Вчимось вибирати безпечні продукти за доступними цінами*

Волиняни сьогодні прагнуть купувати безпечні продукти харчування. Не менш актуальною є й економія коштів сімейного бюджету. Наразі можливість якісно харчуватися, не витрачаючи зайвого, жителі нашого регіону мають. Сьогодні у 259 містах України, зокрема й у Луцьку, працюють 1015 супермаркетів найбільшої національної торговельної мережі –. Питання якості, свіжості та безпеки тут вже понад два десятиліття вважають пріоритетом. Лідер галузі ритейлу впровадив унікальні для вітчизняного ринку механізми зниження ціни без втрати якості.Супермаркети «АТБ» щодня пропонують більш як трьом з половиною мільйонам постійних клієнтів гарантовано свіжі продукти та якісні товари за цінами, які на 10–15% нижчі за середньо ринкові. Мережа має декілька власних торгових марок та самостійно завозить продукцію з-за кордону для реалізації у своїх магазинах. Асортимент «АТБ» вже перевищує 3,5 тис. найменувань, а понад 900 товарних позицій представлено товарами ВТМ. Вони анітрохи не поступаються за якістю аналогам, що виготовляють відомі бренди, а коштують до 30% дешевше, адже компанія-виробник не враховує у ціні витрати на рекламу. У цьому нема жодної потреби, оскільки продукція матиме широкий ринок збуту: супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 22 областях України, у тому числі й на Волині. Мережа має власні торгові марки у всіх цінових категоріях. Преміальний сегмент представляє ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected», середній плюс – ТМ «Спецзамовлення “АТБ”», середній – ТМ «Своя лінія». Найбільш економну, але якісну продукцію пропонує ТМ «Розумний вибір».Товари, що продаються у дискаунтерах мережі «АТБ», відповідають найвищим європейським стандартам якості. Компанія системно проводить перевірки: з полиць магазинів щомісяця відбирають понад тисячу одиниць товарів і відправляють до лабораторій. Там фахівці досліджують фізико-хімічні та мікробіологічні показники зразків, перевіряють дотримання сучасних стандартів безпеки.Згідно із загальновизнаними європейськими стандартами не менш ніж раз на місяць в «АТБ» перевіряють швидкопсувні продукти та дитяче харчування. Перевірку всіх інших продуктів проводять кожного кварталу. Побутові господарські товари у мережі «АТБ» тестують щопівріччя. Раз на рік компанія влаштовує аудит якості у постачальників та виробників.«Особливу увагу приділяємо дотриманню вимог до якості та безпеки сировини, кінцевої продукції, екологічним аспектам виробництва, питанням охорони праці, менеджменту всіх рівнів роботи компанії», – розповідає керівник відділу контролю якості продукції ТОВ «АТБ-Маркет»Компанія володіє найбільшою в Україні логістичною інфраструктурою: збудувала близько десяти мультитемпературних складських центрів європейського зразка, має чималий власний вантажний автопарк. Це дозволяє у визначені терміни та з дотриманням належних умов зберігання доставляти свіжі продукти до супермаркетів по всій країні.Компанія «АТБ-Маркет» з моменту заснування наприкінці минулого століття ухвалила рішення працювати з виробниками напряму. Відмова від послуг посередників позитивно впливає на вартість товару. На цінниках в «АТБ» ми бачимо так звану першу ціну: без надбавки виробників, відсотків посередників, витрат на зберігання та перевезення тощо.Таке вдале поєднання формату дискаунтера із сучасними європейськими принципами ведення бізнесу та ефективним використанням власних потужностей дозволяє компанії «АТБ-Маркет» бути галузевим лідером за товарообігом, кількістю магазинів, обсягами сплати податків тощо.Порада волинянам, які цінують якість та прагнуть економити власні кошти: шукайте не товар, а місце, де його продають.