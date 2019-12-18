Де оселитися і що робити, щоб прожити довше і якісніше





Тепер – трохи деальніше про те, як конкретно впливає на нас якість повітря, яким ми дихаємо щодня.



Життя у районі з брудним повітрям може забрати у людини до двох років життя. Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, одна третина випадків смерті від інсульту, раку легенів і серцевих захворювань обумовлена забрудненням повітря. Це еквівалентно впливу тютюнового диму і значно серйозніше, ніж, наприклад, наслідки споживання надлишкової кількості солі.



Як зменшити ризики та мінімізувати вплив брудного повітря на наше здоров’я та самопочуття? Найперша думка — жити на природі, якомога далі від промислових підприємств. У Луцьку зараз є багато пропозицій щодо житла саме у передмісті.



Ми вирішили з’ясувати, чи впливає і як саме життя за містом на здоров’я та поцікавилися, що з цього приводу думає експерт — завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні, член Європейського респіраторного товариства Олег Яковенко:



«За містом, звичайно, повітря чистіше, менше смогу, менша загазованість, проте за містом на свіжому повітрі – багато рослин, і це може бути іншим шкідливим чинником для тих, хто має алергію на пилок (так званий поліноз). Велике значення має не лише локальний стан повітря, але й кліматогеографічна зона, в якій проживає людина. Наприклад, клімат Волині — це підвищена вологість, сирість, велика кількість грибкових алергенів у повітрі, які шкодять здоров’ю людини особливо алергікам, астматикам, попри те, що в загальному в нашому регіоні повітря чистіше на відміну від східних регіонів України, де брудніше повітря внаслідок важкої промисловості.



Щоб тривалість та якість життя була доброю, потрібно дотримуватись правильної гігієни дихальних шляхів — працювати в безпечних умовах праці з відповідним захистом, не курити та берегти нашу екосистему, я якщо вже захворів, то лікуватись лише згідно з доказовою медициною!»



Одним з головних складників нашого здоров’я є сон. Саме глибокий спокійний сон балансує психологічний стан людини та робить її більш витривалою та здатною протистояти стресу.



Здоровий і міцний сон починається з виходу на вулицю і зустрічі з сонцем. За даними дослідження, опублікованого в The Journal of Clinical Sleep Medicine, ті люди, які багато часу перебувають на вулиці та в приміщеннях з природним освітленням, сплять в середньому на 46 хвилин на добу більше.



Як спиться на свіжому повітрі, ми запитали у мешканки житлового комплексу Оксана, яка вже рік мешкає у передмісті: «Не знаю, що точно вплинуло: чи то чисте повітря, чи те, що ми нарешті купили з чоловіком власне житло, проте спати я почала більш глибоко. Посеред ночі не прокидаюся і засинати стала швидше».

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Ще один метод покращити здоров’я, а саме нашу імунну систему, називається Shinrin-yoku (сінрін-Йоку) або forest bathing — дослівний переклад «купання серед лісів». У статті, яку підготувала Японська медична школа (Nippon Medical School) в Токіо, йдеться про те, що прогулянка в лісі може збільшити кількість протипухлинних речовин і підвищити активність природних так званих кілерів, які спрямовані на знищення пухлинних клітин.



То як треба «приймати ванну» в лісі, щоб домогтися такого ефекту? Дослідники описують цей процес так: «гуляйте в лісі, щоб відпочити, глибоко вдихаючи повітря». Вся справа у летких речовинах — фітонцидах (ефірні олії дерев) саме вони вбивають і/або пригнічують ріст і розвиток хвороботворних бактерій.



Крім зміцнення імунітету, дослідники відзначили, що прогулянки в лісі призводять до зниження артеріального тиску і скорочення вироблення гормону стресу кортизолу.



Струмівка була визнана одним з найчистіших районів передмістя саме через те, що поруч знаходиться ліс. Місцеві мешканці разом із забудовниками організували толоку, прибрали сміття та навіть облаштували зону барбекю.



Тепер влаштовувати «купання серед лісів» стало ще приємніше. Пан Максим, чия мама нещодавно оселилася у Струмівці у



Тож, перебування на природі або життя біля лісу дійсно позитивно впливає на наш фізичний та психологічний стан. Найкорисніші речі виявились дуже простими — здоровий сон, прогулянки на свіжому повітрі, відмова від куріння. Все дуже просто, проте може значно покращити якість та тривалість нашого життя.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавні дослідження виявили райони з найчистішим повітрям у Луцьку . Знати цю інформацію, звісно, потрібно, адже дихати свіжим повітрям важливо. Про це нам наголошують з перших класів у школі.Тепер – трохи деальніше про те, як конкретно впливає на нас якість повітря, яким ми дихаємо щодня.Життя у районі з брудним повітрям може забрати у людини до двох років життя. Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, одна третина випадків смерті від інсульту, раку легенів і серцевих захворювань обумовлена забрудненням повітря. Це еквівалентно впливу тютюнового диму і значно серйозніше, ніж, наприклад, наслідки споживання надлишкової кількості солі.Як зменшити ризики та мінімізувати вплив брудного повітря на наше здоров’я та самопочуття? Найперша думка — жити на природі, якомога далі від промислових підприємств. У Луцьку зараз є багато пропозицій щодо житла саме у передмісті.Ми вирішили з’ясувати, чи впливає і як саме життя за містом на здоров’я та поцікавилися, що з цього приводу думає експерт — завідувач відділення пульмонології Волинської обласної клінічної лікарні, член Європейського респіраторного товариства«За містом, звичайно, повітря чистіше, менше смогу, менша загазованість, проте за містом на свіжому повітрі – багато рослин, і це може бути іншим шкідливим чинником для тих, хто має алергію на пилок (так званий поліноз). Велике значення має не лише локальний стан повітря, але й кліматогеографічна зона, в якій проживає людина. Наприклад, клімат Волині — це підвищена вологість, сирість, велика кількість грибкових алергенів у повітрі, які шкодять здоров’ю людини особливо алергікам, астматикам, попри те, що в загальному в нашому регіоні повітря чистіше на відміну від східних регіонів України, де брудніше повітря внаслідок важкої промисловості.Щоб тривалість та якість життя була доброю, потрібно дотримуватись правильної гігієни дихальних шляхів — працювати в безпечних умовах праці з відповідним захистом, не курити та берегти нашу екосистему, я якщо вже захворів, то лікуватись лише згідно з доказовою медициною!»Одним з головних складників нашого здоров’я є сон. Саме глибокий спокійний сон балансує психологічний стан людини та робить її більш витривалою та здатною протистояти стресу.Здоровий і міцний сон починається з виходу на вулицю і зустрічі з сонцем. За даними дослідження, опублікованого в The Journal of Clinical Sleep Medicine, ті люди, які багато часу перебувають на вулиці та в приміщеннях з природним освітленням, сплять в середньому на 46 хвилин на добу більше.Як спиться на свіжому повітрі, ми запитали у мешканки житлового комплексу «Сімейна Фортеця» у Струмівці. Ось що нам розповіла пані, яка вже рік мешкає у передмісті: «Не знаю, що точно вплинуло: чи то чисте повітря, чи те, що ми нарешті купили з чоловіком власне житло, проте спати я почала більш глибоко. Посеред ночі не прокидаюся і засинати стала швидше».Ще один метод покращити здоров’я, а саме нашу імунну систему, називається Shinrin-yoku (сінрін-Йоку) або forest bathing — дослівний переклад «купання серед лісів». У статті, яку підготувала Японська медична школа (Nippon Medical School) в Токіо, йдеться про те, що прогулянка в лісі може збільшити кількість протипухлинних речовин і підвищити активність природних так званих кілерів, які спрямовані на знищення пухлинних клітин.То як треба «приймати ванну» в лісі, щоб домогтися такого ефекту? Дослідники описують цей процес так: «гуляйте в лісі, щоб відпочити, глибоко вдихаючи повітря». Вся справа у летких речовинах — фітонцидах (ефірні олії дерев) саме вони вбивають і/або пригнічують ріст і розвиток хвороботворних бактерій.Крім зміцнення імунітету, дослідники відзначили, що прогулянки в лісі призводять до зниження артеріального тиску і скорочення вироблення гормону стресу кортизолу.Струмівка була визнана одним з найчистіших районів передмістя саме через те, що поруч знаходиться ліс. Місцеві мешканці разом із забудовниками організували толоку, прибрали сміття та навіть облаштували зону барбекю.Тепер влаштовувати «купання серед лісів» стало ще приємніше. Пан, чия мама нещодавно оселилася у Струмівці у «Сімейній Фортеці» , розповів: «Мама любить вийти до лісу. Посидіти там із подружкою на свіжому повітрі, на комфортних лавочках. Як не наберу, то все вона каже: «Ми в лісі», «Ми в ліс пішли гуляти».Тож, перебування на природі або життя біля лісу дійсно позитивно впливає на наш фізичний та психологічний стан. Найкорисніші речі виявились дуже простими — здоровий сон, прогулянки на свіжому повітрі, відмова від куріння. Все дуже просто, проте може значно покращити якість та тривалість нашого життя.

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