Як «АТБ» вдається гарантувати волинянам якість тисяч продуктів у літню спеку*

Якість і безпека для волинян є головними критеріями під час вибору продуктів. При цьому не має значення, товари якої цінової категорії ми обираємо: преміальний сегмент, середній чи найбільш економний. Купуючи харчі, кожен хоче отримати смачні та корисні продукти.У супермаркетах найбільшої української торговельної мережіпро якість, терміни придатності та безпеку продукції можна не турбуватися. Зараз у 290 населених пунктах 24 областей країни відкрито вже 1123 таких магазини.Мережа пропонує понад 3,5 тисячі найменувань продуктів і товарів першої необхідності. Компанія «АТБ» працює на українському ринку понад чверть століття. Безпеку та якість продукції вона гарантує не тільки власним чесним ім'ям, але й грошима. У цих супермаркетах діє програма «Гарантія свіжості». Покупцеві, який знайде на поличці магазину протермінований товар, компенсують його вартість у триразовому розмірі. Так компанія крім своєї системи аудиту якості використовує ще й експертний потенціал мільйонів клієнтів. Недаремно ж покупців в «АТБ» вважають повноправними партнерами по бізнесу. Варто зазначити, що випадки такого «легкого заробітку» зустрічаються геть нечасто, оскільки багаторівнева система контролю якості в «АТБ» працює не гірше за швейцарський годинник.Побудована вона за європейським зразком і включає в себе як системні внутрішні перевірки, так і незалежні міжнародні аудити.Вже понад три роки супермаркети «АТБ» проходять сертифікацію на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 22000:2005. Ґрунтується він принципах НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points – аналіз ризиків і критичні точки контролю). Ретельно відстежується весь шлях того чи іншого продукту: поставка сировини, виробництво, умови зберігання, транспортування. Система неймовірно складна. Вона дозволяє передбачати, прогнозувати та попереджувати ризики. У результаті мільйони клієнтів «АТБ», включаючи й мешканців Волині, отримують гарантовано якісний, безпечний товар, який відповідає найсуворішому міжнародному стандарту. Недарма сертифікат ISO 22000:2005 в багатьох країнах світу вважають своєрідним знаком якості.Крім того, компанія «АТБ» має власний відділ контролю. Експерти цього підрозділу систематично проводять перевірки (щомісячні, квартальні, піврічні тощо). У магазинах беруть більше тисячі найменувань товарів, які спрямовують до лабораторій. Перевірка проводиться за більш ніж двома десятками показників: від смакових якостей і фізико-хімічних характеристик до правильності нанесення маркування на упаковку.Такий сучасний підхід дозволяє гарантувати свіжість, якість та безпеку кожного продукту у численних магазинах «АТБ», у тому числі й у нашому Луцьку й області.Щоб мати можливість своєчасно та безперебійно доставляти продукти в різні куточки України, компанія «АТБ» створила одну з найбільших в країні логістичних інфраструктур. Збудовано близько десяти мультитемпературних складських центрів європейського зразка. Управління цим потужним товаропотоком ведеться цілодобово, без вихідних і свят. Товарообіг цієї мережі минулого року становив 126,8 млрд грн.Корпорація «АТБ» сьогодні володіє чотирма власними торговими марками, що належать до різних цінових категорій: ТМ «De Luxe Foods & Goods Selected» (преміальний сегмент), «Спецзамовлення “АТБ”» (середній +), ТМ «Своя лінія» (середній), ТМ «Розумний вибір» (найбільш економний). Гарантована якість цих товарів добре знайома майже чотирьом мільйонам громадян, які вже є постійними клієнтами «АТБ». Кожен із нас знайде в «АТБ» продукти на власний смак і за найбільш прийнятною ціною.