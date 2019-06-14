Бізнес у стилі «лофт»: майстриня з Луцька вирощує рослини в бетоні. ФОТО

Дана Спасовська – економіст за освітою. Здавалося б, доволі прагматична професія, де переважають теоретичні знання та цифри і зовсім немає місця для творчості. Однак чимало історій успіху починаються саме з таких контрастів.



Дана Спасовська пішла наперекір різним «треба», взялася втілювати у життя свої мрії, а тепер вироби її студії «MAiSTERNA» (раніше – «Майстерня флори») живуть у різних куточках України та за її межами. Жінка робить бетонні горщики, свічки, органайзери, візитниці та усяку всячину у стилі «лофт», декорує флораріуми, виготовляє «живі» картини і годинники, вирощує сукуленти та навіть може зробити дерево-зуб із моху.



Майстриня розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost, як наважилася на серйозні зміни в житті, про труднощі в роботі, чудернацькі замовлення та поділилася секретами створення власного бізнесу.



«Тато хотів, щоб я була бухгалтером у його фірмі»



«Мама з татом хотіли бачити мене бухгалтером, а згодом – директором фірми. Але не вийшло. Більшість свого свідомого життя я хотіла робити щось своїми руками, мене весь час до цього манило. У мене завжди в кімнаті то декупаж був, то люстри з паперу», - розповідає, посміхаючись, Дана Спасовська. А от ідея робити горщики для рослин виникла з особистих потреб – у жодному з магазинів не було чогось оригінального та стильного до вподоби. Тому це «щось» Дана Спасовська вирішила створити сама.



«Я подумала: як це так, що я за свої гроші не можу купити те, що хочу? Ось так, будучи в декреті у 2014 році, я і почала шукати ідеї, пробувати щось робити. Ми звикли бачити округлі горщики чи звужені до низу… Хотілося внести якусь цікавинку, тому почала працювати з гранями. Хоча мені тепер і вони здаються застарілими. От в нас Будда з’явився», - ділиться майстриня.



Спочатку у хід йшло все, каже жінка, навіть коробки від іграшок донечки.



«Пам’ятаю, у мене була пластикова упаковка від великої дитячої іграшки. Я почала її гнути, робити креслення. Чесно кажучи, колись у школі я не дружила з кресленнями. Але, на мій подив, усе вийшло само собою! У підсумку все співпало міліметр до міліметру, хоча я цього не планувала і не креслила. Кажу ж, ця робота сама мене знайшла. Й донині я помічаю якусь магію: от зробимо 5 дерев чи горщиків, а через тиждень телефонує клієнт і каже, що йому потрібно саме це і саме в такій кількості», - досі дивується майстриня.



Бетон мішала просто на кухні



Бетон для виробів лучанка також замішувала інтуїтивно, пробувала різні комбінації. Усе починалося з кухні. Потім був гараж. І вже згодом – свій куточок, своя майстерня у селі Тарасове, що під Луцьком, де навіть стіни – ручна робота. На початках, пригадує Дана Спасовська, робила чимало помилок.



«Спочатку горщики тріщали, бо не знала, як правильно робити дно. Думала, що лак вирішує всі проблеми, але він з часом розчиняється. Декілька горщиків повертали... Шкода, що у мене ніхто з родичів не працює в будівельній галузі, було б не так багато браку. Але, зрештою, це також досвід. Тепер дно горщика ми обробляємо від вологи, лакуємо і рослинка може нормально там жити. Ми й зараз працюємо над вдосконаленням рецепту замісу: то змінюємо колір, то робимо міцніші вироби, то легші. Поки ти вчишся – ти живеш», - відзначає Дана Спасовська. Рідня не особливо вірила в успіх «заняття для себе», мовляв, «помісить трохи і заспокоїться», але тепер навіть тато Дани цікавиться успіхами «MAiSTERNA» і просить показати нові розробки.



Коли справа «пішла», Дана Спасовська почала шукати собі помічниць. Тепер над виробами «MAiSTERNA» працюють ще двоє майстринь – Наталія та Ольга.



Передусім, наголошує власниця майстерні хендмейду, прагне змінити ставлення до бетону, який чи не всі сприймають лише як будівельний матеріал, і своїми виробами продемонструвати, що це – красиво, стильно і престижно.



«Як приклад – органайзери у нас замовляв київський суд. Не думаю, що така серйозна структура замовила б щось із просто будівельного матеріалу», - міркує майстриня.



Мох – із Норвегії, сукуленти – зі свого підвіконня



Дана Спасовська каже, що спочатку висаджувала у власноруч зроблені горщики лише сукуленти, проте якось виклала світлину із замовленням для сестри, де у композиції був мох. І тут пішло-поїхало.



«Моя молодша сестра захотіла собі якийсь виріб, але вазони – то не її. А я у той момент замовила для себе трохи моху, який продавали для краси. І тут сестра дзвонить, що їй вкрай треба композиція, але ні доглядати, ні поливати її вона не хоче. Тож я імпульсивно беру той мох, саджу в горщик, фотографую, викладаю в



Мох для композицій привозять із Норвегії, фарбують, замінюють його соки на гліцериново-сольову основу. Він не потребує особливого догляду, лише боїться тепла, кондиціонерів та прямих сонячних променів. До того ж, вироби з моху зберігають свій вигляд близько 7 років.



Хоч композиції з моху – на піку популярності, Дана Спасовська не покинула вирощувати сукуленти і має в своїй колекції 80 видів цих рослин:



«Основна умова, що потрібна для їхнього росту – сонячне світло. Я почала ставити рослинки на підвіконня і так їх розводити. Однак тепер значно зменшила оберти, залишила види, які найбільше продаються, а деякі, котрі найбільше подобаються, приберегла для себе».



Вироби від «MAiSTERNA» оселилися не тільки у Луцьку, а й у Києві, Канаді, Нью-Йорку. Зі слів Дани Спасовської, було чимало моментів, коли хотілося опустити руки, проте потужний поштовх майстрині дав луцький заклад «Pur Pur».



«До мене приїхала власниця кафе, усе роздивилася і замовила 30 горщиків з мохом. На той час це було одне з найбільших замовлень, яке спонукало не зупинятися на своєму шляху. До речі, зараз заклад знову зробив замовлення і попросив посадити у ті ж горщики сукуленти. Далі було багато замовлень від кафе, барів, ресторанів», - підкреслює вона.



Відмовила найгарнішому чоловіку світу



Від часу заснування власного бренду асортимент виробів значно розширився і тепер «MAiSTERNA», серед іншого, робить картини, годинники, дерева з моху, свічки у бетоні декорує різноманітні флораріуми. Майстриня зізнається, що найбільше любить створювати картини з моху, хоча таких замовлень не дуже багато через дороговизну – «квадрат» коштує від 16 тисяч гривень. Так, нещодавно волинянин замовив «живу» картину у новий маєток:



«Він сказав, що такий задум дуже хотіла дружина. Ми це клеїли на місці, створення зайняло багато часу, але я надзвичайно пишаюся цією картиною».



Першу свічку Дана Спасовська воготовила з підручних матеріалів – узяла баночку від шампуню, залила туди бетон, а потім віск.



«Коли я розрізала упаковку, побачила неймовірну красу! Вийшло, ніби в одне ціле злилися гори з небом. Зараз ми вдосконалюємо форми для свічок і згодом хочемо додати на сайт у продаж ці вироби», - розказує лучанка.



Серед незвичних замовлень – дерево-зуб для стоматологічної клініки, а також «зубастий» годинник.



Найбільш чудернацьке прохання, котре не наважилася втілити Дана Спасовська, – горщик у формі труни. Відмовила засновниця «MAiSTERNA» і найгарнішому чоловіку світу у 2018 році (отримав перемогу у конкурсі Mister Sea World) Богдану Юсипчуку, хоча й ненавмисно:



«Він подзвонив і хотів зробити термінове замовлення – флораріум у формі краплі. На той час саме цієї форми у нас не було в наявності, тому відмовила. Потім кажу мамі, що дзвонив якийсь Богдан. Я сказала їй прізвище, а вона: «Ти що! Я його щоранку дивлюся!». Потім зайшла у google і побачила, що то найгарніший чоловік України і світу». Після цього випадку майстриня замовила абсолютно всі види скляних флораріумів.



Слухати себе і бути наполегливим



У планах «MAiSTERNA» – відкрити свій магазин на міжнародній платформі хендмейду Etsy, а також розпочати викладати майстер-класи, зокрема і на Youtube. Майстриня наголошує, що єдиного рецепту успіху немає. Основний секрет – прислухатися до себе та робити те, що подобається. Адже згодом хобі може почати працювати на вас і приносити не лише задоволення, а й прибуток.



«Скільки б ти не сидів на роботі, яка тобі не в радість, все одно рано чи пізно задумуєшся, чи ти на своєму місці. Ще одна важлива риса на шляху до своєї мети – наполегливість. У мене неодноразово виникали думки, що «не йде», що «може не те я роблю», але самі люди мене виводили з цієї депресії, замовляли вироби. Не такі важливі гроші, як те, куди вас можуть привести мрії. Я, до речі, не вважаю себе успішною, тільки йду до цього», - скромно додала засновниця «MAiSTERNA».



Надія МІЩУК

Фото – Ігоря Дині



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Мама з татом хотіли бачити мене бухгалтером, а згодом – директором фірми. Але не вийшло. Більшість свого свідомого життя я хотіла робити щось своїми руками, мене весь час до цього манило. У мене завжди в кімнаті то декупаж був, то люстри з паперу», - розповідає, посміхаючись, Дана Спасовська. А от ідея робити горщики для рослин виникла з особистих потреб – у жодному з магазинів не було чогось оригінального та стильного до вподоби. Тому це «щось» Дана Спасовська вирішила створити сама.«Я подумала: як це так, що я за свої гроші не можу купити те, що хочу? Ось так, будучи в декреті у 2014 році, я і почала шукати ідеї, пробувати щось робити. Ми звикли бачити округлі горщики чи звужені до низу… Хотілося внести якусь цікавинку, тому почала працювати з гранями. Хоча мені тепер і вони здаються застарілими. От в нас Будда з’явився», - ділиться майстриня.Спочатку у хід йшло все, каже жінка, навіть коробки від іграшок донечки.«Пам’ятаю, у мене була пластикова упаковка від великої дитячої іграшки. Я почала її гнути, робити креслення. Чесно кажучи, колись у школі я не дружила з кресленнями. Але, на мій подив, усе вийшло само собою! У підсумку все співпало міліметр до міліметру, хоча я цього не планувала і не креслила. Кажу ж, ця робота сама мене знайшла. Й донині я помічаю якусь магію: от зробимо 5 дерев чи горщиків, а через тиждень телефонує клієнт і каже, що йому потрібно саме це і саме в такій кількості», - досі дивується майстриня.Бетон для виробів лучанка також замішувала інтуїтивно, пробувала різні комбінації. Усе починалося з кухні. Потім був гараж. І вже згодом – свій куточок, своя майстерня у селі Тарасове, що під Луцьком, де навіть стіни – ручна робота. На початках, пригадує Дана Спасовська, робила чимало помилок.«Спочатку горщики тріщали, бо не знала, як правильно робити дно. Думала, що лак вирішує всі проблеми, але він з часом розчиняється. Декілька горщиків повертали... Шкода, що у мене ніхто з родичів не працює в будівельній галузі, було б не так багато браку. Але, зрештою, це також досвід. Тепер дно горщика ми обробляємо від вологи, лакуємо і рослинка може нормально там жити. Ми й зараз працюємо над вдосконаленням рецепту замісу: то змінюємо колір, то робимо міцніші вироби, то легші. Поки ти вчишся – ти живеш», - відзначає Дана Спасовська. Рідня не особливо вірила в успіх «заняття для себе», мовляв, «помісить трохи і заспокоїться», але тепер навіть тато Дани цікавиться успіхами «MAiSTERNA» і просить показати нові розробки.Коли справа «пішла», Дана Спасовська почала шукати собі помічниць. Тепер над виробами «MAiSTERNA» працюють ще двоє майстринь –таПередусім, наголошує власниця майстерні хендмейду, прагне змінити ставлення до бетону, який чи не всі сприймають лише як будівельний матеріал, і своїми виробами продемонструвати, що це – красиво, стильно і престижно.«Як приклад – органайзери у нас замовляв київський суд. Не думаю, що така серйозна структура замовила б щось із просто будівельного матеріалу», - міркує майстриня.Дана Спасовська каже, що спочатку висаджувала у власноруч зроблені горщики лише сукуленти, проте якось виклала світлину із замовленням для сестри, де у композиції був мох. І тут пішло-поїхало.«Моя молодша сестра захотіла собі якийсь виріб, але вазони – то не її. А я у той момент замовила для себе трохи моху, який продавали для краси. І тут сестра дзвонить, що їй вкрай треба композиція, але ні доглядати, ні поливати її вона не хоче. Тож я імпульсивно беру той мох, саджу в горщик, фотографую, викладаю в Instagram . І тут почалося… «А що це?», «А зробіть мені», «Я теж таке хочу». Ну, я й подумала, що може не тільки сукуленти вирощувати», - пригадує майстриня.Мох для композицій привозять із Норвегії, фарбують, замінюють його соки на гліцериново-сольову основу. Він не потребує особливого догляду, лише боїться тепла, кондиціонерів та прямих сонячних променів. До того ж, вироби з моху зберігають свій вигляд близько 7 років.Хоч композиції з моху – на піку популярності, Дана Спасовська не покинула вирощувати сукуленти і має в своїй колекції 80 видів цих рослин:«Основна умова, що потрібна для їхнього росту – сонячне світло. Я почала ставити рослинки на підвіконня і так їх розводити. Однак тепер значно зменшила оберти, залишила види, які найбільше продаються, а деякі, котрі найбільше подобаються, приберегла для себе».Вироби від «MAiSTERNA» оселилися не тільки у Луцьку, а й у Києві, Канаді, Нью-Йорку. Зі слів Дани Спасовської, було чимало моментів, коли хотілося опустити руки, проте потужний поштовх майстрині дав луцький заклад «Pur Pur».«До мене приїхала власниця кафе, усе роздивилася і замовила 30 горщиків з мохом. На той час це було одне з найбільших замовлень, яке спонукало не зупинятися на своєму шляху. До речі, зараз заклад знову зробив замовлення і попросив посадити у ті ж горщики сукуленти. Далі було багато замовлень від кафе, барів, ресторанів», - підкреслює вона.Від часу заснування власного бренду асортимент виробів значно розширився і тепер «MAiSTERNA», серед іншого, робить картини, годинники, дерева з моху, свічки у бетоні декорує різноманітні флораріуми. Майстриня зізнається, що найбільше любить створювати картини з моху, хоча таких замовлень не дуже багато через дороговизну – «квадрат» коштує від 16 тисяч гривень. Так, нещодавно волинянин замовив «живу» картину у новий маєток:«Він сказав, що такий задум дуже хотіла дружина. Ми це клеїли на місці, створення зайняло багато часу, але я надзвичайно пишаюся цією картиною».Першу свічку Дана Спасовська воготовила з підручних матеріалів – узяла баночку від шампуню, залила туди бетон, а потім віск.«Коли я розрізала упаковку, побачила неймовірну красу! Вийшло, ніби в одне ціле злилися гори з небом. Зараз ми вдосконалюємо форми для свічок і згодом хочемо додати на сайт у продаж ці вироби», - розказує лучанка.Серед незвичних замовлень – дерево-зуб для стоматологічної клініки, а також «зубастий» годинник.Найбільш чудернацьке прохання, котре не наважилася втілити Дана Спасовська, – горщик у формі труни. Відмовила засновниця «MAiSTERNA» і найгарнішому чоловіку світу у 2018 році (отримав перемогу у конкурсі Mister Sea World), хоча й ненавмисно:«Він подзвонив і хотів зробити термінове замовлення – флораріум у формі краплі. На той час саме цієї форми у нас не було в наявності, тому відмовила. Потім кажу мамі, що дзвонив якийсь Богдан. Я сказала їй прізвище, а вона: «Ти що! Я його щоранку дивлюся!». Потім зайшла у google і побачила, що то найгарніший чоловік України і світу». Після цього випадку майстриня замовила абсолютно всі види скляних флораріумів.У планах «MAiSTERNA» – відкрити свій магазин на міжнародній платформі хендмейду Etsy, а також розпочати викладати майстер-класи, зокрема і на Youtube. Майстриня наголошує, що єдиного рецепту успіху немає. Основний секрет – прислухатися до себе та робити те, що подобається. Адже згодом хобі може почати працювати на вас і приносити не лише задоволення, а й прибуток.«Скільки б ти не сидів на роботі, яка тобі не в радість, все одно рано чи пізно задумуєшся, чи ти на своєму місці. Ще одна важлива риса на шляху до своєї мети – наполегливість. У мене неодноразово виникали думки, що «не йде», що «може не те я роблю», але самі люди мене виводили з цієї депресії, замовляли вироби. Не такі важливі гроші, як те, куди вас можуть привести мрії. Я, до речі, не вважаю себе успішною, тільки йду до цього», - скромно додала засновниця «MAiSTERNA».

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