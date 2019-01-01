Нова партія Гройсмана: сильні сторони та перспективи на Волині

Володимир Гройсман готовий до самостійного політичного плавання. Вже після другого туру президентських виборів він заявив про те, що піде на парламентські на чолі нової політичної партії. Вже називають прізвища політиків, які можуть стати кістяком команди Володимира Гройсмана та пророкують підтримку виборців.



Володимир Гройсман зарекомендував себе як поміркованого та розсудливого Прем’єр-міністра – він не звинувачував у провальній ситуації в економіці свого попередника, а навпаки – налагодив контакт, зокрема із Арсенієм Яценюком. Цим, зрештою, гарантував собі часткову впевненість у підтримці урядових ініціатив у парламенті.



Не варто забувати і те, що свою політичну кар’єру на рівні держави Гройсман починав, попередньо здобувши успіх на посаді очільника Вінниці – його двічі обирали на цю посаду. На другий термін Гройсман йшов із закликом забезпечити підтримку його команди в міській раді. Отримавши таку підтримку, політику вдалося пришвидшити позитивні зміни у місті. Правлінець добре усвідомлює наскільки важливою є злагоджена робота усієї команди – від регіону до центру.



«У мене мають бути однодумці не тільки в уряді та парламенті, які приймають і голосують, але і на місцях, хто точно так само розуміє ідеї реформ. І тому ми дійсно зараз збираємо команду по всій країні: на рівні громад, міст, на рівні районів і областей. Збираємо тих людей, які мають здорові думки і розуміють, як їх впроваджувати. Я вважаю, що така команда, яка може генерувати ідеї і впроваджувати їх, має бути успішною» – так коментує ситуацію сам глава уряду в інтерв’ю агентству



Успіхи діяльності уряду на чолі прем’єр-міністра Гройсмана за останні 3 роки чималі. З’явилися позитивні зрушення в реформах медицини та освіти, проведена чимала робота з монетизацією пільг. Також не можна забувати і про те, що за останні роки виділено рекордні кошти на ремонт доріг. Експерти позитивно відгукуються про Прем’єра та високо оцінюють його шанси на успіх у майбутніх виборах.



«Гройсман – молодий, він належить до того ж покоління, що й Зеленський. Вони ровесники, як Арсеній Яценюк і багато інших. Зараз починається епоха людей цього віку. У Володимира Борисовича є стартовий рейтинг, який дозволяє боротися за проходження партії в парламент», − коментує політолог Володимир Фесенко.



Гройсман демонструє розуміння необхідності компромісів з тими політичними силами, які йдуть у напрямку євроінтеграції, та відповідальність за рівень життя кожного українця.



«Ще в квітні 2018 року соціологи фіксували зростання довіри Гройсмана й задоволеність його роботою серед населення. А на початку 2019 року, згідно з даними всеукраїнського опитування громадської думки, який проводив КМІС, у рейтингу потенційних прем’єр-міністрів чинний очільник Кабміну набрав найбільшу кількість прихильників – 15,3%», – так засвідчує політолог Олександр Радчук.



Експертне опитування оцінки роботи Кабміну, проведене «Агентством моделювання ситуацій», показало, що 85,2% з 30-ти опитаних експертів вважають – загальноекономічна ситуація в країні за три роки діяльності уряду Володимира Гройсмана суттєво покращилася.

Про можливі перспективи партії Володимира Гройсмана у Волинській області розповів підприємець Сергій Чуріков:



«Я не знаю всього спектру тих людей, які можуть приєднатися до команди Прем’єра, але ті люди, з якими я спілкувався і ті, хто виявив бажання приєднатися, – це успішні та активні волиняни.

Думаю, що партія Гройсмана має гарні шанси, тому що: а) є люди, які цінять те що йому вдалось зробити на своєму посту ; б) у Гройсмана, як у Прем’єр-міністра є упізнаваність, а це дуже важливо для політика; в) у нього вже є електоральне ядро. І це базовий регіон – Вінниця. Якщо правильно побудувати кампанію з правильним позиціонуванням, думаю,що є всі шанси.



З позитивних моментів прем’єрства Гройсмана варто виокремити, в першу чергу, фінансову децентралізацію. У нас зросли бюджети: і Луцька, і волинських громад, які об’єдналися. Це дозволяє розбудовувати інфраструктуру. Однозначно плюс, коли ресурси йдуть на місця. Друге: дорожнє будівництво. Створений дорожній фонд, який наповнюється не залежно від «хотєлок» депутатів. Це великий фінансовий ресурс для того, щоб у нас будувалися дороги! І третє: у нас відбувається автоматичне відшкодування ПДВ. Завдяки тому, що Гройсман продовжив починання Яценюка та вперше запровадив механізм автоматичного повернення ПДВ для експортерів, ми маємо зростання експорту та нові робочі місця. Для мене, як для підприємця, це дуже важливо».



З огляду на авторитет, упізнаваність та успішність попередніх починань, у чинного Прем’єра є всі шанси заручитися підтримкою більшості виборців, зокрема Волинського регіону. Головним завдання залишається представлення нової політичної команди, учасники якої мають бути зацікавлені в розвитку держави не менше за лідера партії.



З іншого боку прихильники діяльності Володимира Гройсмана мають розуміти, що для продовження уже відчутних реформ, які допомагають покращити рівень життя, політик має сформувати значне депутатське крило в парламенті. Чим більше воно буде, тим рішучіші перетворення його команда зможе здійснити, бо ж на відміну від президентських виборів, на яких люди обирають президента, на парламентських виборах обирають прем'єр-міністра.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чинний глава урядуготовий до самостійного політичного плавання. Вже після другого туру президентських виборів він заявив про те, що піде на парламентські на чолі нової політичної партії. Вже називають прізвища політиків, які можуть стати кістяком команди Володимира Гройсмана та пророкують підтримку виборців.Володимир Гройсман зарекомендував себе як поміркованого та розсудливого Прем’єр-міністра – він не звинувачував у провальній ситуації в економіці свого попередника, а навпаки – налагодив контакт, зокрема із. Цим, зрештою, гарантував собі часткову впевненість у підтримці урядових ініціатив у парламенті.Не варто забувати і те, що свою політичну кар’єру на рівні держави Гройсман починав, попередньо здобувши успіх на посаді очільника Вінниці – його двічі обирали на цю посаду. На другий термін Гройсман йшов із закликом забезпечити підтримку його команди в міській раді. Отримавши таку підтримку, політику вдалося пришвидшити позитивні зміни у місті. Правлінець добре усвідомлює наскільки важливою є злагоджена робота усієї команди – від регіону до центру.«У мене мають бути однодумці не тільки в уряді та парламенті, які приймають і голосують, але і на місцях, хто точно так само розуміє ідеї реформ. І тому ми дійсно зараз збираємо команду по всій країні: на рівні громад, міст, на рівні районів і областей. Збираємо тих людей, які мають здорові думки і розуміють, як їх впроваджувати. Я вважаю, що така команда, яка може генерувати ідеї і впроваджувати їх, має бути успішною» – так коментує ситуацію сам глава уряду в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» Успіхи діяльності уряду на чолі прем’єр-міністра Гройсмана за останні 3 роки чималі. З’явилися позитивні зрушення в реформах медицини та освіти, проведена чимала робота з монетизацією пільг. Також не можна забувати і про те, що за останні роки виділено рекордні кошти на ремонт доріг. Експерти позитивно відгукуються про Прем’єра та високо оцінюють його шанси на успіх у майбутніх виборах.«Гройсман – молодий, він належить до того ж покоління, що й Зеленський. Вони ровесники, як Арсеній Яценюк і багато інших. Зараз починається епоха людей цього віку. У Володимира Борисовича є стартовий рейтинг, який дозволяє боротися за проходження партії в парламент», − коментує політологГройсман демонструє розуміння необхідності компромісів з тими політичними силами, які йдуть у напрямку євроінтеграції, та відповідальність за рівень життя кожного українця.«Ще в квітні 2018 року соціологи фіксували зростання довіри Гройсмана й задоволеність його роботою серед населення. А на початку 2019 року, згідно з даними всеукраїнського опитування громадської думки, який проводив КМІС, у рейтингу потенційних прем’єр-міністрів чинний очільник Кабміну набрав найбільшу кількість прихильників – 15,3%», – так засвідчує політологЕкспертне опитування оцінки роботи Кабміну, проведене «Агентством моделювання ситуацій», показало, що 85,2% з 30-ти опитаних експертів вважають – загальноекономічна ситуація в країні за три роки діяльності уряду Володимира Гройсмана суттєво покращилася.Про можливі перспективи партії Володимира Гройсмана у Волинській області розповів підприємець«Я не знаю всього спектру тих людей, які можуть приєднатися до команди Прем’єра, але ті люди, з якими я спілкувався і ті, хто виявив бажання приєднатися, – це успішні та активні волиняни.Думаю, що партія Гройсмана має гарні шанси, тому що: а) є люди, які цінять те що йому вдалось зробити на своєму посту ; б) у Гройсмана, як у Прем’єр-міністра є упізнаваність, а це дуже важливо для політика; в) у нього вже є електоральне ядро. І це базовий регіон – Вінниця. Якщо правильно побудувати кампанію з правильним позиціонуванням, думаю,що є всі шанси.З позитивних моментів прем’єрства Гройсмана варто виокремити, в першу чергу, фінансову децентралізацію. У нас зросли бюджети: і Луцька, і волинських громад, які об’єдналися. Це дозволяє розбудовувати інфраструктуру. Однозначно плюс, коли ресурси йдуть на місця. Друге: дорожнє будівництво. Створений дорожній фонд, який наповнюється не залежно від «хотєлок» депутатів. Це великий фінансовий ресурс для того, щоб у нас будувалися дороги! І третє: у нас відбувається автоматичне відшкодування ПДВ. Завдяки тому, що Гройсман продовжив починання Яценюка та вперше запровадив механізм автоматичного повернення ПДВ для експортерів, ми маємо зростання експорту та нові робочі місця. Для мене, як для підприємця, це дуже важливо».З огляду на авторитет, упізнаваність та успішність попередніх починань, у чинного Прем’єра є всі шанси заручитися підтримкою більшості виборців, зокрема Волинського регіону. Головним завдання залишається представлення нової політичної команди, учасники якої мають бути зацікавлені в розвитку держави не менше за лідера партії.З іншого боку прихильники діяльності Володимира Гройсмана мають розуміти, що для продовження уже відчутних реформ, які допомагають покращити рівень життя, політик має сформувати значне депутатське крило в парламенті. Чим більше воно буде, тим рішучіші перетворення його команда зможе здійснити, бо ж на відміну від президентських виборів, на яких люди обирають президента, на парламентських виборах обирають прем'єр-міністра.

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