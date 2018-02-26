Інтерактивні уроки та жодних часових обмежень: у Луцьку презентували унікальну дистанційну школу «Оптіма»*

Багатогодинне штудіювання підручників, відсиджування уроків у школі, відчуття дискомфорту у колективі, постійна нестача часу на хобі та відсутність мотивації… Про це можна забути завдяки дистанційній школі «Оптіма», де можна вчитися онлайн і отримати атестат державного зразка навіть не виходячи з дому. Усе, що потрібно, – гаджет та інтернет.



Школу майбутнього, котра працює вже сьогодні, презентували у Луцьку 21 березня. Що ж таке дистанційна школа та які особливості навчального процесу – читайте у матеріалі Інформаційного агентства ВолиньPost.



Український досвід з європейськими новаціями



Директор дистанційної школи Центр освіти «Оптіма» Ольга Білодід розповіла, що ідея створення новітнього навчального закладу виникла понад чотири роки тому у засновника «Оптіми» Марії Мілецької. В останньої – двоє діток, тож, відчувши на прикладі власної родини всі недоліки системи, жінка вирішила зробити освіту комфортною, аби школярі займалися улюбленими й корисними справами та отримували якісну освіту.

Директор дистанційної школи Центру освіти «Оптіма» Ольга Білодід

Відтак, Марія Мілецька знайшла у Латвії однодумця – другого співзасновника «Оптіми» Роберта Вайшля, котрий уже мав досвід управління дистанційною школою для старшокласників і привніс в український проект європейський досвід.



На сьогодні у дистанційній школі Центр освіти «Оптіма» працює 37 учителів, потужний технічний відділ та здобувають освіту 1332 дитини.



Школа без кабінетів та 45-хвилинних відсиджувань уроків



«Оптіма» – перша в Україні школа, яка отримала ліцензією на провадження освітньої діяльності без очного формату. Ліцензія дозволяє надавати документи державного зразка. Тут немає кабінетів, нудних уроків та дзвінків. Кожна дитина працює у зручних для неї умовах та у зручний для неї час.



«Ми ведемо особові справи дітей, книги, накази, усю необхідну документацію і виконуємо державний стандарт», – відзначила директор дистанційної школи Центр освіти «Оптіма» Ольга Білодід.



Навчальна програма в «Оптімі» така ж, як і у звичайних школах, та затверджена Міністерством освіти і науки України. Однак до її реалізації підходять значно креативніше.



«Ми робимо уроки в цікавій, інтерактивній формі. Вони складаються із текстів, відео, аудіо, 3D-моделей. Усі уроки не «здерті» десь з мережі, їх продумують наші фахівці. Тому сприймають діти програму значно легше, їм комфортно навчатися, бо сам урок цікавий», – поділилася Ольга Білодід.



Окрім того, дистанційний формат дозволяє учням витрачати на вивчення уроку стільки часу, скільки їм потрібно, а не сидіти в очікуванні дзвінка. Так, один урок діти можуть пройти за 10 хвилин, інший – за годину, якщо 45 хвилин замало.



«Це індивідуальний темп навчання. Ніхто дітей не підганяє, ніхто не вирізняє їх за віковим, розумовим, знаннєвим чи ще якимось принципом», – відзначила директор дистанційної школи.



Для навчання потрібен інтернет та гаджет



Для того, аби навчатися у дистанційній школі



«У них немає годин, які потрібно відпрацювати перед класом. Також вони індивідуально займаються з дітками, у них є години онлайн-спілкування, де учитель комунікує з невеликою групою дітей, а не з класом у 30 учнів», – зауважила директор дистанційної школи Центр освіти «Оптіма» Ольга Білодід.



Цікаво, що, крім математики, фізики, історії тощо, викладають в «Оптімі» фізичну культуру, трудове навчання, музику, образотворче мистецтво. Якщо на фізичній культурі учням дають теоретичні знання в усіх видах спорту, то вироби на «трудове» діти роблять своїми руками та покроково фотографують або знімають процес, те ж і з малюнками та виконанням композицій. А, наприклад, фізичні досліди, котрі можуть бути небезпечними для виконання вдома, показують у відеоуроках. Після цього дітей просять описати процес і зробити висновки.



Канікули в «Оптімі» також є. Школа має центральний офіс у Києві та входить в мережу столичних навчальних закладів, тому працює за встановленими департаментом освіти міста часовими рамками. Учні починають навчання 1 вересня і закінчують 31 травня. Лише початок та закінчення канікул можуть різнитися на кілька днів, порівняно з іншими містами. Не вчаться в «Оптімі» також у вихідні та святкові дні.

Заступник директора Андрій Марченко

«Оптіма» отримала офіційний дозвіл від МОН на проведення ДПА дистанційно у 4-му класі.



«Звичайно, ми все моніторимо, бачимо при ввімкненій веб-камері чи самостійно дитина виконує роботу», – наголосила Ольга Білодід.



Офіційно дозволили школі проводити ДПА дистанційно для учнів 9-го класу, які знаходяться на окупованих територіях, важкодоступних населених пунктах, а також тих, хто має фізичні вади. В 11 класі «ОПТИМІсти» можуть складати ЗНО у місцях їх проживання. Цьогоріч «Оптіма» створить виїзні комісії на проведення атестацій: вчителі приїжджатимуть до дітей, а не навпаки.



У дистанційній школі зростає успішність дітей



За словами Ольги Білодід, чи не весь вчительський колектив мав досвід роботи у звичайних школах, тому в «Оптімі» можуть порівняти результати двох форм навчання:



«Ми бачимо системне зростання успішності. І не тому, що діти мають можливість списувати, як багато хто може подумати, а, наприклад, навіть щоби щось списати, потрібно знайти десь цю відповідь, а не просто переписати у сусіда за партою якусь літеру з тесту. Хоче дитина цього чи ні, але дистанційно вона навчається індивідуально і списати ні в кого. Щоб записати відповідь, потрібно її знати. Тому успішність вища».



У дистанційній школі час для виконання завдань необмежений, тому можна повертатися до якогось питання та змінити відповідь.



«Ніхто не стоїть над душею коли дитина до прикладу складає усний переказ. Записала відео, прослухала, не сподобалось – видалила. Можна записати себе ще раз. Тому відповіді мають вищу результативність», – зауважила директор «Оптіми».



Нерідко траплялися ситуації, коли батьки з певних причин забирали дитину з «Оптіми», але за певний період часу поверталися знову, оскільки значно знижувалась успішність дітей.



Лише корисне спілкування



Одне з питань, яке найчастіше ставлять колективу «Оптіми», – можливість соціалізації.



«Наші діти не сидять постійно вдома. У нас відбувається корисна соціалізація. Дитину не змушують прийти в клас, де сидять ще 30 дітей, половина з яких їй неприємна. Для дитини-дистанційника, звісно, потрібно приходити в колектив, тому батьки організують цікаві секції, гуртки та все, що може запропонувати ресурс того чи іншого міста. Це корисна соціалізація, бо там діти збираються за інтересами», – розповіла директор школи.



Організовують соціалізацію й за допомогою чату та форуму у системі. Якщо дитина не хоче з кимось спілкуватися, то може забанити співрозмовника в мережі.



Влаштовують учням «Оптіми» та їхнім батькам багато зустрічей та майстер-класів з відомими людьми та екскурсії. Зокрема, двічі «ОПТИМІстам» проводив майстер-клас мовознавець Олександр Авраменко, була зустріч із психологом Катериною Гольцберг, яка розповідала про безпеку в інтернеті, секс-педагог Юлія Ярмоленко ділилася актуальними для дітей темами, котрі раніше вважалися табу. Звісно, спершу плани про спілкування на ту чи іншу тему обговорюють з батьками.

Співзасновник «Оптіми» Роберт Вайшля

Як стати одним з «ОПТИМІстів»



Потрапити у школу дистанційного навчання «Оптіма» напрочуд просто – в закладі потрібно взяти довідку про прийняття на навчання, із цією довідкою забрати оригінал особової справи в школі, де навчалася дитина раніше, передати поштою в Київ чи привезти особисто в центральний офіс.



Незабаром «Оптіма» планує відкрити представництво у Луцьку, тож батьки зможуть принести документи просто в офіс. До слова, філії освітнього закладу діють в Івано-Франківську, Тернополі, Чернігові, Дніпрі та Одесі.



Також батьки повинні мати громадянство України або посвідку.



«Не потрібно доводити своє право на дистанційне навчання. Ця форма отримання знань працює в Україні на рівні з іншими. Ми навчаємо діток, у яких є якийсь життєвий пріоритет. Тобто вони не обов’язково націлені тільки на школу, а й можуть активно займатися спортом, мистецтвом, цінувати власний час і обирати для себе багато цікавих гуртків чи секцій. Тому вони обирають для себе дистанційну форму навчання. Крім того, у нас здобувають освіту діти, яким важко дістатися до школи, наприклад, із гірських регіонів, з Луганської та Донецької областей, дітки з фізичними вадами», – каже Ольга Білодід.



Форми навчання та ціни



Дистанційна школа Центр освіти «Оптіма» практикує дві форми навчання: учень та екстерн. Усі навчальні матеріали доступні і учню, і екстерну. Проте учні, як і в очних школах, роблять лаболаторні роботи, вчать вірші, переказують твори, роблять тести тощо і отримують за це оцінки. Класні керівники двічі на місяць надсилають звіти батькам про успішність їхніх дітей.



Натомість, навчаючись на екстернаті, учні не складають роботи на оцінки. Відтак, контроль за процесом навчання лягає на членів родини. Учителі «Оптіми» не контролюють процес, однак слідкують за результатом – для екстернів організовують по дві контрольні роботи з кожного предмета протягом навчального року.



Робота у форматі «учень» обійдеться у 3000 гривень на місяць. Для 9 та 11 класів є ще одна, десята проплата у 3000 гривень для підготовки до ДПА, супроводу, виготовлення документів. Екстернат на один клас вартує 13500 гривень, і навчання за такою формою можна розпочати не з вересня, а, наприклад, із лютого. Тому платіж ділять на ту кількість місяців, які залишилися до кінця навчального року.



Можна спробувати бути «ОПТИМІстом» без офіційного переходу до дистанційної школи – побачити систему, виконувати уроки, побути слухачем.



Додаткові послуги та випускний



У школі «Оптіма» є курси підготовки до ДПА та ЗНО з усіх предметів. Поки ці курси проходять очно, проте з наступного року буде можливість виконати їх дистанційно. Також школярам доступна опція тьюторингу – додаткова допомога та пояснення незрозумілого у тому чи іншому предметі.



В «Оптімі» уже було три випуски і нині готують четвертий. Батьків та випускників з усієї України запрошують на масштабну зустріч у Київ на початку навчального року та в кінці. 1 вересня дітям організовують креативну програму, а батьки спілкуються з учителями та дирекцією. У червні випускникам вручають документи та запрошують на урочистості.



«Ми не йдемо зустрічати схід сонця з випускниками, це вже їхня особиста справа, але в урочистих умовах, у святкових сукнях чи костюмах зустрічаємося», – розповіла директор. Утім, й тут немає чітких рамок. Випускники «Оптіми» можуть вдягнути що завгодно – від костюмів улюблених супергероїв до піжам.



Для того, аби детальніше дізнатися про можливості навчання у дистанційній школі Центру освіти «Оптіма» та поповнити лави щасливих «ОПТИМІстів» телефонуйте за номерами: +38(067)333-91-87 чи +38(099)333-91-87; або ж пишіть на електронну скриньку [email protected]





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор дистанційної школи Центр освіти «Оптіма»розповіла, що ідея створення новітнього навчального закладу виникла понад чотири роки тому у засновника «Оптіми». В останньої – двоє діток, тож, відчувши на прикладі власної родини всі недоліки системи, жінка вирішила зробити освіту комфортною, аби школярі займалися улюбленими й корисними справами та отримували якісну освіту.Відтак, Марія Мілецька знайшла у Латвії однодумця – другого співзасновника «Оптіми» Роберта Вайшля, котрий уже мав досвід управління дистанційною школою для старшокласників і привніс в український проект європейський досвід.На сьогодні у дистанційній школі Центр освіти «Оптіма» працює 37 учителів, потужний технічний відділ та здобувають освіту 1332 дитини.«Оптіма» – перша в Україні школа, яка отримала ліцензією на провадження освітньої діяльності без очного формату. Ліцензія дозволяє надавати документи державного зразка. Тут немає кабінетів, нудних уроків та дзвінків. Кожна дитина працює у зручних для неї умовах та у зручний для неї час.«Ми ведемо особові справи дітей, книги, накази, усю необхідну документацію і виконуємо державний стандарт», – відзначила директор дистанційної школи Центр освіти «Оптіма» Ольга Білодід.Навчальна програма в «Оптімі» така ж, як і у звичайних школах, та затверджена Міністерством освіти і науки України. Однак до її реалізації підходять значно креативніше.«Ми робимо уроки в цікавій, інтерактивній формі. Вони складаються із текстів, відео, аудіо, 3D-моделей. Усі уроки не «здерті» десь з мережі, їх продумують наші фахівці. Тому сприймають діти програму значно легше, їм комфортно навчатися, бо сам урок цікавий», – поділилася Ольга Білодід.Окрім того, дистанційний формат дозволяє учням витрачати на вивчення уроку стільки часу, скільки їм потрібно, а не сидіти в очікуванні дзвінка. Так, один урок діти можуть пройти за 10 хвилин, інший – за годину, якщо 45 хвилин замало.«Це індивідуальний темп навчання. Ніхто дітей не підганяє, ніхто не вирізняє їх за віковим, розумовим, знаннєвим чи ще якимось принципом», – відзначила директор дистанційної школи.Для того, аби навчатися у дистанційній школі «Оптіма» , достатньо мати вдома комп’ютер, ноутбук, планшет чи мобільний телефон, а також доступ до мережі Інтернет. Не прив’язані до кабінетів і вчителі – вони можуть займатися з учнями з дому, кав’ярні або ж коворкінгу.«У них немає годин, які потрібно відпрацювати перед класом. Також вони індивідуально займаються з дітками, у них є години онлайн-спілкування, де учитель комунікує з невеликою групою дітей, а не з класом у 30 учнів», – зауважила директор дистанційної школи Центр освіти «Оптіма» Ольга Білодід.Цікаво, що, крім математики, фізики, історії тощо, викладають в «Оптімі» фізичну культуру, трудове навчання, музику, образотворче мистецтво. Якщо на фізичній культурі учням дають теоретичні знання в усіх видах спорту, то вироби на «трудове» діти роблять своїми руками та покроково фотографують або знімають процес, те ж і з малюнками та виконанням композицій. А, наприклад, фізичні досліди, котрі можуть бути небезпечними для виконання вдома, показують у відеоуроках. Після цього дітей просять описати процес і зробити висновки.Канікули в «Оптімі» також є. Школа має центральний офіс у Києві та входить в мережу столичних навчальних закладів, тому працює за встановленими департаментом освіти міста часовими рамками. Учні починають навчання 1 вересня і закінчують 31 травня. Лише початок та закінчення канікул можуть різнитися на кілька днів, порівняно з іншими містами. Не вчаться в «Оптімі» також у вихідні та святкові дні.«Оптіма» отримала офіційний дозвіл від МОН на проведення ДПА дистанційно у 4-му класі.«Звичайно, ми все моніторимо, бачимо при ввімкненій веб-камері чи самостійно дитина виконує роботу», – наголосила Ольга Білодід.Офіційно дозволили школі проводити ДПА дистанційно для учнів 9-го класу, які знаходяться на окупованих територіях, важкодоступних населених пунктах, а також тих, хто має фізичні вади. В 11 класі «ОПТИМІсти» можуть складати ЗНО у місцях їх проживання. Цьогоріч «Оптіма» створить виїзні комісії на проведення атестацій: вчителі приїжджатимуть до дітей, а не навпаки.За словами Ольги Білодід, чи не весь вчительський колектив мав досвід роботи у звичайних школах, тому в «Оптімі» можуть порівняти результати двох форм навчання:«Ми бачимо системне зростання успішності. І не тому, що діти мають можливість списувати, як багато хто може подумати, а, наприклад, навіть щоби щось списати, потрібно знайти десь цю відповідь, а не просто переписати у сусіда за партою якусь літеру з тесту. Хоче дитина цього чи ні, але дистанційно вона навчається індивідуально і списати ні в кого. Щоб записати відповідь, потрібно її знати. Тому успішність вища».У дистанційній школі час для виконання завдань необмежений, тому можна повертатися до якогось питання та змінити відповідь.«Ніхто не стоїть над душею коли дитина до прикладу складає усний переказ. Записала відео, прослухала, не сподобалось – видалила. Можна записати себе ще раз. Тому відповіді мають вищу результативність», – зауважила директор «Оптіми».Нерідко траплялися ситуації, коли батьки з певних причин забирали дитину з «Оптіми», але за певний період часу поверталися знову, оскільки значно знижувалась успішність дітей.Одне з питань, яке найчастіше ставлять колективу «Оптіми», – можливість соціалізації.«Наші діти не сидять постійно вдома. У нас відбувається корисна соціалізація. Дитину не змушують прийти в клас, де сидять ще 30 дітей, половина з яких їй неприємна. Для дитини-дистанційника, звісно, потрібно приходити в колектив, тому батьки організують цікаві секції, гуртки та все, що може запропонувати ресурс того чи іншого міста. Це корисна соціалізація, бо там діти збираються за інтересами», – розповіла директор школи.Організовують соціалізацію й за допомогою чату та форуму у системі. Якщо дитина не хоче з кимось спілкуватися, то може забанити співрозмовника в мережі.Влаштовують учням «Оптіми» та їхнім батькам багато зустрічей та майстер-класів з відомими людьми та екскурсії. Зокрема, двічі «ОПТИМІстам» проводив майстер-клас мовознавець, була зустріч із психологом, яка розповідала про безпеку в інтернеті, секс-педагогділилася актуальними для дітей темами, котрі раніше вважалися табу. Звісно, спершу плани про спілкування на ту чи іншу тему обговорюють з батьками.Потрапити у школу дистанційного навчання «Оптіма» напрочуд просто – в закладі потрібно взяти довідку про прийняття на навчання, із цією довідкою забрати оригінал особової справи в школі, де навчалася дитина раніше, передати поштою в Київ чи привезти особисто в центральний офіс.Незабаром «Оптіма» планує відкрити представництво у Луцьку, тож батьки зможуть принести документи просто в офіс. До слова, філії освітнього закладу діють в Івано-Франківську, Тернополі, Чернігові, Дніпрі та Одесі.Також батьки повинні мати громадянство України або посвідку.«Не потрібно доводити своє право на дистанційне навчання. Ця форма отримання знань працює в Україні на рівні з іншими. Ми навчаємо діток, у яких є якийсь життєвий пріоритет. Тобто вони не обов’язково націлені тільки на школу, а й можуть активно займатися спортом, мистецтвом, цінувати власний час і обирати для себе багато цікавих гуртків чи секцій. Тому вони обирають для себе дистанційну форму навчання. Крім того, у нас здобувають освіту діти, яким важко дістатися до школи, наприклад, із гірських регіонів, з Луганської та Донецької областей, дітки з фізичними вадами», – каже Ольга Білодід.Дистанційна школа Центр освіти «Оптіма» практикує дві форми навчання: учень та екстерн. Усі навчальні матеріали доступні і учню, і екстерну. Проте учні, як і в очних школах, роблять лаболаторні роботи, вчать вірші, переказують твори, роблять тести тощо і отримують за це оцінки. Класні керівники двічі на місяць надсилають звіти батькам про успішність їхніх дітей.Натомість, навчаючись на екстернаті, учні не складають роботи на оцінки. Відтак, контроль за процесом навчання лягає на членів родини. Учителі «Оптіми» не контролюють процес, однак слідкують за результатом – для екстернів організовують по дві контрольні роботи з кожного предмета протягом навчального року.Робота у форматі «учень» обійдеться у 3000 гривень на місяць. Для 9 та 11 класів є ще одна, десята проплата у 3000 гривень для підготовки до ДПА, супроводу, виготовлення документів. Екстернат на один клас вартує 13500 гривень, і навчання за такою формою можна розпочати не з вересня, а, наприклад, із лютого. Тому платіж ділять на ту кількість місяців, які залишилися до кінця навчального року.Можна спробувати бути «ОПТИМІстом» без офіційного переходу до дистанційної школи – побачити систему, виконувати уроки, побути слухачем.У школі «Оптіма» є курси підготовки до ДПА та ЗНО з усіх предметів. Поки ці курси проходять очно, проте з наступного року буде можливість виконати їх дистанційно. Також школярам доступна опція тьюторингу – додаткова допомога та пояснення незрозумілого у тому чи іншому предметі.В «Оптімі» уже було три випуски і нині готують четвертий. Батьків та випускників з усієї України запрошують на масштабну зустріч у Київ на початку навчального року та в кінці. 1 вересня дітям організовують креативну програму, а батьки спілкуються з учителями та дирекцією. У червні випускникам вручають документи та запрошують на урочистості.«Ми не йдемо зустрічати схід сонця з випускниками, це вже їхня особиста справа, але в урочистих умовах, у святкових сукнях чи костюмах зустрічаємося», – розповіла директор. Утім, й тут немає чітких рамок. Випускники «Оптіми» можуть вдягнути що завгодно – від костюмів улюблених супергероїв до піжам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію