«АТБ»: простий спосіб не збавляти темпів розвитку понад десятиліття*

Як виявилось, розпочати та розвинути до національних масштабів торговельний бізнес в Україні, зокрема й на Волині, цілком можливо. Потрібно лише за європейським зразком йти шляхом динамічного розвитку та не забувати про дотримання найвищих стандартів якості.Яскравим прикладом такого успіху може бути компанія. Заснована у Дніпрі ще наприкінці минулого століття (коли було відкрито шість звичайних гастрономів), вона стала найбільшою за багатьма показниками: товарообіг, кількість магазинів та клієнтів, логістична інфраструктура тощо.Ще тоді керівництво компанії поставило собі за мету створити в нашій країні сучасну мережу комфортних супермаркетів і забезпечити громадян якісними продуктами та товарами за доступними цінами. За кілька років по тому «АТБ» вже запустила першу в Україні мережу дискаунтерів (магазинів самообслуговування з широким асортиментом товарів). А зараз вже 1011 таких супермаркетів працюють у 259 містах країни і щодня швидко та зручно обслуговують понад 3,5 млн постійних клієнтів.Також компанія збудувала потужну мережу власних виробників й імпортерів. Це дозволило встановлювати ціни на 15% нижче ринкових. Але, незважаючи на доступні пересічному покупцю ціни, продукти та товари власних виробників «АТБ» не поступаються якістю аналогам від інших брендів. Численні магазини мережі «АТБ» проходять сертифікацію за загальновизнаним у світі стандартом якості ISO 22000: 2005.Незалежно від фінансових можливостей покупців, у тому числі й у Луцьку, в асортименті супермаркетів «АТБ» кожен знайде якісні товари та свіжі продукти на свій смак. На полицях дискаунтерів мережі наразі присутні більш ніж 3,5 тис. товарів. Понад 800 найменувань цього асортименту забезпечено власними виробниками.Про довіру мільйонів клієнтів свідчить постійне зростання товарообігу. Лише минулого року товарообіг торговельної мережі «АТБ» збільшився на 23% та склав 103,9 млрд грн.Окрім того, корпорація «АТБ» більше десяти років входить до ТОП-10 найбільших платників податків країни (у сфері роздрібної торгівлі). За підсумками 2018 року платежі «АТБ» до бюджетів усіх рівнів, у тому числі й нашої луцької скарбниці, склали 9,4 млрд грн.«Ми розуміємо, що сплачені нами податки та збори – це зарплати та пенсії, забезпечення української армії та підтримка вітчизняної медицини, дитячі посібники та студентські стипендії. Наша відповідальність полягає в тому, щоб своєчасно й у повному обсязі виконувати свої зобов’язання перед державою та місцевими громадами тих регіонів, в яких працює наша компанія», – наголошує заступник генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет»Внесок компанії «АТБ-Маркет» в українську економіку полягає ще й у тому, що вона є одним з найбільших роботодавців країни – забезпечує стабільною роботою та гідною зарплатнею понад 50 тис. громадян.«АТБ» за європейським зразком постійно розвиває мережу, розширює асортимент, знижує ціни при незмінному дотриманні загальновизнаних стандартів якості. Власне, це дозволяє стрімко нарощувати оберти. Минулого року в Україні було відкрито 80 нових дискаунтерів (у тому числі й 34 магазини у західних регіонах), проведено капітальну реконструкцію ще більш ніж сорока супермаркетів. Зараз торговельна мережа «АТБ» присутня у 22 областях країни, включаючи й нашу Волинь.Слід згадати, що у 2018 році було відкрито перший магазин «АТБ» формату Express. У ньому впроваджені експериментальні зразки найсучаснішого енергозберігаючого обладнання, зокрема система рекуперації тепла. Воно утворюється від роботи холодильного і морозильного обладнання та спрямовується до подальшого використання, скажімо, для опалення чи підтримки мікроклімату приміщень. І це лише один з багатьох прикладів тестування та подальшого впровадження у супермаркетах мережі «АТБ» найпередовіших інноваційних рішень. Стрімка динаміка розвитку компанії утримується роками. Як наслідок, «АТБ» є справжнім драйвером торгової галузі країни.Текст -