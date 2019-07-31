«АТБ» наближає українців до ЄС: відкриття першого супермаркету на кордоні з Польщею*

розширює мапу присутності своїх дискаунтерів у наших західних регіонах. Цього разу інноваційний супермаркет мережі прийняв перших клієнтів у нашій Волинській області – містечку Любомль. 9 лютого 2020 року в Любомлі на місці старого магазину «Центральний» за адресою вул. Незалежності, 25 з’явився перший сучасний і комфортний магазин «АТБ».Це доволі символічно, адже лідер вітчизняного ритейлу розпочинав власну історію успіху з кількох гастрономів у Дніпрі.Цікаво, що Любомль, у якому народилася відома українська акторка театру та кіно Наталія Ужвій, розташований поблизу кордону нашої країни з Польщею. Отже, новий супермаркет мережі стане найбільш західним дискаунтером «АТБ» і географічно найближчим до країн Європейського Союзу.Мешканці Любомля, яких сьогодні приблизно 10,5 тисяч, мають можливість приєднаються до майже 4-мільйонної армії постійних клієнтів «АТБ». Саме стільки наших співгромадян щоденно відвідують магазини лідера вітчизняного ритейлу в 275 містах країни, включно з нашим Луцьком.Сьогодні «АТБ» має найширшу мережу маркетів у нашій країні. Для їхнього обслуговування компанія створила одну з найбільш розгалужених логістичних інфраструктур – працюють близько десяти мультитемпературних складських центрів. Аби гарантувати оперативну доставку тисяч найменувань товарів у різні куточки України, в тому числі й на Волині, вантажівки з власного парку «АТБ» (7 автоколон) щомісяця долають величезну відстань – більш ніж 5,2 млн км. Для порівняння: це немов 700 разів за 30 днів злітати з Києва до Вашингтона!Дотримуючись стратегії динамічного розвитку, «АТБ» протягом останніх п’яти років приділяє значну увагу розширенню географії присутності маркетів своєї мережі саме у наших західних регіонах. Відкриття магазину в Любомлі також свідчить про зацікавленість найпотужнішого ритейлера України розвивати свою мережу навіть у невеличких районних центрах. Це є європейською тенденцією для торговельного бізнесу. У цілому ж в країні щорічно відкривають майже сто нових супермаркетів і проводять модернізацію ще близько п’ятдесяти магазинів. Відтак все більше українців (і не тільки у великих містах) отримують можливість купувати продукцію у цій мережі. На сьогодні це понад 3,5 тис. найменувань гарантовано свіжих продуктів та якісних товарів першої необхідності за мінімальними цінами.Цінова політика «АТБ» лишається незмінною вже понад чверть сторіччя – вартість продуктів у таких дискаунтерах нижча за середньоринкову на 10–15%. Окрім того, більш як 900 найменувань в асортименті кожного магазину представлені товарами власних торгових марок і власним імпортом «АТБ». Ціни на ексклюзивну продукцію можуть бути нижчими за ціни на аналоги на 40%. Цього досягають завдяки оптимізації багатьох бізнес-процесів. Компанія завжди напряму працює з виробниками, а власні імпортери привозять з-за кордону продукти, які неможливо виростити чи виготовити в нашій країні. Це дає змогу не витрачати кошти на оплату послуг посередників і виключити ймовірність фальсифікації товарів. Цейлонський чай до «АТБ» гарантовано прибув із Цейлону, а італійська паста – з Італії. Багаторічна довіра мільйонів клієнтів до «АТБ», у тому числі й на нашій Волині, цілком виправдана. Компанія заслужила її за роки старанної роботи