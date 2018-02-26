Без 45-хвилинних уроків і важких ранців, або Як це бути учнем новітньої дистанційної школи «Оптіма»*

За словами Ольги Білодід, перша вагома відмінність між традиційною та дистанційною школами – діти не зобов’язані фізично відвідувати навчальний заклад. Тобто тут немає прив’язки до місця перебування дитини – у якій би точці світу не знаходився учень, він має доступ до якісної освіти. В «Оптімі» не існує обмежень й у часі – вивчати матеріал можна у будь-яку пору доби. Значна частина учнів «Оптіми» обирає для навчання час після 20:00. Час для виконання завдань також необмежений, тому можна повертатися до якогось питання та змінити відповідь чи пройти декілька тем за урок.«Учень вільний будувати свій режим дня так, як йому зручно. Він може віддавати вранішні години замість школи своїм хобі, наприклад, спорту чи танцям. А школа може входити у ритм життя дитини у той час, коли їй буде зручно. Також це важливо, якщо враховувати особливості темпераменту: учень може навчатися у своєму темпі, ніхто його не обмежує 45-хвилинним уроком, ніхто не примушує відсиджувати ці 45 хвилин, якщо пройшов матеріал раніше», - підкреслила директор дистанційної школи Центр освіти «Оптіма» Ольга Білодід.Для навчання в «Оптімі» потрібен доступ до інтернету, веб-камеру, навушники чи колонки, комп’ютер, ноутбук, планшет чи мобільний телефон. Хоча двома останніми педагоги не рекомендують користуватися часто, щоби не створювати зайве навантаження на зір. Учителі теж не прив’язані до певного місця, тому можуть надавати консультації з будь-якої точки.«Систематично відбувається спілкування між дітьми, між дітьми та учителем, часто дітям доводиться записувати свої відповіді на відео, тому потрібно чути, бачити і спілкуватися», - зауважила Ольга Білодід.Дистанційна школа «Оптіма» практикує дві форми навчання:та. Усі навчальні матеріали доступні і учню, і екстерну. Проте учні, як і в очних школах, роблять лаболаторні роботи, вчать вірші, переказують твори тощо і отримують за це оцінки. Класні керівники двічі на місяць надсилають звіти батькам про успішність їхніх дітей.На екстернаті, своєю чергою, учні не складають роботи на оцінки. Учителі «Оптіми» не контролюють процес, однак слідкують за результатом – для екстернів організовують по дві контрольні роботи з кожного предмета протягом навчального року.«Ми, звісно, контролюємо процес навчання наших учнів. Коли діти складають завдання на оцінку, ми бачимо її в системі, відслідковуємо як вчилася дитина. Щонайменше раз на два тижні – 1-ше та 15-те число місяця – класні керівники роблять витяги із системи, звіти надсилають батькам дитини», - розповіла Ольга Білодід.Окрім того, «ОПТИМісти» проходять тести – річні та семестрові контрольні роботи, складають письмові та усні завдання, які перевіряє учитель. Наприклад, якщо треба вивчити вірш на пам’ять, дитина не змушена стоять перед величезним класом, а розповідає його перед монітором гаджета, записуючи себе на веб-камеру. Потім цей файл надсилає педагогу і той виставляє оцінку.«Оптіма» отримала офіційний дозвіл від МОН на проведення ДПА дистанційно у 4-му класі. Відтак, діти не змушені їхати в Київ, аби написати атестацію, а зробити це просто з дому. Офіційно дозволили школі проводити ДПА дистанційно і для учнів 9-го класу, які знаходяться на окупованих територіях, важкодоступних населених пунктах, а також для тих, хто має фізичні вади. Варто зауважити, що навчальний заклад створює виїзні комісії на проведення атестацій: вчителі приїжджають до дітей, а не навпаки.В 11 класі «ОПТИМІсти» можуть складати ЗНО у місцях їх фактичного проживання. Торік «ОПТИМісти» складали зовнішнє незалежне оцінювання у 15-ти містах України.«Якщо дитина навчається в Україні, але планує вчитися за кордоном, може взагалі не складати ЗНО. Тобто багато дітей додатково не готуються до цього і дуже нас дуже тішить, що цьогоріч серед 455 київських шкіл ми посіли 134 місце за результатами ЗНО. Наші конкуренти далеко позаду від нас. Це дуже показовий результат, враховуючи те, що ми не проводимо ніяких опитувань, тестувань, відбіркових екзаменів при вступі в школу», - розповіла директор дистанційної школи Центр освіти «Оптіма» Ольга Білодід.Як показала практика, відзначила Ольга Білодід, діти, котрі зі звичайних шкіл перейшли в «Оптіму», значно покращили свої оцінки та знання.«Оптіма» – перша в Україні школа, яка отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності без очного формату. Саме це дозволяє надавати документи державного зразка і зобов’язує виконувати державний стандарт, тому всі предмети, які викладають у традиційній школі, вивчають й «ОПТИМісти». Утім, у зовсім іншій формі. Усі уроки розроблять безпосередньо педагоги «Оптіми», тому вони складаються не тільки з текстів, а й з відео, аудіо, 3D-моделей, флеш-анімацій. Це спонукає дитину не зубрити матеріал, а шукати інформацію на ту чи іншу тему, так би мовити, збирати пазли воєдино, і тим самим легше засвоювати уроки.Фізична культура, трудове навчання, музика, образотворче мистецтво також викладають. Якщо, наприклад, на фізкультурі учням дають теоретичні знання в усіх видах спорту, то вироби на «трудове» діти роблять своїми руками та покроково фотографують або знімають процес на камеру.Є в «Оптімі» і канікули, і випускний, і вихідні. Оскільки школа має центральний офіс у Києві та входить в мережу столичних навчальних закладів, вона працює за встановленими департаментом освіти міста часовими рамками – учні починають навчання 1 вересня і закінчують 31 травня. Щодо випускного, то і батьків, і «ОПТИМістів» запрошують на масштабну зустріч у Київ у червні. Випускникам вручають документи та запрошують на урочистості.Діти не відірвані від соціуму, як може здатися на перший погляд. По-перше, у системі «Оптіми» є чат та форум, де спілкуються діти і вчителі. Якщо дитина не хоче з кимось контактувати, може забанити співрозмовника в мережі.«Дійсно, це віддалене спілкування, це спілкування через мережу, але із цього спілкування вони переходять на спілкування очне», - відзначила директор дистанційної школи.По-друге, заклад освіти має свої представництва у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Мукачеві, Харкові, Тернополі, Дніпрі, Чернігові, планують відкрити осередок «Оптіми» в Одесі. Це дозволяє гуртувати дітей локально, а не лише в Києві, організовувати зустрічі, екскурсії, реалізовувати певні проекти. Зокрема, двічі «ОПТИМІстам» проводив майстер-клас мовознавець, була зустріч із психологом, яка розповідала про безпеку в інтернеті, секс-педагогділилася актуальними для дітей темами, котрі раніше вважалися табу. Звісно, спершу плани про спілкування на ту чи іншу тему обговорюють з батьками.«Процес соціалізації не обмежується школою. Ми розуміємо, що діти ходять і в спортивні секції, і в гуртки тощо. Вони спілкуються в різних місцях та при різних обставинах і це корисна соціалізація, де діти спілкуються за інтересами», - наголосила Ольга Білодід.Для того, аби, потрібно взяти довідку про прийняття на навчання в звичайній школі, із цією довідкою забрати оригінал особової справи, передати поштою в Київ чи привезти документи особисто в центральний офіс. Також батьки повинні мати громадянство України або посвідку.