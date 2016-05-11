Унікальний проект, закрита територія та власний дитсадок: у Луцьку почали продаж квартир у ЖК клубного типу StyleUP*

У житла клубного типу є низка переваг, які суттєво вирізняють його з-поміж інших. Перший привілей – мала поверховість. Часто охочих придбати нерухомість дурять, мовляв, клубне житло може бути й вище 9-ти поверхів, але це – омана. У будинках клубного типу – 4-5 поверхів, мінімум квартир, сусіди знають одне одного в обличчя і це фактично гурток за інтересами.Забудовник повністю відмовився від «радянщини», якою й тепер не гребують інші, наприклад, у плануванні, і втілює у своєму проекті європейські новації. Передусім йдеться про перегородки – усі квартири у житловому комплексі мають вільне планування. Закритим буде лише санвузол. Відтак, кожну квартиру можуть зонувати відповідно до побажань власника.«Із досвіду знаємо, що перегородки завжди зазнають змін. Кожному жителю і кожному власнику будівельник ніколи не вгодить, тому ми відмовилися від типового поділу житла», - відзначила Людмила Рудницька.Володарі деяких квартир на першому поверсі отримають додатковий бонус – власну рекреаційну відгороджену зелену зону, куди можна потрапити просто з квартири.У ЖК StyleUP ви можете не хвилюватися за свій комфорт і безпеку ваших дітей, адже це – комплекс закритого типу. Він матиме відгороджену, повністю закриту територію, «глухий» заїзд з вулиці, велику автостоянку, камери відеоспостереження.На в’їзді у житловий комплекс обладнають шлагбаум, тому «чужі» на територію точно не потраплять. Додаткову безпеку гарантуватимуть камери відеоспостереження. У ЖК StyleUP передбачене місце під автопарковку, яка розташовуватиметься по периметру території. Двір не буде захаращений автівками, що створює чималі проблеми власникам квартир в інших новобудовах. До того ж, за кожним мешканцем житлового комплексу закріплять паркомісце.Подбав забудовник і про гостей, котрі приїжджатимуть до власників квартир у ЖК StyleUP. На території комплексу для них передбачили окремий гостьовий паркінг.У під’їздах передбачений консьєрж-сервіс і домофонна система. Заїхати на територію ЖК StyleUP власники квартир зможуть за допомогою спеціального пульта, який підніматиме обмежувач руху.Автор проекту – відомий у місті та поза його межами литовський архітектор. Він працював над луцьким гіпермаркетом «Там Там» і ТРЦ «Порт City». Тож власники квартир можуть бути впевненими не лише у якості збудованого житла, а й у його функціональності та неповторному стилі.Корпус будинків у ЖК StyleUP створюватимуть з цегли – надійного, перевіреного часом матеріалу. Утеплюватимуть помешкання мінватою. Фасади будинків «мокрі» і завдяки багатошаровості забезпечуватимуть максимальне збереження тепла в приміщенні. Кожен будинок матиме інверсійний утеплений дах, шестикамерний профіль вікон в підлогу з двокамерним склопакетом, двері «Qdoors», замки «Kale» з броньованими накладками, довговічніші водопровідні поліетиленові труби.Не менш важливий момент – опалення. У StyleUP роблять акцент на екологічності та енергозбереженні, тому відмовилися від газових котлів. У будинках встановлять котли «Tenko» на 6 кіловат – за тепло вам не доведеться платити захмарні суми. До слова, за додаткову плату замість котла у помешканні можуть поставити електричні панелі зі смарт-управлінням.У вартість оселі також входить електричний бойлер. Усі лічильники розмістять на першому поверсі. На території автостоянки поставлять трансформаторну підстанцію, тому у разі несправностей ваша квартира не залишиться без світла.Житловий комплекс StyleUP стильний і екологічний не лише ззовні. Під’їзди зроблять у стилі неолофт із використанням натуральних матеріалів. У будинках облаштують пандуси та не буде жодних порогів, тож переміщення стануть максимально комфортними. Окрім того, для додаткової зручності в будинках зроблять спеціальну кімнату для колясок.Балкони будуть заскленими та на кожному з них розмістять так звані «холодні шафи» – дерев’яні конструкції, за якими можна буде приховати зайві речі. Вирішили у StyleUP і поширену у багатьох будинках проблему конденсату з кондиціонерів. Тут він не капатиме вам на голови, адже для конденсату облаштують прихований сток.Подбав забудовник і про затишок на території житлового комплексу. Протяжність внутрішніх двориків складатиме близько 200 метрів. У цих зонах облаштують сучасні дитячі та спортивні майданчики, велодоріжки та місця для паркування двоколісних. Ще одна родзинка ЖК StyleUP – місця для зарядки електромобілів.Власникам квартир у житловому комплексі StyleUP не потрібно буде хвилюватися як і куди прилаштувати дитину у садочок, бо на території зведуть свій дошкільний заклад. Він передбачатиме 6 груп та вміщатиме приблизно 110 діток. Ті, хто придбав квартиру у ЖК StyleUP, матимуть змогу напряму проїхати до навчального закладу, інші ж – в об’їзд комплексу. Відтак, це ще одна гарантія безпеки і комфорту мешканців.Варто зазначити, що забудовник відмовився від асфальту на всій території комплексу. Тут покладуть спеціальну плитку, яка на проїжджій частині матиме додаткову міцність. Тому можна не думати про те, що через кілька років на дорогах утворяться ями, які ніхто латати не буде, бо у разі пошкоджень плитку швидко замінять.ЖК StyleUP пропонує не лише декілька зелених оаз на територій, а й зони для відпочинку з альтанками та мангалами для барбекю.Цікаво, що забудовник для додаткового затишку мешканців житлового комплексу відмовився від приміщень комерційного призначення безпосередньо в житлових будинках. До того ж, комерційні структури споживають три чверті електроенергії, нерідко розводять безлад та додають сміття, що створює додаткове навантаження.За чистотою, озелененням та справністю усіх елементів на території житлового комплексу слідкуватимуть працівники власного «ЖЕКу» - керуючої компанії, що забезпечить професійний підхід до експлуатації комплексу.Перші два будинки планують здати в експлуатацію у першому-другому кварталі 2020 року. Ціна одного квадратного метру у житловому комплексі StyleUP стартує від 15 800 гривень - цікава пропозиція, якщо врахувати використання сучасних матеріалів в будівництві, оснащення енергозберігаючими системами та обладнанням, гарантоване паркомісце та безліч додаткових сервісів на закритій території.Максимально комфортним стане і процес купівлі нерухомості в комплексі StyleUP. Квартиру можна придбати на умовах безвідсоткового розтермінування від забудовника до 30 місяців включно або ж оплатити всю суму одразу, отримавши знижку.За детальнішою інформацією звертайтеся