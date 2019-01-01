Як завдяки мережі «АТБ» зекономити власні кошти, милуючись волинськими пам’ятками*

Історичні пам’ятки, зокрема й на Волині, нині приваблюють мільйони туристів. За прогнозами, цього року до нас завітають близько 30 млн іноземців. Та й, власне, українці дедалі частіше вирушають у подорожі своєю країною. Для них відкриваються нові авіарейси, будуються сучасні шляхи, працюють готелі та хостели. З якісним і доступним харчуванням мандрівників усе ще простіше – про це ретельно дбає лідер вітчизняної торговельної галузі – компанія «АТБ-Маркет».Отож, сьогодні у 259 населених пунктах України працюють 1015 дискаунтерів «АТБ» європейського рівня. Та ця цифра динамічно зростає, минулого року було відкрито 80 нових супермаркетів (у т. ч. 34 магазини в західних регіонах й 14 – у південних). Чимала карта присутності «АТБ» доповнена цікавими містечками – Сокаль, Яворів, Борислав, Новояворівськ, Калуш, Тернопіль, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ, Білгород-Дністровський, Немирів, Вінники...Доступність подорожей Україною є однією з вагомих переваг перед закордонними вояжами.Саме завдяки мережі «АТБ» економія коштів під час подорожі є значною. Сьогодні на полицях супермаркетів «АТБ» у 22 областях країни покупцям пропонуються більш ніж три з половиною тисячі найменувань якісних товарів та свіжих продуктів. Понад 800 з них представлено власними виробниками й імпортерами. Завдяки цьому ціни на них на 10–15 % нижчі від ринкових. А за умови акційних пропозицій можна зекономити понад 40 %. Та незмінними лишаються якість і безпека будь-якого із продуктів у магазинах «АТБ» (Це гарантовано міжнародним сертифікатом ISO 22000:2005). Тому, мандруючи країною з «АТБ», про якісне та недороге харчування можна навіть не думати.«Мільйони українців довіряють нам, що багаторазово підвищує рівень нашої відповідальності перед покупцями. Своїм чесним ім'ям, яке ми заслужили за понад два десятиліття роботи, ми гарантуємо безпеку та найвищу якість товарів на полицях наших магазинів», – зазначає заступниця генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет»Компанія «АТБ-Маркет» вже десять років поспіль показує найвищі темпи розвитку торговельного бізнесу. Посідає лідерські позиції за динамікою розвитку, товарообігом (у 2018 р. досяг 103,9 млрд грн), найпотужнішою у країні логістичною інфраструктурою, кількістю співробітників (понад 50 тис.), обсягом сплачених податків (торік було відраховано 9,4 млрд грн).Для закордонних туристів стає справжнім відкриттям, коли у нас, у самому центрі Європи, можна майже тиждень дивовижно проводити час за бюджетом, скажімо, однієї вечері у європейському ресторані.До того ж, подивитися в нашій країні, зокрема й на Волині, справді є на що. Наприклад, Львів зустріне численними старовинними соборами, ратушею, музеями… Запоріжжя пригостить козацькою юшкою на Січі, яку з історичною точністю відтворено на найбільшому в Європі річковому острові Хортиця. Перша українська столиця – Харків – може похвалитися численними галереями, музеями, зоопарком. Здатні здивувати й дивовижні озера Сумщини та місто корабелів, зведене на півострові між Південним Бугом та Інгулом – Миколаїв. А от наш Луцьк вразить будь-якого мандрівника надзвичайними краєвидами замку Любарта (однією з найбільших та найстаровинніших фортець країни), особливою атмосферою кафедральних соборів, надзвичайними краєвидами Волині.Текст -