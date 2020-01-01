Інвалідні візки для дому і вулиці: у чому різниця і де купити*





Необхідність інвалідного візка



Щоб людина не почувала себе ізольованою від світу, мала можливість пересуватися, є спеціальні засоби реабілітації. Інвалідний візок – це крісло на колесах, яким можна керувати вручну або за допомогою електроніки. Зазвичай такий засіб пересування призначає лікар, але перш ніж «виписати» інвалідний візок, він оцінить рівень пошкоджень, щоб зрозуміти, чи може людина, наприклад, рухатися, ходити чи ні. Потреба в інвалідному візку може бути в людей із такими проблемами як: параліч, переломи та інші травми кісток, неврологічні проблеми, вестибулярні порушення (запаморочення, втрата рівноваги тощо), скелетно-м'язові порушення.



Інвалідний візок дасть змогу своєму користувачеві не бути прикутим до ліжка. Функціональність інвалідних візків у сучасному світі дає змогу експлуатувати такі вироби як удома, так і на вулиці, у місцях загального користування та в деяких видах транспорту.



Різновиди візків



Моделі інвалідних колясок, доступних сьогодні, значно удосконалили та розширили функціонал з часу їхньої появи. Сьогодні існує широкий вибір інвалідних візків і часто ті, хто їх використовує навіть не знають про ті чи інші функції крісло-коляски. Інвалідний візок буває: універсальним, багатофункціональним, дитячим, посиленим, з електроприводом і для домашнього користування. Ознайомитися із характеристиками інвалідних колясок можна в Інтернеті, а підібрати будь-яку модель інвалідного візка можна в мережі магазинів Рідні медтехніка або в інтернет-магазині



Після того, як у людини з'являється інвалідний візок, вона може зіткнутися з низкою труднощів у його експлуатації. Саме тому медпрацівники інструктують пацієнтів. Це своєрідне тренування: переміщення на різних поверхнях, наприклад, як переїжджати бордюри, проїжджати через двері, рухатися вперед і назад. Також медпрацівник повинен пояснити, як правильно сідати та вставати з коляски, і що робити, якщо раптом втрачається рівновага та людина починає падати.



Як обрати інвалідний візок



Моделі інвалідних колясок дещо відрізняються одна від одної. Інвалідна коляска повинна підходити за всіма параметрами належним чином і містити всі необхідні функції. Лікар (або інший медичний працівник) допоможе вибрати, яке крісло-коляска підходить тому або іншому пацієнтові, ураховуючи результати огляду. Підбирають візок з урахуванням таких чинників:



- загальний фізичний стан;

- вік;

- маса тіла;

- мобільність;

- спосіб життя;

- домашня обстановка;

- бюджет;

- і навіть особисті вподобання.



У сидінні крісла мають бути враховані:



- висота;

- опори для ніг;

- кут спинки;

- позиціювання руки (наявність зручних підлокітників і можливість їх регулювання).



Переваги інвалідних візків для домашнього користування







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інвалідність у широкому сенсі визначають як порушення, яке може бути фізичним, когнітивним, психічним, сенсорним, емоційним. Проблема може бути вродженою або виникнути протягом життя людини. Таких людей називають «люди з тимчасовими/постійними обмеженими можливостями». Це загальний термін, що охоплює різні порушення й обмеження активності. Психічні розлади та різні типи хронічних захворювань також можна кваліфікувати як інвалідність. Найчастіше людьми з інвалідністю стають після перенесених серйозних травм, отриманих унаслідок хвороб або нещасних випадків. У будь-якому разі такі люди на певний час або назавжди стають певною мірою недієздатними, і щоб вони не почували себе «відірваними від світу», їм знадобляться особливі засоби для пересування та комфорту. Таким є інвалідний візок.Щоб людина не почувала себе ізольованою від світу, мала можливість пересуватися, є спеціальні засоби реабілітації. Інвалідний візок – це крісло на колесах, яким можна керувати вручну або за допомогою електроніки. Зазвичай такий засіб пересування призначає лікар, але перш ніж «виписати» інвалідний візок, він оцінить рівень пошкоджень, щоб зрозуміти, чи може людина, наприклад, рухатися, ходити чи ні. Потреба в інвалідному візку може бути в людей із такими проблемами як: параліч, переломи та інші травми кісток, неврологічні проблеми, вестибулярні порушення (запаморочення, втрата рівноваги тощо), скелетно-м'язові порушення.Інвалідний візок дасть змогу своєму користувачеві не бути прикутим до ліжка. Функціональність інвалідних візків у сучасному світі дає змогу експлуатувати такі вироби як удома, так і на вулиці, у місцях загального користування та в деяких видах транспорту.Моделі інвалідних колясок, доступних сьогодні, значно удосконалили та розширили функціонал з часу їхньої появи. Сьогодні існує широкий вибір інвалідних візків і часто ті, хто їх використовує навіть не знають про ті чи інші функції крісло-коляски. Інвалідний візок буває: універсальним, багатофункціональним, дитячим, посиленим, з електроприводом і для домашнього користування. Ознайомитися із характеристиками інвалідних колясок можна в Інтернеті, а підібрати будь-яку модель інвалідного візка можна в мережі магазинів Рідні медтехніка або в інтернет-магазині медтехніка . Тут вам нададуть професійну консультацію та допоможуть із вибором.Після того, як у людини з'являється інвалідний візок, вона може зіткнутися з низкою труднощів у його експлуатації. Саме тому медпрацівники інструктують пацієнтів. Це своєрідне тренування: переміщення на різних поверхнях, наприклад, як переїжджати бордюри, проїжджати через двері, рухатися вперед і назад. Також медпрацівник повинен пояснити, як правильно сідати та вставати з коляски, і що робити, якщо раптом втрачається рівновага та людина починає падати.Моделі інвалідних колясок дещо відрізняються одна від одної. Інвалідна коляска повинна підходити за всіма параметрами належним чином і містити всі необхідні функції. Лікар (або інший медичний працівник) допоможе вибрати, яке крісло-коляска підходить тому або іншому пацієнтові, ураховуючи результати огляду. Підбирають візок з урахуванням таких чинників:- загальний фізичний стан;- вік;- маса тіла;- мобільність;- спосіб життя;- домашня обстановка;- бюджет;- і навіть особисті вподобання.- висота;- опори для ніг;- кут спинки;- позиціювання руки (наявність зручних підлокітників і можливість їх регулювання). Інвалідна коляска для будинку має достатньо переваг для користування вдома. По-перше, вона не надто велика та досить маневрова. Щоправда, усе ж краще виміряти всі дверні прорізи в будинку перед купівлею коляски. По-друге, її комплектація. Інвалідний візок для дому складається зі знімних елементів, таких як: підлокітники, підголівник і підніжки. Вони не перешкоджають переміщенню користувача з коляски й на коляску. І останнє – це колеса. Для домашнього підлогового покриття підійде коляска з монолітними шинами. Це повністю гумові колеса. Вони не залишають слідів і не створюють додаткового шуму під час пересування. Безумовно, можна вибрати універсальну коляску – для вулиці та будинку чи квартири, але вона буде завдавати більше незручностей під час експлуатації, ніж коляска спеціально для дому. Не варто занадто часто використовувати домашній візок для прогулянок на вулиці, адже його колеса дуже швидко можуть стати непридатними.

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