Купівля квартири з ремонтом – миттєве вирішення проблем*





Попереду ще неприємний момент – ремонт. Саме він забере всі сили і час на найближчий рік. Пошук виконавців, приймання робіт, постійна купівля матеріалів, які раптово закінчилися. Безліч випробувань для психіки. До речі, середній термін ремонту в однокімнатній квартирі – півроку. Шість місяців! Тільки вдумайтеся, скільки часу ви витратите на очікування, переговори з підрядниками, іноді скандали і з'ясування, скільки нервових клітин помре за цей час.



Однак зовсім недавно на ринку Луцька з'явилася унікальна можливість – купівля квартири з ремонтом. Так, ще й в зданому будинку. Ви можете приїхати на місце і оцінити якість робіт. Комплектація такої квартири більш ніж багата :



- тепла підлога в передпокої, ванній кімнаті, на кухні та на лоджії;

- вікна: двокамерні з п’ятикамерним профілем;

- вся сантехніка: ванна,умивальник, унітаз, «рушничок»;

- підлоги: плитка і ламінат, стіни - шпалери;

- двоконтурний котел Protherm.



Квартири є різної площі. В середньому квартира на 40 метрів квадратних з ремонтом будe коштувати 25 000 $. Найприємніше, що таку квартиру можна купити у розтермінування на 3 роки. Виходить навіть дешевше, ніж знімати житло. Як таке можливо? Компанія «ВолиньНафтоБуд» відповідальний забудовник, який активно вкладає гроші в рідну землю. Саме за рахунок залучення потужних сторонніх ресурсів будівництво компанії ніколи не стоїть на місці. Кожен день кладуть нові цеглини, заливають бетон, проводять розводку комунікацій.



Стабільний інвестиційний вплив зволяє компанії надавати таку послугу - продавати квартиру з ремонтом у розтермінування і без відсотків. А це означає, що ви зможете вирішити свої проблеми практично миттєво. А головне – без зайвих нервів.



Якщо ви хочете дешево купити житло в Луцьку, але потім продати його дорожче або ж вам потрібна однокімнатна квартира в Луцьку чи двокімнатна і ви хочете, щоб ваше житло зростало в ціні, тоді вам краще вибрати щось, що задовільнить вас, у забудовника «ВолиньНафтоБуд», який добудував житловий комплекс «Сімейна Фортеця» біля лісу в Струмівці і почав будувати неподалік (лише за 1,5 км) новий – «Сімейна Фортеця.Щастя».



Не втрачайте часу вибирайте потрібний варіант на сайті



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ми довго вибираємо житло, потім витрачаємо купу нервів на оформлення паперів і отримання довгоочікуваного свідоцтва на право власності. Здається, що щастя вже поруч. Але ні!Попереду ще неприємний момент – ремонт. Саме він забере всі сили і час на найближчий рік. Пошук виконавців, приймання робіт, постійна купівля матеріалів, які раптово закінчилися. Безліч випробувань для психіки. До речі, середній термін ремонту в однокімнатній квартирі – півроку. Шість місяців! Тільки вдумайтеся, скільки часу ви витратите на очікування, переговори з підрядниками, іноді скандали і з'ясування, скільки нервових клітин помре за цей час.Однак зовсім недавно на ринку Луцька з'явилася унікальна можливість – купівля квартири з ремонтом. Так, ще й в зданому будинку. Ви можете приїхати на місце і оцінити якість робіт. Комплектація такої квартири більш ніж багата :- тепла підлога в передпокої, ванній кімнаті, на кухні та на лоджії;- вікна: двокамерні з п’ятикамерним профілем;- вся сантехніка: ванна,умивальник, унітаз, «рушничок»;- підлоги: плитка і ламінат, стіни - шпалери;- двоконтурний котел Protherm.Квартири є різної площі. В середньому квартира на 40 метрів квадратних з ремонтом будe коштувати 25 000 $. Найприємніше, що таку квартиру можна купити у розтермінування на 3 роки. Виходить навіть дешевше, ніж знімати житло. Як таке можливо? Компаніявідповідальний забудовник, який активно вкладає гроші в рідну землю. Саме за рахунок залучення потужних сторонніх ресурсів будівництво компанії ніколи не стоїть на місці. Кожен день кладуть нові цеглини, заливають бетон, проводять розводку комунікацій.Стабільний інвестиційний вплив зволяє компанії надавати таку послугу - продавати квартиру з ремонтом у розтермінування і без відсотків. А це означає, що ви зможете вирішити свої проблеми практично миттєво. А головне – без зайвих нервів.Якщо ви хочете дешево купити житло в Луцьку, але потім продати його дорожче або ж вам потрібна однокімнатна квартира в Луцьку чи двокімнатна і ви хочете, щоб ваше житло зростало в ціні, тоді вам краще вибрати щось, що задовільнить вас, у забудовника «ВолиньНафтоБуд», який добудував житловий комплекс «Сімейна Фортеця» біля лісу в Струмівці і почав будувати неподалік (лише за 1,5 км) новий – «Сімейна Фортеця.Щастя».Не втрачайте часу вибирайте потрібний варіант на сайті fortecya.lutsk.ua і телефонуйте (066) 104-04-04. Найвигідніші варіанти тут!

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