньо. До речі, деякі заклади купували в мене навіть сік квашеної капусти, адже його вважають надзвичайно корисним, у ньому зберігаються всі вітаміни, мінерали і солі, що й у самому овочі", - ділиться секретами Олег Миколайович.

Свого часу пан Галасун робив до восьми сортів квашеної капусти: чисту, з морквою, гостру, зі столовим буряком, з хроном, із солодким перцем тощо. Нині ж готує тільки з морквою. Іноді добавляє ще гіркий перець, лаврове листя — ​тоді вона стає трошки гострішою, смак змінюється. Але, зазначає, завжди важливо знати міру. Те саме стосується і фруктових, ягідних інгредієнтів: журавлини, калини, яблук.

"Наприклад, журавлину ще треба мати і до того ж якісну. Бо часто буває, що вона зберігалася у воді і тхне болотом. Будь–яка добавка повинна доповнювати смак, а не перебивати його", - розповідає чоловік.

На 10 кг капусти фермер дає 150–170 г солі, цукру — ​зовсім трошки, та й то не для того, щоб капуста була солодкою, а щоб молочнокислі бактерії з самого початку працювали. Наголошує, що нічого нового не вигадав, це норма технологічна, яку засвоїв, ще коли працював на виробництві. Дивується, коли запитують: «А якщо я всиплю стакан — ​це добре?»

"Я не знаю, який стакан, але кілограм є кілограм. І для того в мене є вага, набираю нашинкованої капусти оцю миску і зважую. 100–200 грамів капусти, звісно, нічого не вирішать, а от як дасте зайвих 200 грамів солі — ​не буде йти нормально процес бродіння, зіпсуєте продукт і вже нічого не виправите. Якщо замало — ​капуста швидко перекисатиме. Сіль у цьому випадку не є консервантом, вона є харчо–смаковою добавкою, тією самою «єшкою», якої всі лякаються. Хоч насправді «Е» — ​це просто міжнародна класифікація, і символ, який за нею стоїть, показує місце речовини у цій класифікації, а щодо властивостей треба вникати окремо по кожному випадку. Сіль і цукор є серед тих «єшок», але ми ж їх використовуємо. Цього не треба боятися — ​треба розуміти, що й для чого. Якщо хочеш щось всипати, мусиш знати, навіщо ти це робиш. Не знаєш — ​запитай, поцікався" — ​резюмує пан Галасун. 
Квасити можна все, – волинянин поділився секретами приготування хрумких смаколиків


Ще один секрет від Олега Галасуна — ​оптимальна температура і в приміщенні, і самої капусти. Він наголошує, що ніколи не можна шинкувати щойно принесений з холоду овоч, бо гірчитиме:

"Казала ще моя баба (а родом я з Черкащини), що капусті треба тепло. Щоб не було гіркоти, головки мають полежати в приміщенні при температурі хоча би плюс 18. Оптимально — ​18–23. На ніч занесли, вони прогрілися, на них роса з’явилася. На ранок берете цю капусту, шинкуєте і заквашуєте. А якщо вона холодна — ​активність молочнокислих бактерій буде мізерною, тож першими «запрацюють» масляно–кислі, а це зумовить гіркоту кінцевого продукту".

Звертаємо увагу, що Олег Миколайович використовує полімерні бочки. Чому не дерев’яні? Господар аргументує так:

"Це харчова пластмаса. А чому не послуговуюся дубовими бочками? Причин кілька. По–перше, вони дорогі. Скажімо, 200–літрова коштує 4–4,5 тисячі, і це впливає на вартість продукції. По–друге, термічна обробка. Якщо дерев’яну тару, що була у вжитку і літо простояла, треба до місяця замочувати, випарювати, вимивати, щоб вона була чиста від бруду та бактерій і знову стала придатною до використання, то полімерну помив холодною водою, ошпарив гарячою — ​і готово. І ще одне: якщо порівняти кількість плісняви, то різниця буде в рази не на користь, скажімо, дубової", - говорить чоловік.

Нашатковану й засолену капусту фермер накриває і притискає гранітними каменями, перед тим помитими й ошпареними.

А як же ведеться дружині «капустяного короля»? Чи долучає і її до такої відповідальної роботи? Все–таки не втримуюся від цього запитання і отримую справді джентльменську відповідь:

"Я технолог і роблю свою роботу. Часто займаюся й консервацією. Але в останні роки не маю на це часу, заготовки роблять дружина і невістка. І повірте: у них це також чудово виходить!", - резюмував Олег Миколайович.


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Теги: квашенина, Волинь, Чаруків, капуста
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Коментарі 1
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Сьогодні існують десятки рекомендацій квашення капусти. Запитаєш на ринку в торгівок - і голова обертом йде. Такі складні рецепти, що навіть їх вислухати, то воші можуть напасти. А я квашу за старовинним прадідівським рецептом - простим, як граблі і найкращим. Шаткую капусту, яка прогрівається впродовж 2-3 днів в теплому приміщенні, набиваю в емаліроване відро, попередньо додавши солі з розрахунку, скільки пише автор, придушую дубовим кругом, ставлю вагу 5-6 кг і залишаю в теплому місці на 4-5 діб. Капуста бродить. Коли піна зникає, вивалюю капусту в тазики для вивітрення гіркоти. Ця "операція" триває 1,5-2 години з періодичним перемішуванням. Ріжу одну середню морквину, добавляю якусь червону лісову ягоду (журавлину, брусницю)і затовкую знову у відро. За добу капусту можна вживати. Не зловживайте морквою - вона робить капусту непривабливо темно-сивого кольору. Найкращий сьогодні сорт для квашення -Галаксі-F1 (Голандія). Не квасіть капуту на усю зиму. Краще це зробити 2-3 рази за сезон. Їжте на здоровя!
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