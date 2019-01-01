Уряд Гройсмана примусив «Нафтогаз» із травня знизити ціни на блакитне паливо

Поки мільйони українців готувалися до чергового підвищення ціни на газ, про яке заявляли в НАК «Нафтогаз України», уряд втрутився в ситуацію і домігся зниження ціни. Прем’єр-міністрособисто зайнявся цим питанням і категорично заявив: або ціни стануть ринковими, або керівництво «Нафтогазу» звільнять.Із травня газ для населення подешевшає на 300 гривень за тисячу кубометрів. Уряд обіцяє, що надалі вартість блакитного палива для побутових споживачів продовжить падати.Уряд занепокоєний ситуацією, яка склалася в Україні із цінами на газ для населення. Компанія НАК «Нафтогаз», яка є монополістом, систематично піднімає ціни. Проте, ця компанія – державна, головним її акціонером є український народ, і саме інтереси пересічних людей повинні переслідувати у «Нафтогазі». Натомість – з людьми говорять мовою «шантажу», постійно збільшуючи ціну у той час, як в світі спостерігається зниження ціни на газ.«Якщо у Європі ринкові ціни падають, то чому «Нафтогаз» не приймає швидких рішень, а починають крутити це питання? Я їх попередив: якщо вони будуть маніпулювати цим питанням, то мені з ними не по дорозі. Як і більшості громадян України. «Нафтогаз» має виконувати соціальну функцію», – заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.Відтак, уряд зобов’язав «Нафтогаз» продавати населенню газ дешевше. Відповідну Постанову №293 Кабінет Міністрів ухвалив 3 квітня 2019 року.Цією постановою НАК «Нафтогаз України» зобов’язали з травня 2019 року знизити ціни на блакитне паливо для побутових споживачів.«До 24 квітня «Нафтогаз» має повідомити всім українцям, що ціна газу з 1 травня буде нижчою за 8,55 гривень за кубометр. Мені набридло, як і мільйонам українців, коли приватні інтереси менеджменту компанії ставляться вище за національні інтереси всіх українців. Рішення Уряду мають виконуватися. Якщо цього не станеться, я ініціюю відставку глави правління «Нафтогазу» і прохатиму уряд підтримати мою пропозицію», – коментував ініціативу Володимир Гройсман.Юристи Міністерства енергетики та вугільної промисловості переконані, що така постанова Уряду є законною, обов’язковою до виконання і не створить жодних правових колапсів. В Україні існує так зване ПСО (), проте для здешевлення газу його відміняти не потрібно. Адже у статті 11 Закону України «Про ринок природного газу» передбачені широкі повноваження Уряду, якими він може зобов’язати суб’єктів ринку (у тому числі – і НАК «Нафтогаз України») до певних дій.У понеділок 22 квітня «Нафтогаз» повідомив про рішення зменшити ціну на газ. Спільно із представниками уряду в компанії розробили новий механізм, за яким будуть визначати регульовану ціну. Нові розрахунки унеможливлять підвищення вартості газу для населення і з травня зменшать вартість тисячі кубів газу до 8 247 грн (із 8 550 гривень).«Коли вони () як монополісти починають використовувати своє ексклюзивне становище і крутити цим питанням, враховуючи лише свої комерційні інтереси, то це ненормально... Я радий, що вистачило здорового глузду для того, щоб зробити заяву, що з 1 травня ціна на газ буде опущена на 300 гривень за тисячу кубів. Це гарний початок для подальших знижень, відповідно до знижень цін, які відбуваються на міжнародних ринках. Ринки падають, я думаю, ця динаміка продовжиться»,– прокоментував рішення «Нафтогазу» Володимир Гройсман.Новий механізм розрахунку ціни для побутових користувачів передбачає: якщо промислові користувачі платять за газ менше, ніж передбачено постановою Кабінету Міністрів №867 від 19.10.2018 р., пропорційно зменшується і ціна для населення.«Це другий раз, коли я поставив жорстку вимогу перед «Нафтогазом» (). Третього разу не буде. Тому нехай працюють на країну і збільшують видобуток українського газу, хай шукають дешевший газ по всьому світу, щоб українці отримали його дешевшим», – зауважив Гройсман.Окрім того, Володимир Гройсман поставив завдання НАК «Нафтогазу» шукати шляхи збільшення власного видобутку газу.«У контракті () було зобов'язання формувати більше власного видобутку, забезпечувати транзит. Але я хочу сказати «Нафтогазу» і всім керівникам: третього разу не буде. Я не буду ставити ультиматумів, я на наступний день на найближчому засіданні уряду запропоную ухвалити рішення», – заявив Гройсман.В ефірі в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV Прем’єр-міністр наголосив, що Україна має позбутися будь-якої залежності від іноземних ринків, збільшуючи власний видобуток газу.