«АТБ» наближає українців до ЄС: відкриття першого супермаркету на кордоні з Польщею*
Сьогодні, 15:15
«АТБ» розширює мапу присутності своїх дискаунтерів у наших західних регіонах. Цього разу інноваційний супермаркет мережі прийняв перших клієнтів у нашій Волинській області – містечку Любомль. 9 лютого 2020 року в Любомлі на місці старого магазину «Центральний» за адресою вул. Незалежності, 25 з’явився перший сучасний і комфортний магазин «АТБ».
Це доволі символічно, адже лідер вітчизняного ритейлу розпочинав власну історію успіху з кількох гастрономів у Дніпрі.
Цікаво, що Любомль, у якому народилася відома українська акторка театру та кіно Наталія Ужвій, розташований поблизу кордону нашої країни з Польщею. Отже, новий супермаркет мережі стане найбільш західним дискаунтером «АТБ» і географічно найближчим до країн Європейського Союзу.
Мешканці Любомля, яких сьогодні приблизно 10,5 тисяч, мають можливість приєднаються до майже 4-мільйонної армії постійних клієнтів «АТБ». Саме стільки наших співгромадян щоденно відвідують магазини лідера вітчизняного ритейлу в 275 містах країни, включно з нашим Луцьком.
Сьогодні «АТБ» має найширшу мережу маркетів у нашій країні. Для їхнього обслуговування компанія створила одну з найбільш розгалужених логістичних інфраструктур – працюють близько десяти мультитемпературних складських центрів. Аби гарантувати оперативну доставку тисяч найменувань товарів у різні куточки України, в тому числі й на Волині, вантажівки з власного парку «АТБ» (7 автоколон) щомісяця долають величезну відстань – більш ніж 5,2 млн км. Для порівняння: це немов 700 разів за 30 днів злітати з Києва до Вашингтона!
Дотримуючись стратегії динамічного розвитку, «АТБ» протягом останніх п’яти років приділяє значну увагу розширенню географії присутності маркетів своєї мережі саме у наших західних регіонах. Відкриття магазину в Любомлі також свідчить про зацікавленість найпотужнішого ритейлера України розвивати свою мережу навіть у невеличких районних центрах. Це є європейською тенденцією для торговельного бізнесу. У цілому ж в країні щорічно відкривають майже сто нових супермаркетів і проводять модернізацію ще близько п’ятдесяти магазинів. Відтак все більше українців (і не тільки у великих містах) отримують можливість купувати продукцію у цій мережі. На сьогодні це понад 3,5 тис. найменувань гарантовано свіжих продуктів та якісних товарів першої необхідності за мінімальними цінами.
Цінова політика «АТБ» лишається незмінною вже понад чверть сторіччя – вартість продуктів у таких дискаунтерах нижча за середньоринкову на 10–15%. Окрім того, більш як 900 найменувань в асортименті кожного магазину представлені товарами власних торгових марок і власним імпортом «АТБ». Ціни на ексклюзивну продукцію можуть бути нижчими за ціни на аналоги на 40%. Цього досягають завдяки оптимізації багатьох бізнес-процесів. Компанія завжди напряму працює з виробниками, а власні імпортери привозять з-за кордону продукти, які неможливо виростити чи виготовити в нашій країні. Це дає змогу не витрачати кошти на оплату послуг посередників і виключити ймовірність фальсифікації товарів. Цейлонський чай до «АТБ» гарантовано прибув із Цейлону, а італійська паста – з Італії. Багаторічна довіра мільйонів клієнтів до «АТБ», у тому числі й на нашій Волині, цілком виправдана. Компанія заслужила її за роки старанної роботи
Текст- Петро КОЛОМИЄЦЬ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це доволі символічно, адже лідер вітчизняного ритейлу розпочинав власну історію успіху з кількох гастрономів у Дніпрі.
Цікаво, що Любомль, у якому народилася відома українська акторка театру та кіно Наталія Ужвій, розташований поблизу кордону нашої країни з Польщею. Отже, новий супермаркет мережі стане найбільш західним дискаунтером «АТБ» і географічно найближчим до країн Європейського Союзу.
Мешканці Любомля, яких сьогодні приблизно 10,5 тисяч, мають можливість приєднаються до майже 4-мільйонної армії постійних клієнтів «АТБ». Саме стільки наших співгромадян щоденно відвідують магазини лідера вітчизняного ритейлу в 275 містах країни, включно з нашим Луцьком.
Сьогодні «АТБ» має найширшу мережу маркетів у нашій країні. Для їхнього обслуговування компанія створила одну з найбільш розгалужених логістичних інфраструктур – працюють близько десяти мультитемпературних складських центрів. Аби гарантувати оперативну доставку тисяч найменувань товарів у різні куточки України, в тому числі й на Волині, вантажівки з власного парку «АТБ» (7 автоколон) щомісяця долають величезну відстань – більш ніж 5,2 млн км. Для порівняння: це немов 700 разів за 30 днів злітати з Києва до Вашингтона!
Дотримуючись стратегії динамічного розвитку, «АТБ» протягом останніх п’яти років приділяє значну увагу розширенню географії присутності маркетів своєї мережі саме у наших західних регіонах. Відкриття магазину в Любомлі також свідчить про зацікавленість найпотужнішого ритейлера України розвивати свою мережу навіть у невеличких районних центрах. Це є європейською тенденцією для торговельного бізнесу. У цілому ж в країні щорічно відкривають майже сто нових супермаркетів і проводять модернізацію ще близько п’ятдесяти магазинів. Відтак все більше українців (і не тільки у великих містах) отримують можливість купувати продукцію у цій мережі. На сьогодні це понад 3,5 тис. найменувань гарантовано свіжих продуктів та якісних товарів першої необхідності за мінімальними цінами.
Цінова політика «АТБ» лишається незмінною вже понад чверть сторіччя – вартість продуктів у таких дискаунтерах нижча за середньоринкову на 10–15%. Окрім того, більш як 900 найменувань в асортименті кожного магазину представлені товарами власних торгових марок і власним імпортом «АТБ». Ціни на ексклюзивну продукцію можуть бути нижчими за ціни на аналоги на 40%. Цього досягають завдяки оптимізації багатьох бізнес-процесів. Компанія завжди напряму працює з виробниками, а власні імпортери привозять з-за кордону продукти, які неможливо виростити чи виготовити в нашій країні. Це дає змогу не витрачати кошти на оплату послуг посередників і виключити ймовірність фальсифікації товарів. Цейлонський чай до «АТБ» гарантовано прибув із Цейлону, а італійська паста – з Італії. Багаторічна довіра мільйонів клієнтів до «АТБ», у тому числі й на нашій Волині, цілком виправдана. Компанія заслужила її за роки старанної роботи
Текст- Петро КОЛОМИЄЦЬ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні статті
«АТБ» наближає українців до ЄС: відкриття першого супермаркету на кордоні з Польщею*
Сьогодні, 15:15
Купити одну квартиру, а заробляти на двох: у ЖК «ForRest» пропонують унікальну можливість безпрограшної інвестиції*
Сьогодні, 09:30
Якої цінової політики дотримуються в українському ритейлі*
31 січень, 14:10
Останні новини
До 8 Березня курсуватиме додатковий потяг «Київ-Ковель»
Сьогодні, 16:34
Гумор, саксофон та романтика: як святкуватимуть День закоханих у боулінг-клубі «StrikeCity»*
Сьогодні, 16:26
Медіа