Не зламало жодне з випробувань: життєствердна історія бізнес-леді з Волині

Марина Громова влаштувала акцію «Я – особлива мама». Їй вдалося згуртувати жінок, які виховують діток з інвалідністю, аби показати, що вони теж заслуговують на відпочинок і час для себе.



Марина таким чином ділиться тією простою істиною, до якої сама йшла непростих 15 років. Вона на собі відчула, як це – виховувати дитину з інвалідністю без підтримки чоловіка, – про це вона розповіла виданню



Вона насправді не єдина у такій ситуації. За інформацією департаменту соцзахисту населення Волинської ОДА, нерідко чоловіки йдуть із сім’ї, коли стикаються зі схожими випробовуваннями.



Так, на Волині 5,3 тисячі родин, які отримують державну соціальну допомогу на «особливих» дітей. Із них у неповних сім’ях підростає 377 хлопчиків і дівчаток, повідомили в департаменті соцзахисту. В основному дітей з інвалідністю виховують мами, чоловіки яких кинули, або ж подружжя просто розлучилося. Таких жінок на Волині нараховують 359. А батьків, які самі виховують діток з інвалідністю, в області всього 18.







Марина Громова прожила у шлюбі 15 років. Після народження первістка з діагнозом «дитячий церебральний параліч» зрозуміла, що від чоловіка дарма чекати допомоги і розуміння. Вона щиро намагалася зберегти сім’ю: народжувала ще дітей та несамовито працювала. Нині бізнес-леді кардинально змінила своє життя: розлучилася, «згорнула» бізнес і зайнялася громадською діяльністю.



У цієї жінки дуже непроста історія, яку вона ніколи нікому не розповідала, тримала все в собі. А сьогодні Марина готова поділитися нею.



Учасниці проекту «Я - особлива мама» Марина Громова під час проекту «Я - особлива мама»



З ДИТИНИ ВЖЕ НІЧОГО НЕ ВІЗЬМЕШ?

Марина з чоловіком Олександром рік жили без дітей. Потім у них з’явився Станіслав. Лікарі йому поставили діагноз – ДЦП. У жінки була родова травма через помилку медиків: дитина під час пологів застрягла у тазових кітках.



«Ми дуже важко це переживали. Син в реанімації пролежав 10 днів. Мені повідомили, що він ходити не буде, шанси – нульові. Нема чого жити ілюзіями… Проревіла я дуже довго», – пригадує Марина Громова.

Жінка не здалася і вирішила довести всім, що її Станіслав стане на ноги. Вона знайшла лікарку-масажистку, і зараз син ходить. Щоправда, його потрібно підтримувати.



Станіслав



Чоловікові важко було прийняти те, що в нього дитина з інвалідністю. Ставлення до дружини відразу змінилося. Олександр почав часто вживати алкоголь і розпускати руки.

«Підтримки не було ніякої, тато помер 17 років тому, мама не дуже цікавилася нашим життям. 4 роки з дитиною проїздили на лікування, ніхто не допомагав. Весь цей час я не мала можливості вийти кудись. Чоловік ніби підтримував, а водночас напивався і скандалив. А чому терпіла все це – не розуміла. Не було нікого, хто б підтримав і підказав, як правильно. Я думала, коли подарую йому здорову дитину, у нас все налагодиться. Та водночас другої вагітності дуже боялася. Через 4 роки я знову готувалася стати мамою. Мені здалося, що я впала в депресію. На той час мене підтримувала тільки свекруха, за що їй дуже вдячна», – підкреслила Марина Громова.



Молодший син Дмитро



Чоловік, зі слів Марини, не хотів нічого робити. А свекруха дуже допомагала. Завдяки їй жінка могла заробити якусь копійку, аби забезпечити дітей. Коли Марина народила хлопчика, життя змінилося. Дмитрик був здоровою дитиною. Коли синочку виповнилося 6 місяців, жінка знову завагітніла.



«Як побачила результат тесту, мене опанував розпач, замкнулася в собі. Розуміла, що з двома дітьми могла ще щось робити, а з трьома… просто не уявляла. Разів п’ять записувалася на аборт, але так і не наважилася на цей крок. Вирішила: народжуватиму, адже не зможу жити з думкою, що вбила своє ні в чому не винне дитя. Коли поїхала на УЗД, лікар сказав, що я ношу під серцем дівчинку. В цей момент у мене виросли крила. Тепер у мене два синочка і «лапочка дочка». Коли народилася Йордана, рік був дуже важким. Дякую свекрусі Надії Йосипівні за допомогу і підтримку», – розповіла «особлива» матуся.



Донька Йордана Марина із Йорданою та Дмитром



«МАМО, Я ІНВАЛІД?»

Сьогодні Стас говорить, все розуміє, проте у нього є затримка в розвитку.



«Він мене питає про проект «Я–особлива мама», який нещодавно відбувся у Ковелі, про «особливих» мам, хто така «особлива мама», чи я є «особливою». Відповідаю, що особлива мама це та, яка виховує дитинку з інвалідністю. Чую у відповідь: «Мамо, я інвалід?».

Жінка не раз просто плакала біля ікон і просила в Бога сили все витримати. Єдине місце, куди могла вийти – до церкви, де вона рятувалася. Бо більше не було куди йти.



«Стас такі питання ставить, що інколи не знаю, як відповісти. Сльози навертаються на очі, бо як дитині сказати? Тому кажу, що він у мене «особливий» хлопчик, а не інвалід», – крізь сльози розповідає Марина.



Марина з дітками



Жінка сама знайшла спосіб заробляти гроші на процедури дитині і на прожиття. Спочатку пішла на ринок торгувати. Поки була на роботі, хлопців возила у дитячий садочок, а Йордану залишала з бабусею.

«Розуміла, що я не на своєму місці. Після цього спробувала себе в косметології – продавала продукцію від Аmway. Працювала дистанційно, адже так з’явилася змога і з дітьми сидіти, і працювати. Я була дуже активною і керувала вже сорока людьми. Працювала також дистанційно в інтернеті – робили різні проекти. Крутилася, як могла», – пригадала Марина Громова.



БІЗНЕС – НЕ ЯРМО, А НОВА МОЖЛИВІСТЬ



З часом роботу в інтернеті Марина залишила. Своєрідною відрадою для жінки стала власна справа. Вона познайомилася з Юлею Січковською з Луцька. Разом вирішили відкрити щось унікальне. Того часу в місті не було магазину з українським дизайнерським одягом для жінок.

«Ми їздили на модні покази в Київ, на різні виставки у Львів, шукали, з ким можна співпрацювати. І майже 4 роки тому 20 вересня ми все таки ризикнули відкрити власний магазин «Ґелері» у Луцьку на проспекті Волі в торговому центрі «Гранд Волинь». Бізнес вести було дуже важко. Ми вклали в нього багато грошей, щоб зробити унікальним та креативним в оформленні. Ми й кредити брали, й позичали», – зазначила пані Марина.







У магазин жінка приїжджала тричі на тиждень, інші дні мусила проводити з дітьми. Бутік працював без вихідних, тому справлятися з усім на відстані було непросто. Так Марина могла відволіктися від домашніх клопотів і вирватися з токсичних стосунків із чоловіком.

У певний момент жінка відчула, що вже навіть віддалилася від дітей, тому вирішила змінити свій спосіб життя. Вийшла з бізнесу в Луцьку і відкрила новий магазин у Ковелі. Паралельно працювала в страхових і туристичних фірмах.



Марина розповіла, що будь-який бізнес, який хотіла почати, чоловік зацьковував. Та для жінки – це був ніби ковток свіжого повітря, відкрився новий світ, вона стала частіше бувати серед людей. До того ж, бізнес допоміг Марині Громовій покращити побут: вона своїми силами зробила ремонт, купила врешті-решт пральну машинку.

Жінці доводилося скрізь багато працювати. Вона не мала права падати духом і жалітися на тяжке життя. Їй потрібно ставити на ноги трьох дітей та надіятися лише на власні сили. Саме бізнес, семінари, поїздки давали можливість заробляти і допомогли повірити у себе та вибратися зі злиднів.



Власний бізнес приніс Марині не тільки фінансову самодостатність, а й інший погляд на особисте життя. Жінка наважилася розлучитися після 15 років подружнього життя. Розрив був драматичний: чоловік напідпитку порізав усі особисті речі Марини, залишив тільки дитячі.







Тепер Марина Громова у спокої насолоджується життям. У неї троє чудових дітей, які ходять на різноманітні гуртки. Сама жінка тепер знаходить час і на себе – нещодавно поїхала в Карпати на відпочинок, переборола й страх висоти. Марина активно займається благодійністю, планує створити громадську організацію. Про все це розповідає з натхненням й усмішкою.



«Стараюся десь їздити, постійно розвиваю себе, чимось займаюся. Нарешті я скинула з пліч тягар подружнього життя і змогла вдихнути ковток свіжого повітря. Зробила перерву і тепер готова робити все, аби бути щасливою і приносити радість своїм дітям. Мені хочеться робити божевільні кроки. Впевнена, що попереду чекає щось цікаве», – натхненно підсумувала розмову «особлива» мама Марина Громова.



Анна МАНЮХІНА

Фото авторки та з архіву Мирини ГРОМОВОЇ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підприємиця з Ковелявлаштувала акцію «Я – особлива мама». Їй вдалося згуртувати жінок, які виховують діток з інвалідністю, аби показати, що вони теж заслуговують на відпочинок і час для себе.Марина таким чином ділиться тією простою істиною, до якої сама йшла непростих 15 років. Вона на собі відчула, як це – виховувати дитину з інвалідністю без підтримки чоловіка, – про це вона розповіла виданню «Район. Бізнес» Вона насправді не єдина у такій ситуації. За інформацією департаменту соцзахисту населення Волинської ОДА, нерідко чоловіки йдуть із сім’ї, коли стикаються зі схожими випробовуваннями.Так, на Волині 5,3 тисячі родин, які отримують державну соціальну допомогу на «особливих» дітей. Із них у неповних сім’ях підростає 377 хлопчиків і дівчаток, повідомили в департаменті соцзахисту. В основному дітей з інвалідністю виховують мами, чоловіки яких кинули, або ж подружжя просто розлучилося. Таких жінок на Волині нараховують 359. А батьків, які самі виховують діток з інвалідністю, в області всього 18.Марина Громова прожила у шлюбі 15 років. Після народження первістка з діагнозом «дитячий церебральний параліч» зрозуміла, що від чоловіка дарма чекати допомоги і розуміння. Вона щиро намагалася зберегти сім’ю: народжувала ще дітей та несамовито працювала. Нині бізнес-леді кардинально змінила своє життя: розлучилася, «згорнула» бізнес і зайнялася громадською діяльністю.У цієї жінки дуже непроста історія, яку вона ніколи нікому не розповідала, тримала все в собі. А сьогодні Марина готова поділитися нею.Марина з чоловіком Олександром рік жили без дітей. Потім у них з’явився Станіслав. Лікарі йому поставили діагноз – ДЦП. У жінки була родова травма через помилку медиків: дитина під час пологів застрягла у тазових кітках.«Ми дуже важко це переживали. Син в реанімації пролежав 10 днів. Мені повідомили, що він ходити не буде, шанси – нульові. Нема чого жити ілюзіями… Проревіла я дуже довго», – пригадує Марина Громова.Жінка не здалася і вирішила довести всім, що її Станіслав стане на ноги. Вона знайшла лікарку-масажистку, і зараз син ходить. Щоправда, його потрібно підтримувати.Чоловікові важко було прийняти те, що в нього дитина з інвалідністю. Ставлення до дружини відразу змінилося. Олександр почав часто вживати алкоголь і розпускати руки.«Підтримки не було ніякої, тато помер 17 років тому, мама не дуже цікавилася нашим життям. 4 роки з дитиною проїздили на лікування, ніхто не допомагав. Весь цей час я не мала можливості вийти кудись. Чоловік ніби підтримував, а водночас напивався і скандалив. А чому терпіла все це – не розуміла. Не було нікого, хто б підтримав і підказав, як правильно. Я думала, коли подарую йому здорову дитину, у нас все налагодиться. Та водночас другої вагітності дуже боялася. Через 4 роки я знову готувалася стати мамою. Мені здалося, що я впала в депресію. На той час мене підтримувала тільки свекруха, за що їй дуже вдячна», – підкреслила Марина Громова.Чоловік, зі слів Марини, не хотів нічого робити. А свекруха дуже допомагала. Завдяки їй жінка могла заробити якусь копійку, аби забезпечити дітей. Коли Марина народила хлопчика, життя змінилося. Дмитрик був здоровою дитиною. Коли синочку виповнилося 6 місяців, жінка знову завагітніла.«Як побачила результат тесту, мене опанував розпач, замкнулася в собі. Розуміла, що з двома дітьми могла ще щось робити, а з трьома… просто не уявляла. Разів п’ять записувалася на аборт, але так і не наважилася на цей крок. Вирішила: народжуватиму, адже не зможу жити з думкою, що вбила своє ні в чому не винне дитя. Коли поїхала на УЗД, лікар сказав, що я ношу під серцем дівчинку. В цей момент у мене виросли крила. Тепер у мене два синочка і «лапочка дочка». Коли народилася Йордана, рік був дуже важким. Дякую свекрусі Надії Йосипівні за допомогу і підтримку», – розповіла «особлива» матуся.Сьогодні Стас говорить, все розуміє, проте у нього є затримка в розвитку.«Він мене питає про проект «Я–особлива мама», який нещодавно відбувся у Ковелі, про «особливих» мам, хто така «особлива мама», чи я є «особливою». Відповідаю, що особлива мама це та, яка виховує дитинку з інвалідністю. Чую у відповідь: «Мамо, я інвалід?».Жінка не раз просто плакала біля ікон і просила в Бога сили все витримати. Єдине місце, куди могла вийти – до церкви, де вона рятувалася. Бо більше не було куди йти.«Стас такі питання ставить, що інколи не знаю, як відповісти. Сльози навертаються на очі, бо як дитині сказати? Тому кажу, що він у мене «особливий» хлопчик, а не інвалід», – крізь сльози розповідає Марина.Жінка сама знайшла спосіб заробляти гроші на процедури дитині і на прожиття. Спочатку пішла на ринок торгувати. Поки була на роботі, хлопців возила у дитячий садочок, а Йордану залишала з бабусею.«Розуміла, що я не на своєму місці. Після цього спробувала себе в косметології – продавала продукцію від Аmway. Працювала дистанційно, адже так з’явилася змога і з дітьми сидіти, і працювати. Я була дуже активною і керувала вже сорока людьми. Працювала також дистанційно в інтернеті – робили різні проекти. Крутилася, як могла», – пригадала Марина Громова.З часом роботу в інтернеті Марина залишила. Своєрідною відрадою для жінки стала власна справа. Вона познайомилася з Юлею Січковською з Луцька. Разом вирішили відкрити щось унікальне. Того часу в місті не було магазину з українським дизайнерським одягом для жінок.«Ми їздили на модні покази в Київ, на різні виставки у Львів, шукали, з ким можна співпрацювати. І майже 4 роки тому 20 вересня ми все таки ризикнули відкрити власний магазин «Ґелері» у Луцьку на проспекті Волі в торговому центрі «Гранд Волинь». Бізнес вести було дуже важко. Ми вклали в нього багато грошей, щоб зробити унікальним та креативним в оформленні. Ми й кредити брали, й позичали», – зазначила пані Марина.У магазин жінка приїжджала тричі на тиждень, інші дні мусила проводити з дітьми. Бутік працював без вихідних, тому справлятися з усім на відстані було непросто. Так Марина могла відволіктися від домашніх клопотів і вирватися з токсичних стосунків із чоловіком.У певний момент жінка відчула, що вже навіть віддалилася від дітей, тому вирішила змінити свій спосіб життя. Вийшла з бізнесу в Луцьку і відкрила новий магазин у Ковелі. Паралельно працювала в страхових і туристичних фірмах.Марина розповіла, що будь-який бізнес, який хотіла почати, чоловік зацьковував. Та для жінки – це був ніби ковток свіжого повітря, відкрився новий світ, вона стала частіше бувати серед людей. До того ж, бізнес допоміг Марині Громовій покращити побут: вона своїми силами зробила ремонт, купила врешті-решт пральну машинку.Жінці доводилося скрізь багато працювати. Вона не мала права падати духом і жалітися на тяжке життя. Їй потрібно ставити на ноги трьох дітей та надіятися лише на власні сили. Саме бізнес, семінари, поїздки давали можливість заробляти і допомогли повірити у себе та вибратися зі злиднів.Власний бізнес приніс Марині не тільки фінансову самодостатність, а й інший погляд на особисте життя. Жінка наважилася розлучитися після 15 років подружнього життя. Розрив був драматичний: чоловік напідпитку порізав усі особисті речі Марини, залишив тільки дитячі.Тепер Марина Громова у спокої насолоджується життям. У неї троє чудових дітей, які ходять на різноманітні гуртки. Сама жінка тепер знаходить час і на себе – нещодавно поїхала в Карпати на відпочинок, переборола й страх висоти. Марина активно займається благодійністю, планує створити громадську організацію. Про все це розповідає з натхненням й усмішкою.«Стараюся десь їздити, постійно розвиваю себе, чимось займаюся. Нарешті я скинула з пліч тягар подружнього життя і змогла вдихнути ковток свіжого повітря. Зробила перерву і тепер готова робити все, аби бути щасливою і приносити радість своїм дітям. Мені хочеться робити божевільні кроки. Впевнена, що попереду чекає щось цікаве», – натхненно підсумувала розмову «особлива» мама Марина Громова.Фото авторки та з архіву Мирини ГРОМОВОЇ

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