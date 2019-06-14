Бізнес у стилі «лофт»: майстриня з Луцька вирощує рослини в бетоні. ФОТО
Сьогодні, 10:05
Дана Спасовська – економіст за освітою. Здавалося б, доволі прагматична професія, де переважають теоретичні знання та цифри і зовсім немає місця для творчості. Однак чимало історій успіху починаються саме з таких контрастів.
Дана Спасовська пішла наперекір різним «треба», взялася втілювати у життя свої мрії, а тепер вироби її студії «MAiSTERNA» (раніше – «Майстерня флори») живуть у різних куточках України та за її межами. Жінка робить бетонні горщики, свічки, органайзери, візитниці та усяку всячину у стилі «лофт», декорує флораріуми, виготовляє «живі» картини і годинники, вирощує сукуленти та навіть може зробити дерево-зуб із моху.
Майстриня розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost, як наважилася на серйозні зміни в житті, про труднощі в роботі, чудернацькі замовлення та поділилася секретами створення власного бізнесу.
«Тато хотів, щоб я була бухгалтером у його фірмі»
«Мама з татом хотіли бачити мене бухгалтером, а згодом – директором фірми. Але не вийшло. Більшість свого свідомого життя я хотіла робити щось своїми руками, мене весь час до цього манило. У мене завжди в кімнаті то декупаж був, то люстри з паперу», - розповідає, посміхаючись, Дана Спасовська. А от ідея робити горщики для рослин виникла з особистих потреб – у жодному з магазинів не було чогось оригінального та стильного до вподоби. Тому це «щось» Дана Спасовська вирішила створити сама.
«Я подумала: як це так, що я за свої гроші не можу купити те, що хочу? Ось так, будучи в декреті у 2014 році, я і почала шукати ідеї, пробувати щось робити. Ми звикли бачити округлі горщики чи звужені до низу… Хотілося внести якусь цікавинку, тому почала працювати з гранями. Хоча мені тепер і вони здаються застарілими. От в нас Будда з’явився», - ділиться майстриня.
Спочатку у хід йшло все, каже жінка, навіть коробки від іграшок донечки.
«Пам’ятаю, у мене була пластикова упаковка від великої дитячої іграшки. Я почала її гнути, робити креслення. Чесно кажучи, колись у школі я не дружила з кресленнями. Але, на мій подив, усе вийшло само собою! У підсумку все співпало міліметр до міліметру, хоча я цього не планувала і не креслила. Кажу ж, ця робота сама мене знайшла. Й донині я помічаю якусь магію: от зробимо 5 дерев чи горщиків, а через тиждень телефонує клієнт і каже, що йому потрібно саме це і саме в такій кількості», - досі дивується майстриня.
Бетон мішала просто на кухні
Бетон для виробів лучанка також замішувала інтуїтивно, пробувала різні комбінації. Усе починалося з кухні. Потім був гараж. І вже згодом – свій куточок, своя майстерня у селі Тарасове, що під Луцьком, де навіть стіни – ручна робота. На початках, пригадує Дана Спасовська, робила чимало помилок.
«Спочатку горщики тріщали, бо не знала, як правильно робити дно. Думала, що лак вирішує всі проблеми, але він з часом розчиняється. Декілька горщиків повертали... Шкода, що у мене ніхто з родичів не працює в будівельній галузі, було б не так багато браку. Але, зрештою, це також досвід. Тепер дно горщика ми обробляємо від вологи, лакуємо і рослинка може нормально там жити. Ми й зараз працюємо над вдосконаленням рецепту замісу: то змінюємо колір, то робимо міцніші вироби, то легші. Поки ти вчишся – ти живеш», - відзначає Дана Спасовська. Рідня не особливо вірила в успіх «заняття для себе», мовляв, «помісить трохи і заспокоїться», але тепер навіть тато Дани цікавиться успіхами «MAiSTERNA» і просить показати нові розробки.
Коли справа «пішла», Дана Спасовська почала шукати собі помічниць. Тепер над виробами «MAiSTERNA» працюють ще двоє майстринь – Наталія та Ольга.
Передусім, наголошує власниця майстерні хендмейду, прагне змінити ставлення до бетону, який чи не всі сприймають лише як будівельний матеріал, і своїми виробами продемонструвати, що це – красиво, стильно і престижно.
«Як приклад – органайзери у нас замовляв київський суд. Не думаю, що така серйозна структура замовила б щось із просто будівельного матеріалу», - міркує майстриня.
Мох – із Норвегії, сукуленти – зі свого підвіконня
Дана Спасовська каже, що спочатку висаджувала у власноруч зроблені горщики лише сукуленти, проте якось виклала світлину із замовленням для сестри, де у композиції був мох. І тут пішло-поїхало.
«Моя молодша сестра захотіла собі якийсь виріб, але вазони – то не її. А я у той момент замовила для себе трохи моху, який продавали для краси. І тут сестра дзвонить, що їй вкрай треба композиція, але ні доглядати, ні поливати її вона не хоче. Тож я імпульсивно беру той мох, саджу в горщик, фотографую, викладаю в Instagram. І тут почалося… «А що це?», «А зробіть мені», «Я теж таке хочу». Ну, я й подумала, що може не тільки сукуленти вирощувати», - пригадує майстриня.
Мох для композицій привозять із Норвегії, фарбують, замінюють його соки на гліцериново-сольову основу. Він не потребує особливого догляду, лише боїться тепла, кондиціонерів та прямих сонячних променів. До того ж, вироби з моху зберігають свій вигляд близько 7 років.
Хоч композиції з моху – на піку популярності, Дана Спасовська не покинула вирощувати сукуленти і має в своїй колекції 80 видів цих рослин:
«Основна умова, що потрібна для їхнього росту – сонячне світло. Я почала ставити рослинки на підвіконня і так їх розводити. Однак тепер значно зменшила оберти, залишила види, які найбільше продаються, а деякі, котрі найбільше подобаються, приберегла для себе».
Вироби від «MAiSTERNA» оселилися не тільки у Луцьку, а й у Києві, Канаді, Нью-Йорку. Зі слів Дани Спасовської, було чимало моментів, коли хотілося опустити руки, проте потужний поштовх майстрині дав луцький заклад «Pur Pur».
«До мене приїхала власниця кафе, усе роздивилася і замовила 30 горщиків з мохом. На той час це було одне з найбільших замовлень, яке спонукало не зупинятися на своєму шляху. До речі, зараз заклад знову зробив замовлення і попросив посадити у ті ж горщики сукуленти. Далі було багато замовлень від кафе, барів, ресторанів», - підкреслює вона.
Відмовила найгарнішому чоловіку світу
Від часу заснування власного бренду асортимент виробів значно розширився і тепер «MAiSTERNA», серед іншого, робить картини, годинники, дерева з моху, свічки у бетоні декорує різноманітні флораріуми. Майстриня зізнається, що найбільше любить створювати картини з моху, хоча таких замовлень не дуже багато через дороговизну – «квадрат» коштує від 16 тисяч гривень. Так, нещодавно волинянин замовив «живу» картину у новий маєток:
«Він сказав, що такий задум дуже хотіла дружина. Ми це клеїли на місці, створення зайняло багато часу, але я надзвичайно пишаюся цією картиною».
Першу свічку Дана Спасовська воготовила з підручних матеріалів – узяла баночку від шампуню, залила туди бетон, а потім віск.
«Коли я розрізала упаковку, побачила неймовірну красу! Вийшло, ніби в одне ціле злилися гори з небом. Зараз ми вдосконалюємо форми для свічок і згодом хочемо додати на сайт у продаж ці вироби», - розказує лучанка.
Серед незвичних замовлень – дерево-зуб для стоматологічної клініки, а також «зубастий» годинник.
Найбільш чудернацьке прохання, котре не наважилася втілити Дана Спасовська, – горщик у формі труни. Відмовила засновниця «MAiSTERNA» і найгарнішому чоловіку світу у 2018 році (отримав перемогу у конкурсі Mister Sea World) Богдану Юсипчуку, хоча й ненавмисно:
«Він подзвонив і хотів зробити термінове замовлення – флораріум у формі краплі. На той час саме цієї форми у нас не було в наявності, тому відмовила. Потім кажу мамі, що дзвонив якийсь Богдан. Я сказала їй прізвище, а вона: «Ти що! Я його щоранку дивлюся!». Потім зайшла у google і побачила, що то найгарніший чоловік України і світу». Після цього випадку майстриня замовила абсолютно всі види скляних флораріумів.
Слухати себе і бути наполегливим
У планах «MAiSTERNA» – відкрити свій магазин на міжнародній платформі хендмейду Etsy, а також розпочати викладати майстер-класи, зокрема і на Youtube. Майстриня наголошує, що єдиного рецепту успіху немає. Основний секрет – прислухатися до себе та робити те, що подобається. Адже згодом хобі може почати працювати на вас і приносити не лише задоволення, а й прибуток.
«Скільки б ти не сидів на роботі, яка тобі не в радість, все одно рано чи пізно задумуєшся, чи ти на своєму місці. Ще одна важлива риса на шляху до своєї мети – наполегливість. У мене неодноразово виникали думки, що «не йде», що «може не те я роблю», але самі люди мене виводили з цієї депресії, замовляли вироби. Не такі важливі гроші, як те, куди вас можуть привести мрії. Я, до речі, не вважаю себе успішною, тільки йду до цього», - скромно додала засновниця «MAiSTERNA».
Надія МІЩУК
Фото – Ігоря Дині
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Дана Спасовська пішла наперекір різним «треба», взялася втілювати у життя свої мрії, а тепер вироби її студії «MAiSTERNA» (раніше – «Майстерня флори») живуть у різних куточках України та за її межами. Жінка робить бетонні горщики, свічки, органайзери, візитниці та усяку всячину у стилі «лофт», декорує флораріуми, виготовляє «живі» картини і годинники, вирощує сукуленти та навіть може зробити дерево-зуб із моху.
Майстриня розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost, як наважилася на серйозні зміни в житті, про труднощі в роботі, чудернацькі замовлення та поділилася секретами створення власного бізнесу.
«Тато хотів, щоб я була бухгалтером у його фірмі»
«Мама з татом хотіли бачити мене бухгалтером, а згодом – директором фірми. Але не вийшло. Більшість свого свідомого життя я хотіла робити щось своїми руками, мене весь час до цього манило. У мене завжди в кімнаті то декупаж був, то люстри з паперу», - розповідає, посміхаючись, Дана Спасовська. А от ідея робити горщики для рослин виникла з особистих потреб – у жодному з магазинів не було чогось оригінального та стильного до вподоби. Тому це «щось» Дана Спасовська вирішила створити сама.
«Я подумала: як це так, що я за свої гроші не можу купити те, що хочу? Ось так, будучи в декреті у 2014 році, я і почала шукати ідеї, пробувати щось робити. Ми звикли бачити округлі горщики чи звужені до низу… Хотілося внести якусь цікавинку, тому почала працювати з гранями. Хоча мені тепер і вони здаються застарілими. От в нас Будда з’явився», - ділиться майстриня.
Спочатку у хід йшло все, каже жінка, навіть коробки від іграшок донечки.
«Пам’ятаю, у мене була пластикова упаковка від великої дитячої іграшки. Я почала її гнути, робити креслення. Чесно кажучи, колись у школі я не дружила з кресленнями. Але, на мій подив, усе вийшло само собою! У підсумку все співпало міліметр до міліметру, хоча я цього не планувала і не креслила. Кажу ж, ця робота сама мене знайшла. Й донині я помічаю якусь магію: от зробимо 5 дерев чи горщиків, а через тиждень телефонує клієнт і каже, що йому потрібно саме це і саме в такій кількості», - досі дивується майстриня.
Бетон мішала просто на кухні
Бетон для виробів лучанка також замішувала інтуїтивно, пробувала різні комбінації. Усе починалося з кухні. Потім був гараж. І вже згодом – свій куточок, своя майстерня у селі Тарасове, що під Луцьком, де навіть стіни – ручна робота. На початках, пригадує Дана Спасовська, робила чимало помилок.
«Спочатку горщики тріщали, бо не знала, як правильно робити дно. Думала, що лак вирішує всі проблеми, але він з часом розчиняється. Декілька горщиків повертали... Шкода, що у мене ніхто з родичів не працює в будівельній галузі, було б не так багато браку. Але, зрештою, це також досвід. Тепер дно горщика ми обробляємо від вологи, лакуємо і рослинка може нормально там жити. Ми й зараз працюємо над вдосконаленням рецепту замісу: то змінюємо колір, то робимо міцніші вироби, то легші. Поки ти вчишся – ти живеш», - відзначає Дана Спасовська. Рідня не особливо вірила в успіх «заняття для себе», мовляв, «помісить трохи і заспокоїться», але тепер навіть тато Дани цікавиться успіхами «MAiSTERNA» і просить показати нові розробки.
Коли справа «пішла», Дана Спасовська почала шукати собі помічниць. Тепер над виробами «MAiSTERNA» працюють ще двоє майстринь – Наталія та Ольга.
Передусім, наголошує власниця майстерні хендмейду, прагне змінити ставлення до бетону, який чи не всі сприймають лише як будівельний матеріал, і своїми виробами продемонструвати, що це – красиво, стильно і престижно.
«Як приклад – органайзери у нас замовляв київський суд. Не думаю, що така серйозна структура замовила б щось із просто будівельного матеріалу», - міркує майстриня.
Мох – із Норвегії, сукуленти – зі свого підвіконня
Дана Спасовська каже, що спочатку висаджувала у власноруч зроблені горщики лише сукуленти, проте якось виклала світлину із замовленням для сестри, де у композиції був мох. І тут пішло-поїхало.
«Моя молодша сестра захотіла собі якийсь виріб, але вазони – то не її. А я у той момент замовила для себе трохи моху, який продавали для краси. І тут сестра дзвонить, що їй вкрай треба композиція, але ні доглядати, ні поливати її вона не хоче. Тож я імпульсивно беру той мох, саджу в горщик, фотографую, викладаю в Instagram. І тут почалося… «А що це?», «А зробіть мені», «Я теж таке хочу». Ну, я й подумала, що може не тільки сукуленти вирощувати», - пригадує майстриня.
Мох для композицій привозять із Норвегії, фарбують, замінюють його соки на гліцериново-сольову основу. Він не потребує особливого догляду, лише боїться тепла, кондиціонерів та прямих сонячних променів. До того ж, вироби з моху зберігають свій вигляд близько 7 років.
Хоч композиції з моху – на піку популярності, Дана Спасовська не покинула вирощувати сукуленти і має в своїй колекції 80 видів цих рослин:
«Основна умова, що потрібна для їхнього росту – сонячне світло. Я почала ставити рослинки на підвіконня і так їх розводити. Однак тепер значно зменшила оберти, залишила види, які найбільше продаються, а деякі, котрі найбільше подобаються, приберегла для себе».
Вироби від «MAiSTERNA» оселилися не тільки у Луцьку, а й у Києві, Канаді, Нью-Йорку. Зі слів Дани Спасовської, було чимало моментів, коли хотілося опустити руки, проте потужний поштовх майстрині дав луцький заклад «Pur Pur».
«До мене приїхала власниця кафе, усе роздивилася і замовила 30 горщиків з мохом. На той час це було одне з найбільших замовлень, яке спонукало не зупинятися на своєму шляху. До речі, зараз заклад знову зробив замовлення і попросив посадити у ті ж горщики сукуленти. Далі було багато замовлень від кафе, барів, ресторанів», - підкреслює вона.
Відмовила найгарнішому чоловіку світу
Від часу заснування власного бренду асортимент виробів значно розширився і тепер «MAiSTERNA», серед іншого, робить картини, годинники, дерева з моху, свічки у бетоні декорує різноманітні флораріуми. Майстриня зізнається, що найбільше любить створювати картини з моху, хоча таких замовлень не дуже багато через дороговизну – «квадрат» коштує від 16 тисяч гривень. Так, нещодавно волинянин замовив «живу» картину у новий маєток:
«Він сказав, що такий задум дуже хотіла дружина. Ми це клеїли на місці, створення зайняло багато часу, але я надзвичайно пишаюся цією картиною».
Першу свічку Дана Спасовська воготовила з підручних матеріалів – узяла баночку від шампуню, залила туди бетон, а потім віск.
«Коли я розрізала упаковку, побачила неймовірну красу! Вийшло, ніби в одне ціле злилися гори з небом. Зараз ми вдосконалюємо форми для свічок і згодом хочемо додати на сайт у продаж ці вироби», - розказує лучанка.
Серед незвичних замовлень – дерево-зуб для стоматологічної клініки, а також «зубастий» годинник.
Найбільш чудернацьке прохання, котре не наважилася втілити Дана Спасовська, – горщик у формі труни. Відмовила засновниця «MAiSTERNA» і найгарнішому чоловіку світу у 2018 році (отримав перемогу у конкурсі Mister Sea World) Богдану Юсипчуку, хоча й ненавмисно:
«Він подзвонив і хотів зробити термінове замовлення – флораріум у формі краплі. На той час саме цієї форми у нас не було в наявності, тому відмовила. Потім кажу мамі, що дзвонив якийсь Богдан. Я сказала їй прізвище, а вона: «Ти що! Я його щоранку дивлюся!». Потім зайшла у google і побачила, що то найгарніший чоловік України і світу». Після цього випадку майстриня замовила абсолютно всі види скляних флораріумів.
Слухати себе і бути наполегливим
У планах «MAiSTERNA» – відкрити свій магазин на міжнародній платформі хендмейду Etsy, а також розпочати викладати майстер-класи, зокрема і на Youtube. Майстриня наголошує, що єдиного рецепту успіху немає. Основний секрет – прислухатися до себе та робити те, що подобається. Адже згодом хобі може почати працювати на вас і приносити не лише задоволення, а й прибуток.
«Скільки б ти не сидів на роботі, яка тобі не в радість, все одно рано чи пізно задумуєшся, чи ти на своєму місці. Ще одна важлива риса на шляху до своєї мети – наполегливість. У мене неодноразово виникали думки, що «не йде», що «може не те я роблю», але самі люди мене виводили з цієї депресії, замовляли вироби. Не такі важливі гроші, як те, куди вас можуть привести мрії. Я, до речі, не вважаю себе успішною, тільки йду до цього», - скромно додала засновниця «MAiSTERNA».
Надія МІЩУК
Фото – Ігоря Дині
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні статті
Бізнес у стилі «лофт»: майстриня з Луцька вирощує рослини в бетоні. ФОТО
Сьогодні, 10:05
Якої цінової політики дотримуються в українському ритейлі*
31 січень, 14:10
Інвалідні візки для дому і вулиці: у чому різниця і де купити*
28 січень, 09:20
День без авто: чому Луцьку варто спробувати
22 січень, 08:00
Останні новини
«Щоб не дратувати українців»: у Кабміні обіцяють прибрати окрему платіжку за доставку газу
Сьогодні, 09:39
Курс валют у Луцьку на 4 лютого
Сьогодні, 09:11
Чому сьогодні варто почати лікувати грижу і не можна виносити сміття: прикмети 4 лютого
Сьогодні, 09:07
Медіа