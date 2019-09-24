Купити одну квартиру, а заробляти на двох: у ЖК «ForRest» пропонують унікальну можливість безпрограшної інвестиції*

Експерти з нерухомості стверджують, що найкращим рішенням є купівля того, що можна вигідно продати або ж ефективно здати в оренду і навіть за несприятливих ринкових умов отримувати стабільний пасивний дохід. Інвестиції в нерухомість – один з небагатьох безпрограшних варіантів.



Придбати квартиру і заробляти на ній пропонують у житловому комплексі



Керівниця центру продажу нерухомості Ірина Ткачук детальніше розповіла про топові пропозиції від ЖК «ForRest».







Придбати одну квартиру, а заробляти на двох



Однією з неймовірних переваг є можливість безпроблемного перепланування будь-яких помешкань. Так, у одній величезній однокімнатній квартирі на 69–70 «квадратів» можна встановити додаткову стіну чи перегородку і отримати дво- а то й трикімнатну оселю. Ідеальний варіант для молодої родини з дітьми, де кожен матиме особистий простір і почуватиметься комфортно.



Для тих, хто розглядає купівлю квартири, як інвестицію є не менш привабливий варіант: купуючи одне помешкання, можна стати власником відразу обох квартир і отримувати постійний пасивний дохід, здаючи одну з них або ж відразу дві в оренду. Зважаючи на те, що ціни на квартири у житловому комплексі «ForRest» стартують від 11 тисяч гривень за «квадрат» при стовідсотковій проплаті, такий варіант інвестицій користується попитом.



Простору вітальню та кухню-студію на 30 м2 можна перетворити у дві окремі повноцінні смарт-квартири з окремими санвузлами, балконами і спільним коридорчиком. У такому разі, купуючи однокімнатне помешкання на 70 «квадратів» за 30 тисяч доларів, власник отримує дві квартири у новобудові по 15 тисяч доларів за кожну. «Квартири можна перепланувати «під себе» і створити власне ідеальне помешкання, простору для фантазії і експериментів – достатньо», – каже керівниця центру продажу.





Варіанти «дзеркального» оформлення перепланованої однокімнатної квартири.



Багато покупців, коли чують таку ціну, думають, що їм пропонують придбати «кутову» квартиру чи, припустимо, з поганим виглядом з вікна, але це – не так. Помешкання – середнє за плануванням, знаходиться у теплій південній стороні будинку, а великі французькі панорамні вікна виходять відразу на річку Омелянівку, звідки мешканцям відкривається неймовірний краєвид.



Такі помешкання є на 4, 6, 7, 9 та 10 поверхах житлового комплексу. До того ж, покупці, які обиратимуть квартиру на нижчих поверхах, можуть не перейматися за той факт, що перед їхніми вікнами будуватимуть ще щось, адже попереду – річка і жодних інших об’єктів там не зводитимуть, тож нічого не буде заважати насолоджуватися мальовничими заходами сонця, затишним простором і свіжим повітрям, попиваючи каву навіть на балконі четвертого поверху.







У Луцьку бізнес на купівлі квартир для подальшої здачі – доволі популярний і в середньому оренда помешкання на місяць становить від 5 тисяч гривень без комунальних послуг. Придбавши таку велику однокімнатну квартиру власники будуть мати можливість збільшити свої прибутки вдвічі, маючи у розпорядженні не одне, а відразу два хороших помешкання.



Можливість розстрочки на 30 місяців і 85 «квадратів» простору для фантазії



Ще однією цікавою пропозицією для покупців нерухомості є великогабаритна двокімнатна квартира на 82 – 85 м2. Помешкання доступне на 4, 6, 8, 9 та 10 поверхах також із сонячної сторони будинку.



Капіталовкладення у нерухомість – завжди вигідна ідея, а зважаючи на масштаби квартир, кожна з них може стати джерелом заробітку, здаючи помешкання в новобудові в оренду.



Вигідною пропозицією для інвесторів є можливість взяти таку квартиру у розстрочку. У такому разі перший внесок за помешкання може складати від 30%, подальші платежі необхідно виплачувати рівними частинами впродовж усього терміну. В індивідуальних випадках розстрочку можуть продовжити аж на 30 місяців, у такому разі ціна за «квадрат» становитиме, як і у випадку розстрочки на 24 місяці – 12 500 гривень за м2.







Керівниця центру продажу попереджає, що після введення в експлуатацію останньої черги ціни на житлові площі традиційно зростуть, тож потенційним покупцям радить не зволікати з вибором нового житла у сучасному і надійному комплексі.



Нагадаємо, що будівництво комплексу розпочалося ще у 2015 році, першу чергу «запустили» в експлуатацію навесні 2017 року, другу чергу здали у березні 2018-го. У третьому будинку усі роботи вже на завершальному етапі, «на руках» мають технічний паспорт будинку та готують здачу об’єкту на березень цього року.







Інвестуючи в нерухомість, потрібно зважати не лише на будинок, але й на інфраструктуру. ЖК «ForRest» має надзвичайно вдале розташування до усіх необхідних для комфотного життя об'єктів. За 30 метрів від будинку розташований дитячий садочок, поруч – спортивна школа, до центру міста громадським транспортом їхати від сили 10 хвилин, до речі, зупинки також неподалік.



На території житлового комплексу мешканці матимуть власний сад із фруктовими деревами. Поблизу річки вже встановили альтанки, а перед будинком облаштували сучасний дитячий майданчик та ігрову зону.



Детальнішу інформацію можна дізнатися на сайті житлового комплексу, або ж за телефонами 098 660 6303 та 066 660 6303. Центр продажу квартир розташований поблизу кінцевої зупинки на вулиці Володимирській.







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