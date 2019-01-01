Як мережа «АТБ» впливає на розвиток інфраструктури Волині*

Чому більш як три з половиною мільйони постійних клієнтів, у тому числі й на Волині, довіряють? Завдяки яким перевагам покупки в цій мережі вигідні для кожного з нас?Насамперед варто зазначити, що комфортні та зручні супермаркети найпотужнішої вітчизняної торговельної мережі «АТБ» сьогодні цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей країни. Зараз вже відкрито 1036 таких маркетів. В усіх містах, зокрема й у нашому Луцьку, дискаунтери «АТБ» стали важливими інфраструктурними об’єктами. Вони наповнюють міські бюджети, сплачуючи податки, забезпечують понад 50 тисяч громадян стабільною роботою, пропонуючи офіційне працевлаштування і конкурентну заробітну плату, демонструють ефективність впровадження сучасних технологій. Цікаво, що багато інноваційних рішень, які сьогодні є нормою для будь-якого супермаркету, вперше були впроваджені саме в «АТБ», а деякі з них є власною розробкою компанії.Щороку відкривають приблизно сотню нових дискаунтерів, а у вже працюючих магазинах проводять модернізацію. Оновлені «АТБ» облаштовані за сучасною концепцією енергозбереження, екологічності та зручності торгових приміщень, щоб підвищити рівень сервісу для покупців. У таких магазинах є відділи «Свіжа випічка», «Свіже м’ясо», «Свіжа риба». Помітно розширено асортимент зелені та салатів у відділі «Овочі та фрукти».У приміщеннях супермаркетів встановлюють сучасні автомати для приготування смачної натуральної кави, морозива та фрешів.Уже понад 25 років залишається незмінною якість продуктів і товарів у дискаунтерах «АТБ». Асортимент даних магазинів, зокрема й у нашому місті, перевищує 3,5 тис. найменувань, а більш як 900 із них представлені товарами власних торгових марок і власним імпортом. Уже кілька років поспіль супермаркети мережі проходять сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Власний відділ якості проводить системні внутрішні перевірки. Вони бувають планові і позапланові.Компанія збудувала найбільшу логістичну мережу в країні, має чималий власний автопарк і близько десяти інноваційних мультитемпературних складських центрів європейського зразка. Щоб ми з вами щодня могли купити свіжі продукти гарної якості, вантажівки «АТБ» кожного місяця долають величезну відстань – понад п’ять мільйонів кілометрів. Для порівняння: це немов за 30 днів 12,5 тисяч разів з’їздити з нашого Луцька до Києва!«Сучасна логістична інфраструктура дозволяє вчасно доставляти продукти та товари до супермаркетів «АТБ» незалежно від того, де вони розташовані. Цілодобово здійснюється чітке планування та облік руху товарних потоків територією майже усіх регіонів України», – поділилася заступник генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет»Ці маркети радують українців своїми найнижчими цінами. Будь-який товар у дискаунтері мережі коштує на 10–15% дешевше, ніж деінде, а ціни на продукцію власного виробництва можуть бути нижчими навіть на 40%. Звісно, це надзвичайно вигідно для покупців! Досягають такої економії за рахунок мінімізації витрат на електроенергію.Отже, супермаркети «АТБ» – це комфорт і піклування про покупців. Вдале розташування, великий і зручний паркінг, охайна територія навколо маркетів – завдяки цим чинникам «АТБ» стали найулюбленішими магазинами українців і важливими інфраструктурними об’єктами кожного міста країни.