Автокредит – приємна подорож з Креді Агріколь*





Навіть за обмеженого бюджету завжди є вибір: придбати авто з пробігом чи нижчого класу власним коштом або взяти кредит на нове авто і вищого класу. У Креді Агріколь Банку є доступні кредитні програми на нові авто з салону. Для клієнтів з мінімальним бюджетом є готові пропозиції ―



Не розгубитися та обрати кращий варіант автомобіля та програми кредитування клієнтам допоможуть менеджери в автосалоні. А вже після підписання кредитного договору, клієнт одразу забирає автомобіль із салону.



Ще один варіант заощадити ― придбати в кредит



Директор регіонального відділення Креді Агріколь Банку в Луцьку Роман Шарук



Креді Агріколь ― банк № 1 серед автолюбителів



Креді Агріколь є лідером на ринку автокредитування з часткою близько 40% серед банків. Понад 60 000 автолюбителів вже обрали цей банк як надійного партнера. В чому секрет успіху? В піклуванні про клієнтів. Тут пропонують прозорі та лояльні умови кредитування ― жодних прихованих комісій та інших неочікуваних платежів. Креді Агріколь ― єдиний в Україні банк, який має міжнародний сертифікат ISO 9001 за напрямом автомобільного кредитування. А це ― гарантія якості обслуговування.



Щоб гарантувати безпеку клієнтів під час пандемії COVID-19, можна оформити поліс



В банку сподіваються, що Креді Агріколь цінують не лише за вигідні умови кредитування, а й за їх соціальну відповідальність та підтримку зелених ініціатив. Щороку в рамках проекту «Дерево за автокредит» командою банку висаджують нові дерева від імені клієнтів, які отримали кредит на авто. А для власного корпоративного користування купують електромобілі. Таким чином, не шкодячи екології під час ділових подорожей. І, звісно, обов’язково підтримують і ваш ековибір та запропонують кредит на купівлю електромобіля.



В банку конкретними вчинками доводять, що ви можете покладатися на Креді Агріколь!



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