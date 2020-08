Навчання із окулярами VR, без книжок і «домашки»: екскурсія першою у Луцьку приватною школою IT STEP School*

Керівник проекту Кондратюк Інна Анатоліївна

Заступник з навчально-виховної роботи Скарвінко Анастасія Романівна

– загальноосвітній приватний навчальний заклад із поглибленим вивченням інформаційних технологій та іноземних мов. Школа працює згідно отриманої ліцензії за програмою Міністерства освіти і науки України. На виході дає своїм учням звичайний шкільний атестат про отримання повної загальної державної середньої освіти. Школа входить у мережу 10 шкіл, які вже функціонують в великих містах України.Це буде те місце, де діти розумітимуть цінність отриманих знань і вмітимуть застосовувати їх на практиці у реальному житті.Керівниця проектупровелаекскурсію закладом та розповіла про особливості першої приватної школи IT STEP School у Луцьку.Заклад знаходиться у центрі міста на вулиці Євгена Сверстюка, 1. Має власний вхід із яскравою вивіскою, та вдосталь території, аби розмістити школярів в комфортних та сучасних класах приватної школи, кожен із яких, до того ж, має свою особливу історію. Заходимо в середину на оглядини.«Тут у нас буде хол, де стоятимуть комірки для школярів, пуфи, аби було місце, де можна відпочивати на перервах між заняттями», – відразу починає розповідатиі проводить мене до перших дверей.В очі відразу впадає яскравий фотопринт із популярної комп’ютерної гри Assassin’s Creed. Керівниця каже, що до сучасного покоління дітей потрібен відповідно сучасний підхід: «Наші студенти оцінять, я думаю, тому ми вирішили прикрасити стіни класів фотошпалерами із зображеннями відомих кіно- та мультгероїв».Це клас для старших школярів, він вже повністю укомплектований і там навіть встигли провести декілька пробних уроків для майбутніх учнів приватної школи в IT STEP SCHOOL. До слова, пропозиція долучитися до таких занять – досі актуальна, а усю інформацію можна знайти на сайті школи або ж у соцмережах.Клас – зовсім не схожий на той, який його могли б уявити, говорячи про звичайну школу. Там немає дошки з крейдою, куцих парт з незручними стільцями і стелажів із «довідковою літературою» та атласами.У кабінеті акуратно розміщені декілька великих двомісних та кілька одномісних робочих зон із персональними комп’ютерами на кожному. Попереду – шафа, де учні можуть зберігати особисті речі, біля входу – вчительський стіл, над яким висить великий екран. Звідти діти спостерігатимуть за тим, що викладач їм показуватиме зі свого ПК, вивчатимуть презентації і дивитимуться фільми.Цьогоріч на навчання набиратимуть лише учнів 5–8 класів. Інна Анатоліївна зізнається, що поки не готові брати на себе відповідальність за учнів 11-х: «Ми не зможемо гарантувати дітям та їх батькам, що за рік встигнемо підготувати учнів до ЗНО, виправляючи помилки попередньої системи навчання, діти не встигнуть підлаштуватися до нового ритму прогресивної школи», – каже керівниця.Саме тому вирішили не ризикувати і почати впроваджувати освіту майбутнього для дітей із п’ятих до восьмих класів, коли учні вже більш свідомі і здатні розуміти, що хочуть отримати якісну освіту найвищого рівня і реалізовувати себе в подальшому житті.Далі по коридору – їдальня. Харчування також індивідуальне, батькам не потрібно думати, що дитині дати із собою. Потрібно буде лише обрати позиції із меню.«Багато людей не розуміють суті споживання «продукту» приватних навчальних закладів. Якщо садочки ми вже маємо і в принципі розуміємо їх переваги, то з приватними школами тенденція виходить дещо інакша. Така практика віддавати дітей у приватні навчальні заклади – відносно нова у Луцьку, до цього ще потрібно звикнути», – зауважила керівницяВажливо, що IT STEP School продукт від Комп’ютерної Академії ШАГ. Але це абсолютно новий бренд на ринку шкільної освіти. ІТ всього лише незамінний інструмент у сучасному світі для організації якісного навчального процесу). До слова, Комп'ютерна Академія ШАГ має понад 90 філій у 20-ти країнах світу, 4 вищі навчальні заклади в Україні та із 1999 року успішно працює та випускає «айтішників» найвищого рівня. Керуючись успішним багатолітнім досвідом в ІТ - освітньому процесі, ми вбачаємо потребу зробити і загальну шкільну освіту максимально продуктивною.IT STEP SCHOOL приватна ліцензована загальноосвітня школа нового покоління і саме тому у закладі навчатимуть дітей програмам передбаченим Міністерством освіти і науки України. Різниця із звичайними школами в тому, що крім загального державного стандарту ми через сучасні унікальні інструменти взаємодії з учнями (конкурси, презентації, проектна робота, екскурсії у бізнес, зустрічі з успішними людьми, тощо) вже сьогодні формуємо навички успішної, щасливої людини, яка готова жити у глобальному світі. Навички, це так звані soft skills: комплексне вирішення проблем, критичне мислення, креативність, уміння керувати людьми, взаємодія з людьми, уміння аналізувати і приймати рішення, клієнтоорієнтованість, навички ведення переговорів, гнучкість мислення, емоційний інтелект. ІТ-технології використовуємо як інструмент у тому числі.Ще одна унікальність нашої школи – це інтегровані уроки.До прикладу, урок музики виглядатиме не так, як його звикли уявляти зазвичай. У школі, використовуючи інформаційні технології, дітей вчитимуть записувати свою музику, проводити обробку треків, накладати звуки на звуки, змінювати свої голоси в програмах та інше. Тобто, даватимуть ті знання, які вони зможуть застосовувати на практиці.«По суті – та ж сама музика, але ці уроки їм знадобляться у майбутньому, вони створюватимуть щось власне і вже з такого юного віку вмітимуть працювати зі спеціальними програмами. Діти так само вчитимуть тональності, звучання та інше, але цікавішим методом. Зрозуміло, що будуть і стандартні уроки, як у звичайних школах, оскільки є програма, яка вимагає від школярів вивчити на пам’ять ту чи іншу пісню, але все це буде інтегровано через ІТ. Я думаю, дітям це сподобається», – каже Інна Кондратюк.Аналогічно відбуватимуться і заняття з образотворчого мистецтва, що матимуть нахил більше до сфери дизайну.Щодо української мови та літератури, то окрім стандартних програмних правил, для дітей передбачили можливість не лише отримувати інформацію, але й створювати власну – писати блоги.«Не усі дорослі люди зараз вміють правильно, чітко і лаконічно висловлювати свої думки. Чому не почати вчитися цьому із дитинства? Ми вводимо додатковий факультатив – курс блогінгу, який проводитимуть вчителі української та англійської мов. Діти, можливо, навіть підсвідомо не розуміючи, що вони це вивчають, будуть повторювати правила, просто записуючи відео чи пости у соцмережі», – каже заступник з навчально-методичного процесуДля школярів передбачили поглиблене вивчення двох мов: англійської, китайської чи іспанської на вибір, аби розвивати у своїх студентах потужні комунікативні здібності, використовуючи так звані «мови майбутнього».Книг у школі не використовуватимуть, натомість кожен учень отримає навчальний планшет а замість зошитів персональний комп’ютер. Цікавим нововведенням також є можливість користуватися окулярами віртуальної реальності на уроках. Ви запитаєте: Для чого стільки ІТ-технологій, якщо це загальноосвітня школа? Річ у тім, що в сьогоднішньому світі VR-окуляри, планшети, комп’ютери - це потужні інструменти доступу до унікальної інформації. Наш вчитель – це наставник, котрий не завантажує учнів пересказуванням тексту з підручників, а натомість дає їм змогу самим знайти усю необхідну інформацію, постійно куруючи процесом пошуку. І лише у цьому випадку,отримані знання матимуть цінність.«На уроках географії можна буде «подорожувати» країнами, оглядати екскурсії, музеї та інше, вивчати анатомію з такими окулярами, історію, переглядаючи записи із боїв. Для дітей буде набагато цікавіше побачити усе це на власні очі, аніж розглядати маленькі, часом нечіткі фото із книжок», – говорить заступник з навчально-методичного процесуі проводить до іншої аудиторії.– А як щодо вчителів, чи всі готові зараз і технічно, і психологічно підлаштуватися під такий ритм діджиталізованого навчання?– Ми розраховуємо лише на молодих і прогресивних викладачів, які зможуть ламати систему і стереотипи, вчити дітей за новими правилами і вчитися самим. Педагоги зараз не обмежені у методах викладання, але у загальноосвітніх українських школах їх часто не використовують, хоча і намагаються, зважаючи на реформування освітньої галузі.Домашнього завдання, як такого, у школі не буде, адже на його виконання тут передбачені проєктні години. Керівниця пояснює, що це не будуть стандартні «домашки»: «Вправа та-то, на сторінці тій-то… Ні!».Це будуть креативні завдання у стінах школи, до виконання яких залучатимуть увесь клас, щоб навчити учнів працювати у команді, де не буде улюбленців чи тих, хто пастиме задніх. Діти готуватимуть презентації, бренд-буки, квести тощо.«Дуже часто таке буває, що людина просто не вміє працювати в команді. Ми хочемо навчити змалечку, аби кожен розумів, хто яку роль виконує, що потрібно робити і як працювати, – говоритьДля них влаштовуватимуть гральні клуби, клуби перегляду фільмів та інші активності. За усе це відповідатимуть куратори. Кожен клас матиме свого куратора – людину із психологічною або ж медичною освітою, яка буде відповідати за здорову атмосферу у колективі.Щодо оцінок, то система буде та ж сама – дванадцятибальна. Однак, є особливість – за свої знання діти можуть отримувати заохочувальні презенти. Для учнів школи із початком навчання відкривають доступ до власного інтернет-магазину. Вибір товарів там величезний: від флешок і стікерів – до окулярів VR. І усе це можна буде придбати за оцінки.Школярі переводитимуть бали у віртуальну валюту і зможуть або накопичувати її для того, щоб купити новенький планшет, або купуватимуть одразу цікаві дрібнички.«Завдяки нашій школі батьки повинні зрозуміти, що телефон в руках дитини – не просто іграшка, це може стати і хорошим варіантом заробітку, і професією», – констатує керівниця.Переваги навчання у школі майбутнього:- жодного булінгу: лише взаємоповага- індивідуальний підхід до кожного- підготовка до ЗНО без репетиторів у процесі навчання- свобода самовираження: ми цінуємо нові думки- наші вчителі люблять дітей, постійно здобувають нові знання та йдуть в ногу з часом- замість застарілої системи навчання – лише сучасні методи- нам важлива якісна комунікація з кожним учнем, тому формуємо невеликі класи до 16 дітей- усвідомлений вибір професії: під час навчання дитина вже розуміє, ким хоче статиКрім прогресивних освітніх методик заклад буде дбати про те, щоб прищепити учням загальнолюдські цінності – взаємоповагу, свободу самовираження, допомогу один одному та відповідальність.Школярів будуть вчити толерантності та подбають, аби у колективі не було місця булінгу і принижень. Повага до права вибору і думок інших стане основою для спілкування вчителів з учнями, до кожного з яких підбиратимуть індивідуальний підхід.